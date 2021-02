“ไทยเวียตเจ็ท” กลับมาบินข้ามภาค 3 เส้นทาง ประเดิม “ภูเก็ต-เชียงราย”

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ประกาศกลับมาให้บริการเส้นทางบินข้ามภูมิภาค อีกครั้งจำนวน 3 เส้นทาง เพื่อตอบรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังรัฐบาลประกาศผ่อนปรนมาตรการกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในแต่ละจังหวัด ได้แก่ 1. เส้นทางภูเก็ต-เชียงราย โดยจะเริ่มให้บริการเส้นทางบินดังกล่าวสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) ในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ระยะเวลาเที่ยวบิน 2 ชั่วโมง 5 นาที โดยประมาณ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 2. เส้นทางหาดใหญ่-เชียงราย และ 3. เส้นทางเชียงใหม่-นครศรีธรรมราช ซึ่งจะเริ่มกลับมาให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปทั้งนี้ เพื่อตอบรับการกลับมาให้บริการของเส้นทางบินดังกล่าว สายการบินฯ ได้เสนอตั๋วโดยสารราคาพิเศษแก่ผู้โดยสาร ในโปรโมชัน “บินทั่วไทยกับไทยเวียตเจ็ท” (Welcome Back to the Sky) โดยเสนอตั๋วโดยสารราคาเริ่มต้นเพียง 99 บาท (ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเพิ่มเติม) สำหรับเดินทางในเส้นทางบินภูเก็ต-เชียงราย และเส้นทางจาก/สู่กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ของสายการบินฯ สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 เดินทางระหว่าง 8 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564 ที่ skyfun.vietjetair.comและเร็วๆ นี้ สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้เพิ่มความถี่ของจำนวนเที่ยวบินเพื่อตอบรับกับความต้องการเดินทางที่สูงขึ้นภายหลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนปรนมาตรการกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในแต่ละจังหวัด ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศต้องรอฟังมาตรการของภาครัฐ เงื่อนไขในการเดินทาง การผ่อนปรนมาตรการกักตัว 14 วันอย่างไร จากนั้นจะประเมินความต้องการของผู้โดยสารต่อไปนอกจากนี้ สายการบินฯ ยังได้เปิดตัวประกันการเดินทาง “ทริป อีซี่ พลัส” (TRIP EASY PLUS) ซึ่งเป็นประกันการเดินทางที่คุ้มครองครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ราคาเริ่มต้นเพียง 180 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจในการเดินทางแก่ผู้โดยสารในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://skyfun.vietjetair.com/insuranceโดยในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2563 ต่อมาเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่ ช่วงเดือน ม.ค. 2564 มีการจำกัดการเดินทางซึ่งทำให้จำนวนผู้โดยสารจะลดลง โดยสายการบินมีการปรับลดความถี่ลงเหลือประมาณ 30 เที่ยวบิน/วัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง ซึ่งหลังจากสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายตั้งแต่ช่วงตรุษจีน ความต้องการเดินทางเพิ่มจึงมีการเพิ่มความถี่มาอยู่ที่ประมาณ 80 เที่ยวบิน/วัน และคาดว่าเมื่อเปิดบินเส้นทางข้ามภาค และภาครัฐผ่อนคลายมาตรการเพิ่มขึ้นจะเพิ่มความถี่กลับมาที่ 120 เที่ยวบิน/วัน ได้ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 2564