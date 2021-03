มนุษย์งานยุคดิจิทัล กับ 5 ทักษะ ในแบบ LINE ไทย

อะไรทำให้บริษัทหนึ่งเป็นที่สถานที่ที่คนอยากทำงานด้วย? ซึ่งนอกจากความมั่นคงของบริษัทแล้ว ในปัจจุบันโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาที่โลกต่างเผชิญกับ Double Disruption จากเทคโนโลยีและผลกระทบจากโรคระบาด ลักษณะธุรกิจและความสามารถด้านเทคโนโลยีของบริษัท เป็นอีกปัจจัยที่คนทำงานยุคนี้ยังมองหา จึงทำให้ LINE ประเทศไทย นั้นติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดในปีที่ผ่านมา ทั้งยังมีเรื่องสวัสดิการและวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถสร้างไลฟ์สไตล์ Quality Work Life ให้แก่พนักงาน จนกลายเป็นแหล่งรวม New Blood คนทำงานเลือดใหม่ของวงการธุรกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง สิ่งสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นจาก “แนวคิดและวิถีการทำงานแห่งอนาคต” เป็น The Future of Work เป็นสภาพแวดล้อมที่สามารถสร้างคนให้ขับเคลื่อนทีมและขับเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้าอีกทอด ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับที่ดูเหมือนเร่งรัดให้เรา ในฐานะคนทำงานนั้นอยู่เฉยไม่ได้ ซึ่ง LINE ประเทศไทยเปิดโอกาสให้พนักงานทำงานไปพร้อมๆ กับ การพัฒนาตัวเองให้รู้กว้าง ต่อยอดจากสายงานที่ตัวเองทำและทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายในโปรเจ็คต่างๆ เกิดเป็นแนวทักษะแบบ T-Shaped ควบคู่ไปกับการสร้าง Soft Skill ซึ่งเป็นความสามารถเชิงสังคม ให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะว่าไปแล้วก็มีมากมายหลายกลุ่มทักษะ จนบางคนอาจสับสนได้ว่าเราควรพัฒนาทักษะไหนบ้าง และทักษะไหนเหมาะกับสายงานและสภาพแวดล้อมตัวเองชาว LINE ประเทศไทยจึงได้พูดคุยกันบน CLUBHOUSE เมื่อวันก่อนเพื่อแชร์แนวคิดและทักษะ Soft Skill ว่าพวกเขาคิดและทำอย่างไรในองค์กรที่มีคนอยากทำงานด้วยมากแบบนี้1. ทักษะการรับมืองานหลายอย่าง (Multi-Tasking) – ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเราในปัจจุบันสามารถทำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน ซึ่งต้องการวางแผนอย่างรอบคอบ เร็ว และคิดนอกกรอบเพื่อหา วิธีการจัดการบริหารงานตรงหน้าให้มีประสิทธิภาพที่สุด ยิ่งในหลายองค์กรที่เป็นแบบ Lean Organization ก็ยิ่งมองหาคนที่มีทักษะรับมือกับงานที่หลากหลายได้ดี2. ทักษะการยืดหยุ่นปรับตัว (Resilience) – ความยืดหยุ่น ล้มได้แล้วต้องลุกเร็ว ซึ่งทุกเจเนอเรชันควรมี ไม่ยึดติดความผิดพลาดหรือแม้แต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นไปแล้ว ในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจออนไลน์ที่ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมรับมือกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความยืดหยุ่นจะทำให้สามารถทำงานต่อไปได้เร็ว3. ทักษะความคล่องแคล่ว (Agility) – อีกทักษะที่ช่วยทำให้ Work Smart คือต้องไวและเร็ว รู้ว่าทำอย่างไรเพื่อให้งานเดินไปได้คล่องตัวที่สุด ไม่ยึดติดกับลำดับขั้นตอนที่ยุ่งยาก ยิ่งธุรกิจปรับตัว เข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น คนต้องปรับวิธีคิดและการทำงานเพื่อให้งานเดินหน้าไปต่อโดยไม่หยุดชะงัก4. ทักษะการสื่อสาร (Communication) – ยิ่งเฉพาะในช่วง Work from Home (และจะเป็น Work from Anywhere) การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คนจะหันมาสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน LINE (และช่องทางออนไลน์อื่นๆ) มากยิ่งขึ้น ทำให้คนทำงานจำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่สอดคล้องกับช่องทาง รู้วัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องการ รวมถึงรู้จักผู้ที่กำลังสื่อสาร การใช้เครื่องไม้เครื่องมือ เพราะการสื่อสารออนไลน์ไม่เหมือนกับสื่อสารตัวต่อตัว คนทำงานยุคนี้จึงจำเป็นต้องมีทักษะเรื่องนี้เป็นอย่างมาก5. แนวคิด Outward Mindset คือการให้ฟังและให้ความสำคัญผู้อื่นไปไม่น้อยกว่าตัวเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่สำคัญเป็นอย่างมากในองค์กรที่มีคนต่าง เจเนอเรชันทำงานร่วมกัน น้องใหม่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นต่องานและมีบทบาท เกิดความเชื่อมั่นกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่ดึงดูดคนทุกรุ่นให้ทำงานร่วมกันได้แล้วคุณในฐานะคนทำงาน มองว่าทักษะหรือแนวคิดไหนจำเป็นอีกบ้าง?