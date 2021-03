‘ศุภลักษณ์ อัมพุช’ ประธานฯ เดอะมอลล์ กรุ๊ป คว้ารางวัล Women Leaders in AI ปี 2021

โครงการ Women Leaders in AI ของไอบีเอ็ม จัดขึ้นทุกปีเพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำสตรีทั่วโลกกว่า 40 คน จาก 18 ประเทศ ที่ใช้ AI ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ และผลักดันการใช้ AI ในโลกธุรกิจในอนาคตกรุงเทพฯ, ประเทศไทย : ไอบีเอ็ม (NYSE : IBM) ได้ประกาศว่า คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ประธาน กรรมการบริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Women Leaders in AI ในปีนี้ คุณศุภลักษณ์เป็นคนแรกและคนเดียวจากประเทศไทย และหนึ่งในสองคนจากภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รับเลือกร่วมกับสุดยอดผู้นำธุรกิจหญิงอีก 40 คนจาก 18 ประเทศทั่วโลก โดยคุณศุภลักษณ์ได้รับการยกย่องในแง่การเป็นผู้บุกเบิกนำ AI เข้าขับเคลื่อนทรานส์ฟอร์เมชันของธุรกิจ รวมถึงสร้างการเติบโตและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมค้าปลีกการยกย่องดังกล่าวเป็นการเชิดชูคุณศุภลักษณ์ในฐานะผู้นำที่นำเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในการใช้เทคโนโลยีเอไอของไอบีเอ็มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ และสร้างประสบการณ์ชอปปิ้งแบบเฉพาะบุคคล (personalized) ที่เหนือกว่า ให้แก่ลูกค้าของเดอะมอลล์, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ โดยเดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มธุรกิจรีเทลรายแรกของไทยที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและเทรนด์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากฐานข้อมูลการจับจ่ายที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึง M Card (ที่มีลูกค้ามากกว่า 4 ล้านราย) และโปรแกรม SCB M VISA (ที่มีลูกค้ามากกว่า 600,000 ราย)ไอบีเอ็มริเริ่มโครงการ Women Leaders in AI ประจำปีขึ้นในปี 2019 เพื่อเชิดชูสตรีที่เป็นผู้นำในการใช้ AI รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่หลากหลายในสาขาดังกล่าว และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันให้แก่กลุ่มผู้ที่ได้รับรางวัล การยกย่องผู้นำแถวหน้าที่ผลักดันการพัฒนาและปรับใช้ AI ในวงกว้าง รวมถึงการได้เรียนรู้แนวทางการสร้าง AI ที่ครอบคลุม เที่ยงตรง และอธิบายได้ จากประสบการณ์ของผู้นำเหล่านี้ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมต่างๆ กำลังมองหาแนวทางที่จะกลับมาฟื้นตัวอย่างยืดหยุ่นมากขึ้นหลังจากการแพร่ระบาด ผู้นำ 40 คนที่ได้รับการยกย่องในปี 2021 นี้ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากการที่พวกเธอใช้ AI เป็นตัวเร่งทรานส์ฟอร์เมชันเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้แก่องค์กรและพนักงาน รวมถึงลูกค้าและประชาชนที่องค์กรเหล่านี้ให้บริการ“เรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกค้าปลีกยุคใหม่ และเทคโนโลยีก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใน Winning Formula นี้” นางศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าว “เดอะมอลล์ กรุ๊ปต้องการเป็นจุดหมาย Retail-tainment Lifestore ที่มอบประสบการณ์การชอปปิ้งแบบเฉพาะบุคคลที่ไร้ขีดจำกัดให้แก่ทุกคนในครอบครัว ในทุกที่ ทุกเวลา และวันนี้ AI ก็เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งแบบไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้าของเราได้ ไม่ว่าลูกค้าจะมาเดินชอปปิ้งในห้างฯ ชอปปิ้งออนไลน์ที่บ้าน หรือผ่านสมาร์ทโฟนก็ตาม”“AI ถือเป็นด่านหน้าของการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ และวันนี้ ผู้นำสตรีของเราก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่หลากหลาย ที่จุดประกายและผลักดันการใช้ AI อย่างก้าวกระโดดในทุกอุตสาหกรรม” คุณปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าว “แม้ว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จะทำให้ธุรกิจทั่วโลกต้องเผชิญกับความยากลำบาก แต่ความสำเร็จและตัวอย่างการนำ AI มาใช้อย่างสร้างสรรค์ของผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนก้าวข้ามผ่านความท้าทายและประสบความสำเร็จในปี 2021 ไปด้วยกัน”ตั้งแต่ความพยายามในการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงการทุ่มเทในโครงการต่างๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ได้รับรางวัลในปี 2021 นี้ได้สะท้อนให้เราเห็นแนวทางในการนำความก้าวหน้าด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ รวมถึงความก้าวล้ำของระบบออโตเมชันและ AI ที่เชื่อถือได้ มาปรับใช้เพื่อช่วยคาดการณ์ผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานมีความอัตโนมัติมากขึ้น และขับเคลื่อนประสิทธิภาพใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยสามารถอ่านเรื่องราวของผู้นำสตรีเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ibm.com/watson/women-leaders-in-ai เพื่อเรียนรู้ว่าพวกเธอใช้ AI เข้าช่วยทรานส์ฟอร์มธุรกิจอย่างไร และได้รับบทเรียนระหว่างทางอย่างไรบ้างในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันและบริการ AI ชั้นนำของโลก ไอบีเอ็มได้ผสานนวัตกรรมใหม่ๆ จากศูนย์วิจัยไอบีเอ็มสู่ IBM Watson อย่างต่อเนื่อง ในสาขาที่เกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การสร้าง AI ที่น่าเชื่อถือ และระบบอัตโนมัติต่างๆ ไอบีเอ็มได้รับเลือกให้เป็นผู้นำใน Gartner Magic Quadrant for Cloud AI Developer Services เดือนกุมภาพันธ์ 2021 และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำในรายงาน Gartner Magic Quadrant ที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้อีกสองฉบับ ได้แก่ Magic Quardrant for Data Integration Tools เดือนสิงหาคม 2020 และ Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platform เดือนมีนาคม 2021รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล IBM Women Leaders in AI ปี 20211. ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป (ไทย)2. Siew Choo Soh, Managing Director, DBS (สิงคโปร์)3. Helen (Teyi) Tsai, Co-Founder and Web Developer Lead, Agrolly (มองโกเลีย)4. Chimka Munkhbayar, Co-Founder, Agrolly (มองโกเลีย)5. Airei Soh, Marketing IT Strategy & Planning, All Nippon Airways Co., Ltd. (ญี่ปุ่น)6. Satoko Maeda, Assistant Manager, Hiroshima Prefecture (ญี่ปุ่น)7. Mari Sasaki, Section Chief, Kakuichi (ญี่ปุ่น)8. Manami Endo, IT Planning Section/Information System Dept., TRUSCO Nakayama Corporation (ญี่ปุ่น)9. Mio Sugihara, Assistant Manager, System Management, TRUSCO Nakayama Corporation (ญี่ปุ่น)10. Kaori Matsue, RC & Quality Assurance Division, Mitsui Chemical, Inc. (ญี่ปุ่น)11. Melissa Dorey, Digital Experience Principal, Telstra (ออสเตรเลีย)12. Annie Shu, Manager of Strategy and Innovation, Westpac (ออสเตรเลีย)13. Amy Oding, Operational Support and Automation Manager, Vodafone (นิวซีแลนด์)14. Tracey Hawes, General Manager - Marketing & Trading, Finewine Delivery (นิวซีแลนด์)15. Annapurna Vishwanathan, Head of Digital, Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. Ltd. (อินเดีย)16. Julie Losee, Manager, Equipment Lease Accounting, Ford Motor Company (สหรัฐอเมริกา)17. Denise Stokowski, Group VP - Platform Products, Gainsight (สหรัฐอเมริกา)18. Joan Francy, CEO, Admed Inc (สหรัฐอเมริกา)19. Divya Rathanlal, Emerging Technology Program Manager, City of Austin Texas (สหรัฐอเมริกา)20. Regina Olivares, Principal Management Analyst, Clark County (สหรัฐอเมริกา)21. Sandra Corkern, Associate Director, Ernst & Young LLP (สหรัฐอเมริกา)22. Sabita Sharma, AVP - Automation and Innovation, Everest Global Services, Inc (สหรัฐอเมริกา)23. Jennifer Turner, Senior Director - Digital Innovation/Strategy and Transactions, EY (สหรัฐอเมริกา)24. Curren Katz, Director of Data Science R&D, Highmark Health (สหรัฐอเมริกา)25. Lisa Sherman, President and CEO, The Advertising Council (สหรัฐอเมริกา)26. Pam Griffin, Associate Director, Cleaning Division, The Clorox Company (สหรัฐอเมริกา)27. Poonam Verma, Managing Director, Head of Security Engineering and Operations, The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) (สหรัฐอเมริกา)28. Leah Karlin, Director of Machine Learning and Data Engineering, At Point of Care (สหรัฐอเมริกา)29. Bharathi Ramadass, IT Product Manager, ServiceNow (สหรัฐอเมริกา)30. Catharine Fennell, CEO, videoBIO (แคนาดา)31. Manoela Morais, Co-Founder and CEO, Agrolly (บราซิล)32. Ekaterina Ostankova, Product Manager, Virtual Assistant Lab, Lloyds Banking Group (สหราชอาณาจักร)33. Fella Benaziza, UX designer consultant, Capgemini France (ฝรั่งเศส)34. Anette Böhm, General Manager Corporate HR, KBC Group NB (เบลเยียม)35. Alu Rodríguez, SVP Business Transformation, NH Hotel Group (สเปน)36. Elisabetta Burei, Head of Business Requirement Mngmt Technology Office, CheBanca! (สเปน)37. Gema Pérez Ramón, Director Taxation Office, Tax Administration Agency - Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid (สเปน)38. Jeanette Fürst, Director of Sales, OpenAdvice IT Service GmbH (เยอรมนี)39. Donatella Sciuto, Full Professor in Computer Engineering and Deputy Rector, Politecnico di Milano (อิตาลี)40. Hagit Tzafrir, VP Healthcare Division at Harel, Harel insurance LTD (อิสราเอล)