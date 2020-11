สยามพิวรรธน์ผนึกพันธมิตรเพิ่มฐานลูกค้า ชู Loyalty Program ใหม่ VIZ Rabbit Card

ผู้จัดการรายวัน 360 - สยามพิวรรธน์เปิดเกมรุกปลายปี คว้าลูกค้าสมาชิกใหม่ ชูกลยุทธ์ Collaboration to Win ผสานพลังพันธมิตร สร้างปรากฏการณ์ Loyalty Program ด้วย VIZ Rabbit Card ปรากฏการณ์ที่ผู้นำแห่งโลกศูนย์การค้ากับผู้นำด้านระบบขนส่งมวลชน ผู้นำสมาร์ทการ์ด บัตรใบเดียวในไทยที่ใช้จ่ายค่าเดินทางและใช้จ่ายค่าสินค้าต่างๆ ร่วมมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าแบบทวีคูณทุกการจับจ่าย ทั้งในการเดินทางและใช้จ่ายค่าสินค้าต่างๆ เปิดตัวยิ่งใหญ่ Rabbit Card และ Rabbit Rewards ด้วยการเชิญศิลปินร่วมสมัยระดับโลก Ricado Cavolo (ริคาร์โด คาโวโล) มาออกแบบดีไซน์บัตร VIZ Rabbit Card ให้เป็นงานศิลปะที่พกพาได้ พร้อมกระหน่ำโปรโมชันรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีนางสรัลธร อัศเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารสมาชิก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เปิดเผยว่า “วันสยาม และไอคอนสยาม คือโกลบอลเดสติเนชันที่เป็นหนึ่งของประเทศไทยที่มีผู้เข้ามาจับจ่ายและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม เป็นศูนย์รวมของทุกสรรพสิ่งสำหรับทุกคนในครอบครัว ครบครันทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งยังมอบประสบการณ์ชอปปิ้งเหนือระดับสำหรับลูกค้าทุกคน โดยมุ่งสร้างความแปลกใหม่และสร้างความแตกต่าง (Be the First & Differentiate)ในช่วงเทศกาลจับจ่ายช่วงส่งท้ายปีนี้ สยามพิวรรธน์ยังจัดเต็มด้วยมหกรรมอีเวนต์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างเต็มที่ และมั่นใจว่าจะครองความเป็นเดสติเนชันที่มอบความสุขในช่วงเทศกาลให้แก่ลูกค้าทุกคนเช่นทุกปี แต่ที่พิเศษสุดสำหรับปีนี้ สยามพิวรรธน์ได้ตอกย้ำกลยุทธ์ Collaboration to Win ร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับผู้นำของอุตสาหกรรมขนส่ง ได้แก่ BTS โดยร่วมกับ Rabbit Card และ Rabbit Rewards มาร่วมผสานศักยภาพมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าสมาชิกทั้ง 2 องค์กร การจับมือกับพันธมิตรครั้งนี้ นอกจากตั้งโจทย์ในการมอบสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้าสมาชิกบัตร VIZ ขณะเดียวกันยังสามารถขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มสมาชิก VIZ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้วกว่า 610,000 คน วันสยาม และไอคอนสยาม โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 100,000 คน รวมเป็นสมาชิก 710,000 คน ภายในปี 2563 และจะเพิ่มเป็นจำนวน 870,000 คน ภายในปี 2564 ที่จะถึงนี้พิเศษช่วงเทศกาลแห่งความสุข ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคมนี้ บัตร VIZ Rabbit Card มอบโปรโมชันจัดเต็มเพื่อมอบความสุขให้ลูกค้าได้จับจ่ายและรับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยขยายเวลารับคะแนนสะสม Rabbit Rewards ถึง 100 คะแนน เพียงสมัครและผูกสมาชิก VIZ และ Rabbit Rewards เข้าด้วยกัน และพิเศษ! มอบคะแนนสะสม VIZ Points สูงสุด x 10 สำหรับสมาชิก VIZ ที่ผูกบัญชีและมียอดใช้จ่าย 5,000 บาทแรกเมื่อชอปในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิฟคัฟเวอรี่ และไอคอนสยามในช่วงเดือนธันวาคม” นางสรัลธรกล่าวปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเมื่อวันสยาม และไอคอนสยามผนึกกำลังกับ Rabbit Card และ Rabbit Rewards มอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าทั้งสององค์กร เมื่อสมัครลงทะเบียน Rabbit Rewards สามารถสมัครบัตร VIZ ซึ่งเป็น Loyalty Program ของกลุ่มวันสยาม และไอคอนสยามได้ทันทีนางสาวรัชนี แสนศิลป์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก สมาร์ท การ์ด ซิสเทม ผู้บริหาร Rabbit Card กล่าวว่า “การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บัตรแรบบิทได้จับมือกับผู้นำด้านธุรกิจรีเทลและศูนย์การค้าวันสยามและไอคอนสยาม ที่เป็นเดสติเนชันหลักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และรู้สึกยินดีมากที่ “บัตรแรบบิท” ได้รับเกียรติจากศิลปินระดับโลกในการวาดลวดลายสุดพิเศษนี้ลงบนบัตรของเรา และในความพิเศษนี้เองที่ทำให้ผู้ถือบัตร VIZ Rabbit ทุกใบมั่นใจได้ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่บัตรแรบบิทของเรามีให้แก่ผู้ถือบัตรอยู่แล้วอย่างครบถ้วน โดยบัตรใบนี้ก็สามารถใช้จ่ายค่าเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส จ่ายค่าเดินทางขนส่งสาธารณะอื่นๆ หรือแม้กระทั่งใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการ ที่ร้านค้าชั้นนำต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศรวมถึงในกลุ่มศูนย์การค้าวันสยามวันและไอคอนสยามอีกด้วย แต่บัตร VIZ Rabbit นี้มีสิทธิพิเศษมากกว่าบัตรแรบบิทใบอื่นๆ คือ เมื่อใช้บัตร VIZ Rabbit จ่ายค่าอาหาร/เครื่องดื่ม หรือสินค้าต่างๆ ที่รับชำระด้วยบัตรแรบบิทนั้น ก็จะได้รับคะแนนจากแรบบิท รีวอร์ดส x2 ทันที เพียงแค่นำบัตร VIZ Rabbit นี้ไปลงทะเบียนเป็นสมาชิกแรบบิทรีวอร์สดก่อนการใช้งาน”นายภคินท์ พัฒนวรเมธ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด กล่าวว่า “ความพิเศษที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งสององค์กรในครั้งนี้ คือการมอบประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้าผู้ที่มีเลขสมาชิกทั้ง Rabbit Rewards และสมาชิก VIZ ที่ทำการผูกบัญชีเชื่อมต่อข้อมูลบัตรถึงกัน โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น คือ เมื่อชอปปิ้งจับจ่ายในร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ที่ร่วมรายการกับบัตร VIZ ทุกการจับจ่ายมูลค่า 50 บาท จะได้รับ VIZ Point 1 คะแนน และยังได้รับ Rabbit Rewards Point 3 คะแนนอีกด้วย ผู้ที่เป็นลูกค้าของทั้ง 2 บัตรสมาชิกจึงเสมือนได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 2 ต่อ สามารถนำคะแนนที่สะสมของแต่ละบัตรสมาชิกไปแลกเป็นของรางวัลที่มีให้เลือกหลากหลายของทั้งสองโปรแกรม สำหรับ Rabbit Rewards เป็น Loyalty Program ที่มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตร Rabbit ซึ่งเป็นบัตรหลักของผู้โดยสายรถไฟฟ้า BTS โดยมีผู้สนใจร่วมสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิก Rabbit Rewards กว่า 5,1000,000 สมาชิก”นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถแลกคะแนนสะสมบัตร VIZ เป็นคะแนน Rabbit Rewards Point หรือนำคะแนน Rabbit Rewards Point แลกเป็นคะแนน VIZ ได้เช่นกัน ซึ่งจะเพิ่มความสนุกสนานในการสะสมคะแนนของลูกค้าทั้งสองโปรแกรม เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกแลกของรางวัลได้ตามความต้องการทุกไลฟ์สไตล์นายกวีวัฒน์ สินเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารสมาชิก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในการร่วมผนึกกำลังของทั้ง 3 องค์กรตามกลยุทธ์ Collaboration to Win ในครั้งนี้ จึงได้เชิญศิลปินนักออกแบบร่วมสมัยระดับโลก ริคาร์โด คาโวโล (Ricardo Cavolo) ผู้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับแบรนด์ดังระดับเวิลด์คลาสมาแล้วมากมาย มาเสกสรรบัตรลวดลายสุดคูลให้สามารถพกพางานศิลปะระดับเวิลด์คลาสติดตัวไปได้ทุกที่ โดยบัตร VIZ Rabbit Card คอลเลกชันพิเศษฝีมือ ริคาร์โด คาร์โวโล มีถึง 3 ลายด้วยกัน พร้อมอีกหนึ่งลวดลายเป็นแพกเกจสำหรับซองใส่บัตร และกระเป๋าผ้า Tote Bag แต่ละลวดลายสื่อถึงมุมของศิลปินที่มีต่อไลฟ์สไตล์อันหลากหลายที่ร้อยเรียงขึ้นเป็นเรื่องราวของผู้คนที่เข้ามาใช้ชีวิตใน สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการนำเสนอความแปลกใหม่ให้ชีวิตบัตร VIZ Rabbit Card ลิมิเต็ดอีดิชันนี้เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้-30 ธันวาคม 2563 เท่านั้น (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) มีให้เลือกสองแพกเกจ ในราคา 399 บาท รับฟรี คูปองส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการมูลค่า 2,000 บาท หรือแพกเกจ 599 บาท รับฟรี กระเป๋าผ้า Tote Bag ดีไซน์พิเศษจากริคาร์โด คาโวโล และฟรีคูปองส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการมูลค่ากว่า 4,000 บาท มีจำหน่ายที่สยามพารากอน ชั้น M, สยามเซ็นเตอร์ ชั้น M, และไอคอนสยาม ชั้น 1 โดยสามารถนำไปเติมมูลค่าบัตรได้ที่สถานี BTS ทุกสาขา“การจับมือของวันสยามกับพันธมิตรสำคัญ คือ Rabbit Card และ Rabbit Rewards เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจครั้งสำคัญของธุรกิจรีเทลอีกครั้ง ตอกย้ำกลยุทธ์ที่มุ่งผสานศักยภาพความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนจุดแข็งของแต่ละองค์กร สร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ผู้บริโภค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าทุกวันเพื่อสร้างความสุขและแรงบันดาลใจเสมือนเพื่อนที่รู้ใจในทุกที่ทุกเวลา สยามพิวรรธน์ขอยืนหยัดในการคัดสรรนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าทุกๆ คน” ผู้บริหารสยามพิวรรธน์ กล่าวเสริม