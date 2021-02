ททท.จัดเทศกาลตรุษจีนในรูปแบบ New Normal

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีกล่าวสารอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางหชาง อยู่เหมิง ที่ปรึกษาแผนกวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 46 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ตอกย้ำความสัมพันธ์ มิตรไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยืนยาวนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายและยากลำบากที่สุดปีหนึ่งของคนทั่วโลก รวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้น ทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างปกติ แต่ในทางกลับกันเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นถึงความรัก ความเอื้ออาทร และความปรารถนาดีต่อกันของพี่น้องชาวไทยและชาวจีน ดังคำกล่าวว่า “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”ในโอกาสนี้ จึงขออวยพรให้ชาวไทย ชาวจีน ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง โชคดีสมปรารถนาทุกประการ และมีความยินดีพร้อมต้อนรับชาวจีนทุกท่านเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ภายในงานยังได้เผยแพร่วิดีโออวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือสมเด็จธงชัย และนายหู เหอผิง (H.E. Hu Heping) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิธีนี้ ททท.ได้ดำเนินการจัดงานในรูปแบบ New Normal จำกัดผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก Amazing Thailand ตามมาตรการควบคุมโรคของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ว่าการ ททท. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และนายฐาปน สิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยเบฟ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำพิธีเปิดไฟประดับตกแต่งเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครทั้งนี้ ททท.ได้จัดการตกแต่งประดับไฟฟ้า เส้นทางตั้งแต่มูลนิธิเทียนฟ้าถึงแยกเฉลิมบุรี ระยะทาง 200 เมตร เพื่อสร้างบรรยากาศ แต่งเติมสีสันแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนในย่านเยาวราช ซึ่งถือเป็นย่านชุมชนวัฒนธรรมไทย-จีนอันสำคัญ ที่ได้รับผลกระทบด้านการค้าและการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งสำหรับการประดับไฟเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปี 2564 ตกแต่งภายใต้แนวคิด “เฉลิมฉลองวันตรุษจีน ต้อนรับปีวัวทอง กับถนนสายมังกรเยาวราช” สร้างสรรค์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน อาทิ มังกร นางฟ้า ดอกเหมย ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานโคมไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 67 นิ้ว (เท่ากับพระชนมายุ 67 พรรษา) จำนวน 4 ลูก ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อประดับตกแต่งบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการตกแต่งประดับไฟในเทศกาลตรุษจีนได้ตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น.นอกจากนี้ ททท.ยังร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม TIKTOK Challenge ชวนทุกคนมาส่งความสุขและคำอวยพร รับพรมงคลเนื่องในวันตรุษจีน ในรูปแบบ New Normalโดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกคลิปวิดีโอ Duet กับ ผู้ว่าการ ททท. หรือรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ถ่ายคลิปวิดีโอ Duet ในรูปแบบของคุณและอัปโหลดลงบนแอปพลิเคชัน TIKTOK พร้อมแฮชแท็ก #AmazingCNY2021 เพื่อลุ้นรับรางวัล iPhone 12 จำนวน 1 รางวัล SmartWatch Amazfit GTS2 จำนวน 2 รางวัล และหมอนรองคอเพื่อสุขภาพ บ้านป่าเหมี้ยง จำนวน 13 รางวัล ระยะเวลาร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564ทั้งนี้ เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 ยังมีการจัดงานเพื่อส่งมอบความสุข เสริมสิริมงคล ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ปีที่ 105 วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยาและริมน้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ งานตรุษจีนโคราช จอมพลถนนหัวมังกร 2564 Chinese New Year 2021 ในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และถนนจอมพล จ.นครราชสีมา เทศกาลงานตรุษจีน ประจำปี 2564 และร่วมไหว้แก้ชง ปีฉลู ในวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลเจ้าปู่-ย่า จ.อุดรธานี งานตรุษจีนราชบุรี 2021 ในวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี เทศกาลตรุษจีนบ้านดอน สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานนริศ ถนนคนเดินบ้านดอน และตลาดสะพานโค้ง 100 ปี จ.สุราษฎร์ธานี, ThailandFestival, AmazingThailand, SHA, AmazingCNY2021, HappyCNY2021, สวัสดีวันตรุษจีน, งานประดับไฟเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เยาวราช