กฟผ. เลื่อนทุกกิจกรรมคุมเข้มการจ่ายไฟเริ่มWFH ลดเสี่ยงโควิด-19

เปิดเผยว่า ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กฟผ. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยยังเหลือการจัดกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ แต่จากสถานการณ์ที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กฟผ. มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนจึงขอเลื่อนการจัดงาน Music at the Museum 2020 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 63 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติพร้อมกันนี้ยังยกเลิกการนิมนต์พระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จำนวน 60 รูป ในวันที่ 22 ธันวาคม 63 รวมถึงการจัดงานวันเด็ก กฟผ. ปี 2564 ในวันที่ 9 มกราคม 64 ซึ่งจะปรับรูปแบบเป็นการนำของไปมอบให้เป็นของขวัญให้ตามโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ แทน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในที่สาธารณะ แต่ประชาชนยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร้านกาชาด กฟผ. ออนไลน์ ทาง www.งานกาชาด.com ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ธันวาคม 63 โดยเงินรายได้จากการจัดงานมอบให้กับสภาชาดไทยทั้งนี้ กฟผ. ยังเตรียมมาตรการคุมเข้มทุกโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการของ กฟผ. จะทำให้การผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ และให้พนักงานทำงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 ธันวาคม 2563 รวมถึงจัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ โดย กฟผ. พร้อมให้ร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด