LINE MANผนึก Partnership ชู“เอ็กซ์คลูซีฟ เมนู” ส่งความสุขท้ายปี

LINE MAN ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่มีพันธมิตรร้านอาหารมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย โชว์ความแกร่งด้าน Partnership ที่เป็นคู่ค้าที่ดีและได้รับความเชื่อมั่นจากพันธมิตรร้านอาหารที่มีต่อ LINE MAN บนพื้นฐานการเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนำเสนอประสบการณ์การกินไปยังลูกค้าได้อย่างหลากหลาย ตรงใจ และเข้าถึงคนไทยได้อย่างมากที่สุด ล่าสุดย้ำความเป็นหนึ่งด้วยการส่งความสุข ผ่าน 4 เมนูลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รับรองว่าไม่เคยลิ้มรสที่ไหนมาก่อนจาก 4 ร้านอาหารแบรนด์ดัง อาทิ Bonchon, KFC, After You และ McDonald's ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ตำรับอาหารสูตรลับเฉพาะสำหรับชาว LINE MAN เท่านั้น ท้าให้ลองกดสั่งกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2564 บนแอปฯ LINE MANนางสาววรานันท์ ช่วงฉ่ำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด On-Demand Services, LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “LINE MAN ประสบความสำเร็จด้วยการมียอดผู้ใช้งานเดือนละ 3.3 ล้านคน ผนวกกับความแข็งแกร่งด้วยการมีร้านอาหารที่เป็นพาร์ทเนอร์กว่า 200,000 ร้าน ซึ่งในครั้งนี้ ยังคงเดินหน้าตอกย้ำความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ด้าน Partner Strategyที่นับเป็นแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรีของคนไทยที่ออกแบบมาอย่างมีศักยภาพเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย เข้าถึงความต้องการและเข้าใจผู้ใช้ได้อย่างตรงใจที่สุด พร้อมให้ผู้ใช้งานได้เอ็นจอยทุกโมเม้นต์ความหิว ผ่านสีสันความสนุกและความคุ้มค่ากับสิทธิพิเศษต่างๆ เพียงแอปพลิเคชันเดียวเท่านั้น โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอดในปีนี้ LINE MAN ยังคงได้สร้างปรากฏการณ์และสีสันบนตลาดฟู้ดเดลิเวอรีผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม โดยต่อยอดความสำเร็จจากการคัดสรรร้านอาหารที่มาร่วมสร้างสรรค์เอ็กซ์คลูซีฟเมนูใหม่ๆ ผ่านแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี กับ“LINE MAN EXCLUSIVE MENUS” โดยรังสรรค์เมนูจาก 4 แบรนด์ชั้นนำที่ได้รับความนิยมตลอดกาล อาทิ Bonchon, KFC, McDonald's และ After You ร่วมออกซีรีย์ “เอ็กซ์คลูซีฟ เมนู” เมนูลับเฉพาะที่มอบความอิ่มเอมทั้งเมนูคาว เมนูหวาน หลากหลายสัญชาติที่สำคัญสั่งได้เฉพาะบนแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้นพบกับ 4 เมนูลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รับรองว่าไม่เคยลิ้มรสที่ไหนมาก่อนจาก 4 ร้านอาหารแบรนด์ดัง อาทิ Bonchon, KFC, After You และ McDonald's ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ตำรับอาหารสูตรลับเฉพาะสำหรับชาว LINE MAN เท่านั้น ท้าให้ลอง กดสั่งกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2564 บนแอปฯ LINE MAN คลิกhttps://lineman.onelink.me/1N3T/a52f60bพิเศษ! สำหรับลูกค้า AIS Serenade ใช้ AIS Points 99 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งเมนูลับจาก 4 แบรนด์ดังผ่านทาง LINE MAN เท่านั้น โดยสามารถรับโค้ดสิทธิ์ผ่าน myAIS Application ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไปจำกัดวันละ 2,000 สิทธิ์