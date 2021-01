CRC เดินหน้าสู้โควิดยังไม่รีวิวแผน โหมออนไลน์ผุดทีมผู้ช่วยช้อปพันคน

ผู้จัดการรายวัน360-”เซ็นทรัลรีเทล” ยันยังไม่ปรับหรือรีวิวแผนลงทุนแผนตลาด ช่วงโควิดระบาดระลอกใหม่ พร้อมงัดมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด เสริมทัพช่องทางออนไลน์ โซเชียลรองรับให้ลูกค้าช้้อปปิ้งเต็มที่ แม้จะมาเดินห้างน้อยลง ล่าสุดนำเสนอผู้ช่วยช้อป Personal Shopper เบื้องต้น 1,000 คน รองรับลูกค้าแล้วนายนิโคโล กาลันเต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19ที่เกิดระบาดรอบใหม่อีกนั้น ขณะนี้ทางกลุ่มเซ็นทรัลรีเทลยังไม่มีการปรับแผนการดำเนินงานหรือการลงทุน ยังมีการลงทุนต่อไปเพื่ื่อนาคต ขณะที่เป้าหมายรายได้หรือการดำเนินงานไม่สำคัญเท่ากับการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่่ยังคงสามารถช้อปปิ้งและจับจ่ายได้เหมือนเดิมด้วยวิถีชีวิตใหม่ รวมไปถึีงการดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการวางมาตรการต่่างๆเพื่อป้องกันโควิดให้กับลูกค้าและพนักงานเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บริหารสาขา และซัพพลายเชน บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ถึงวันนี้ห้างเซ็นทรัลยังไม่มีการรีวิวแผนธุรกิจ การลงทุนยังคงเหมือนดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งบางแผนบางอย่างอาจจะทำได้เร็วขึ้นกว่าแผนด้วยซ้ำไป เพราะคนมาห้างน้อยสามารถรีโนเวทปรับพื้นที่ได้เต็มที่ การลดลงของลูกค้าที่เข้าห้างนั้นก็็เป็นไปตามแต่ละสาขา ถ้าหากมีข่าวพบเชื้อผู้ติดโควิดในย่านใดสาขาในย่านนั้นก็มีลูกค้าน้อยลงโดยปริยายอย่างไรก็ตาม ต้องการให้ภาครัฐบาลออกมาตรการต่างๆมาเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือท้้งผู้ประกอบการตามความสมควร และทั้งกับผู้บริโภคต่อเนื่อง ทั้งในช่วงระหว่างวิกฤตและหลังวิกฤต เพื่อกระตุ้นการบริโภคการจับจ่ายสร้างเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนนายนิโคโล กาลันเต้ กล่าวต่อว่า “ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ห่วงใยลูกค้าคนสำคัญ พร้อมรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ตอกย้ำกลยุทธ์ออมนิชาแนลดูแลลูกค้าอย่างครบครัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Central and Robinson with you during Covid-19” ปักธง 4 กลยุทธ์ดูแลลูกค้าให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันทั้ง 1. Stores Clean & Safe ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน สะอาดปลอดภัยให้ลูกค้ามาใช้บริการที่หน้าร้านได้อย่างมั่นใจกับมาตรการเข้มด้านสุขอนามัย 2. สะดวกสบายกับแอปพลิเคชั่น CENTRAL APP ครั้งแรกใน Southeast Asia กับออมนิชาแนลบนแอปพลิเคชั่น ที่ครบครันเสมือนยกห้างเซ็นทรัลมาไว้บนมือถือ ช้อปมั่นใจทุกที่ ทุกเวลา3. ล่าสุด บริการใหม่ของห้างเซ็นทรัล และ โรบินสัน กับ Personal Shopper ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวสำหรับทุกคน เพียงโทรมาที่เบอร์ 1425 เป็นบริการใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า คอยให้คำแนะนำ สิทธิพิเศษแก่ทุกท่านได้อย่างครบครัน ซึ่งในเบื้องต้นนี้มีการเตรียมผู้ช่วยช้อปส่วนตัวไว้ประมาณ 1,000 คน4. New Sale Channels กับช่องทางการช้อปให้เลือกหลายรูปแบบตามความถนัดของลูกค้า ทั้งช้อปผ่านเว็บไซต์ www.central.co.th และ www.robinson.co.th, Chat & Shop แชตบอกผู้ช่วยส่วนตัวพร้อมช้อปสินค้าง่ายๆที่ ไลน์ @centralofficial และ @Robinson, Call & Shop โทรช้อปสินค้าผ่าน เบอร์ 1425 โทรปุ๊บ สั่งปั๊บ รับของทันใจ, ช้อปผ่านFacebook Live และ Facebook Inbox ให้ลูกค้าช้อปง่ายๆ ผ่าน Inbox รวมถึง Drive Thru บริการรับสินค้าสำหรับผู้ที่สั่งสินค้า และต้องการมารับสินค้าด้วยตัวเอง โดยมารับได้ที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ทั่วประเทศ”ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ กล่าวว่า “นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความท้าทายของทุกธุรกิจ ในสถานการณ์ที่โควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ทั่วประเทศเช่นนี้ ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ยังคงมาตรการเข้มด้านสุขอนามัยทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้ง “Central Clean & Safe” และ“โรบินสัน สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการมาใช้บริการอาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ, นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermoscan, เครื่องฆ่าเชื้อสินค้าและจุดที่ลูกค้าสัมผัสด้วยแสง อินฟาเรด อย่าง ราวบันไดเลื่อน รวมถึงดูแลความปลอดภัยของพนักงานทุกคนให้ตรวจวัดอุณภูมิเป็นประจำทุกวัน โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการเข้มด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดก่อนปฏิบัติงานรวมถึงมีนโยบาย Work Form Home สำหรับพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมการชำระเงินผ่านโมบายแบงกิ้ง หรืออีเพย์เม้นต์ แทนการชำระเงินสด เพื่อลดการสัมผัส อาทิ ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Dolfin, สแกนจ่ายผ่าน QR Code หรือ โอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้มาช้อปปิ้งทั้งหน้าร้านและออนไลน์ได้อย่างอุ่นใจรวมถึง Drive Thru บริการรับสินค้าสำหรับผู้ที่สั่งสินค้าออนไลน์ โดยหากลูกค้าต้องการมารับสินค้าด้วยตัวเองก็สามารถมาได้เลยที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ทั่วประเทศ พร้อมรับสินค้าสะดวกสบายเลือกได้ทั้งที่บ้านหรือที่สาขา ขยายความหลากหลายของประสบการณ์ออมนิชาแนลให้มากขึ้น กับการเพิ่มช่องทางการเลือกรับสินค้าให้มากกว่าเดิม โดยเมื่อลูกค้าช้อปผ่านแอปฯ หรือช่องทางอื่นๆ สามารถเลือกช่องทางการรับสินค้าได้ทั้งที่บ้าน หรือมารับสินค้าที่หน้าร้านสาขาใกล้บ้านนางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเสริมว่า "นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งมอบประสบการณ์ออมนิชาแนล ที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ตั้งใจพัฒนาจนเป็นผู้นำของต้นแบบห้างค้าปลีกในไทย ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างหน้าร้านและออนไลน์เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้เราสามารถนำความพร้อมของบริการออมนิชาแนลมารับมือในสถานการณ์ช่วงนี้ได้ และผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 มาจนถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ลูกค้าหันมาช้อปผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ CENTRAL APP ที่พึ่งเปิดตัวไปไม่นาน รวมถึงช้อปผ่านบริการพิเศษอื่นๆ มากขึ้น และด้วย Demand ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด พบว่ายอดขายของห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน อย่าง Chat & Shop / Call & Shop / FB Live & Inbox โตขึ้นถึง 12 เท่า ภายใน 1 ปี (ยอดขายระหว่างวันที่ 1 ม.ค - 31 ธ.ค.63) และเพื่อให้พนักงานมีความรู้พร้อมที่จะบริการลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ เราจึงมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้เข้าใจเทคโนโลยี โดยห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน มีบริการออมนิชาแนล ดังนี้แอปพลิเคชั่น CENTRAL APP ประตูสู่การช้อปปิ้งเหนือระดับ(Ultimate Shopping) เสมือนยกห้างเซ็นทรัลมาไว้บนมือถือ เหมาะสำหรับทุกๆ คน มีสินค้าให้เลือกกว่า 6,000 แบรนด์ 200,000 SKU มีสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ที่มีขายเฉพาะห้างเซ็นทรัลเท่านั้น อาทิ Chanel, Muji, Aesop, Marks & Spencer, Sanrio, Giorgio Armani Beauty, Diptyque และ Smiggle เป็นต้น พร้อมทั้งรับคูปองโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เหนือใคร และหากคุณต้องการรับ-เปลี่ยนสินค้า ก็สามารถเลือกรับได้ที่บ้าน หรือเลือกช่องทางการรับสินค้าที่ห้างเซ็นทรัลสาขาใกล้บ้านคุณ• ช้อปผ่านเว็บไซต์ www.central.co.th และ www.robinson.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง กับสินค้ากว่า 5,000 แบรนด์ มีสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ อาทิ Chanel, Cle de Peau, Dior, Aveda, Aesop, Giorgio Armani, Dorothy Perkins, Evisu, Alumnus, Muji, Elements, Smiggle, Sanrio, Mark&Spencer, Esquire, Nespresso, Nucover และเว็บไซต์โรบินสันมีสินค้าเอ็กซ์ คลูซีฟ แบรนด์ อาทิ Cuizimate, Babyshop, F.O.F, Haven, Thompson, Proofs, Payless• บริการใหม่!! Personal Shopper ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวสำหรับทุกคน (Personal butler) อีกหนึ่งความพิเศษที่ดูแลลูกค้าให้พร้อมรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยทุกท่านสามารถใช้บริการได้ง่ายๆ เพียงโทรมาที่เบอร์ 1425 และไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของบริการ Central / Robinson Call & Shop โทรปุ๊บ สั่งปั๊บ รับของทันใจ โดยเราได้ต่อยอดบริการ Personal Shopper ซึ่งเป็นบริการเดิมของห้างฯ ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลลูกค้าเมื่อมาช้อปที่ห้างฯ คอยให้คำแนะนำสินค้าที่เหมาะกับสไตล์แต่ละท่าน ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับการตอบรับที่ดีจาก ลูกค้ามาอย่างยาวนาน พร้อมยกระดับความสะดวกสบายขึ้นอีกขั้น กับบริการPersonal Shopper ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว เพียงโทรมาที่เบอร์ 1425 โดยจะมีพนักงานคอยช่วยแนะนำให้บริการข้อมูลโปรโมชั่น พร้อมคำนวณ ส่วนลด สิทธิประโยชน์อื่นๆให้ลูกค้าแบบท่านต่อท่าน และหากคุณต้องการช้อปครั้งต่อไปก็สามารถโทรหาผู้ช่วยช้อปประจำตัวท่าน เพื่อจัดหาสินค้าที่ต้องการพร้อมส่งตรงถึงบ้านได้ทันที (โดยพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 64 เป็นต้นไป)• Central / Robinson Chat & Shop : บริการ Live Chat กับลูกค้าเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว สามารถแชทโต้ตอบกับพนักงานเพื่อเลือกซื้อสินค้าได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Line พร้อมช้อปสินค้าง่ายๆที่ไลน์ @centralofficial และ @Robinson• Central / Robinson Facebook Live และ Facebook Inboxลูกค้าเซ็นทรัลช้อปง่ายๆ ผ่าน Inbox และ Live ที่ www.facebook.com/CentralDepartmentStore ด้านลูกค้าโรบินสัน สามารถชมไลฟ์สินค้าแบรนด์ดังกับโปรโมชั่นพิเศษมากมาย และช้อปผ่าน Inbox ที่ www.facebook.com/RobinsonDepartmentStoreนายนิโคโล กล่าวทิ้งท้ายว่า “เรามั่นใจว่า Central and Robinson with you during Covid-19จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์ ความพร้อมของห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน กับ 4 กลยุทธ์ที่เชื่อมต่อระหว่างหน้าร้าน และออนไลน์เป็นออมนิชาแนลได้อย่างสมบูรณ์แบบ จะหนุนเสริมศักยภาพการดูแลลูกค้าคนสำคัญ พร้อมช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง”