ANANTA ผู้นำด้านจิวเวลรี แหวนแต่งงาน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย

มากกว่า 30 ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการจิวเวลรี อีกทั้งยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรม คุณภาพ และดีไซน์ของสินค้าที่ทันสมัยและหลากหลาย รวมไปถึงการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทุกยุคทุกสมัยได้เป็นอย่างดี ทำให้ ณ วันนี้ชื่อของ “ANANTA” หรือ “อนันทา” แบรนด์ที่มีความหมายจากภาษาสันสกฤตว่า นิตย์ นิรันดร กลายเป็นแบรนด์จิวเวลรีอันดับต้นๆ ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้อนันทา ผู้นำด้านเพชร แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น และเครื่องประดับอัญมณี ที่ได้ใบรับรองคุณภาพจากสถาบัน GIA (Gemological Institute of America) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านอัญมณีศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และได้รับความนิยมมากที่สุดอีกทั้งเพชรทุกเม็ดที่ประกอบอยู่ที่แหวนแต่งงาน แหวนเพชรของทางแบรนด์จะได้รับการคัดสรรอย่างเข้มงวดจากกฎเกณฑ์ 9 ข้อ ได้แก่ มีใบรับรองจากสถาบัน GIA, 3 Excellent, None Fluorescence, Hearts & Arrows, Premium Size, Least Flaws, No Grainings, No Black Inclusion และ No Brown Shade เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจว่าจะได้รับเพชรที่สวยงามที่สุดด้วยหากพูดถึงสินค้าของทาง “อนันทา” แล้วนั้น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยจะเป็นและซึ่งความพิเศษของทางแบรนด์ก็คือ ลูกค้าสามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้ด้วยตัวเอง หรือที่เรียกว่า #ANANTACREATE ตั้งแต่การเลือกขนาดและสเปกของเพชรได้ตามความชอบและตามงบประมาณของลูกค้าเองได้ สามารถเลือกตัวเรือนที่มีให้เลือกถึง 4 แบบ ได้แก่ Classic, Halo, Diamond Band และ Side Stones สามารถเลือกรูปทรงของเพชรที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกลม เหลี่ยม หัวใจ ฯลฯ เป็นต้น และหากลูกค้าได้ทำการเลือกเพชรเม็ดนั้นแล้ว ทางอนันทายังให้ลูกค้าได้ส่องหมายเลขบนเพชรเม็ดนั้นๆ ว่าตรงกับใบรับรองคุณภาพหรือไม่ด้วยอีกทั้งยังมีคอลเลกชัน Bridal Young ที่จัดเซตแหวนแต่งงานสำหรับผู้ชายและผู้หญิงหลากหลายสไตล์มาให้ลูกค้าได้เลือกสรรในราคาประหยัดอีกด้วยนอกจาก “แหวนแต่งงาน” และ “แหวนหมั้น” แล้ว ทางอนันทายังมีสินค้าอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคสมัยนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น แหวน ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไล จี้ หลากหลายคอลเลกชันยกตัวอย่างเช่นคอลเลกชันแห่งความสุขและรอยยิ้ม ซึ่งออกแบบโดยหยิบยกเอาสัญลักษณ์แห่งความสุขระดับโลกอย่างหน้ายิ้มสมายลีมาผสมผสานเข้ากับความหรูหราเหนือระดับของเพชรอย่างลงตัว โดยคอลเลกชันนี้ยังมีราคาที่เข้าถึงและจับต้องได้ง่าย สามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้สบายๆ เริ่มต้นเพียง 8,800 บาทเท่านั้นหรือจะเป็นคอลเลกชันที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความงดงามของกลุ่มดวงดาวที่ส่องประกายท่ามกลางความมืดมิดบนท้องฟ้า สู่ประกายความแวววาวของเพชร ที่เมื่อประดับบนเรือนร่างแล้วจะทำให้คุณโดดเด่นเป็นสง่าคอลเลกชันที่นำเพชรแฟนซี 8 รูปทรง มาผสมผสานบนเครื่องประดับให้มีความเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใคร ใส่เป็นแฟชั่นก็ได้ ใส่ออกงานก็ดี หรือจะใส่ในชีวิตประจำวันก็ย่อมได้อีกทั้งยังมีเครื่องประดับที่ออกแบบมาสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะ อย่างสายหนังเท่ๆ ที่มีให้เลือกถึง 8 สี ตามแต่ความต้องการของแต่ละคนสำหรับสินค้าหลักอย่างแหวนแต่งงาน แหวนหมั้น และแหวนเพชร ทางอนันทาให้ความสำคัญอย่างมากในด้านการออกแบบที่เรียบหรู ทันสมัย สวมใส่ได้ทุกโอกาส และมีคุณภาพ ซึ่งทางอนันทายังเน้นให้ความรู้อย่างละเอียดตั้งแต่หลักการเลือกเพชรขั้นพื้นฐานให้แก่ลูกค้าก่อนการซื้อขาย พร้อมทั้งเมื่อซื้อสินค้าไปแล้วยังดูแลตลอดการใช้งาน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าหากก้าวเข้ามาที่ “อนันทา” จะได้รับการบริการที่ประทับใจและสินค้าที่พรีเมียมไปชั่วนิรันดร์ เฉกเช่นเดียวกับชื่อแบรนด์ที่มีความหมายว่า ความเป็นนิตย์ นิรันดร นั่นเองสามารถเข้าไปชมสินค้าได้ที่ https://anantajewelry.com/love-and-wedding-engagement-solitaire-rings/ หรืออนันทาทุกสาขา (สาขาเซ็นทรัลด์เวิลด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลพระราม 9 และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า) หรือสั่งออนไลน์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง⁠ Inbox: https://m.me/anantajewelry⁠ Line: @ananta1. การเลือก แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น เพชรเม็ดกลางควรเลือกเพชรพรีเมียม โดยใช้หลักในการเลือกเพชร 4 c’s ได้แก่ Carat Weight (กะรัต) Cut (การเจียระไน) Color (สี) และ Clarity (ความสะอาด) ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ในใจ ทั้งนี้ ขนาดของเพชรเม็ดกลางที่เลือกจะช่วยให้เลือกแบบของแหวนได้ง่ายขึ้น2. ตัวเรือน เลือกแบบของแหวนที่ชอบ ตามความเหมาะสมของขนาดเพชรเม็ดกลางที่เลือก และความชื่นชอบของคุณเองได้ โดยแบบของแหวนนั้นจะแบ่งเป็น 4 แบบ คือ Classic, Halo, Diamond Band และ Side Stones ทุกดีไซน์สามารถเลือกวัสดุทองได้ 3 ประเภท คือ ทองขาว 18K, ทอง 22K และ พิงก์โกลด์ 18K