“ไทยสมายล์” ปักธงเมืองท่องเที่ยว เปิดเส้นทางใหม่ “กรุงเทพฯ-น่าน”

"ไทยสมายล์" รุกปักธงเมืองท่องเที่ยว เปิดบินปฐมฤกษ์เส้นทางกรุงเทพฯ-น่าน รูปแบบฟูลเซอร์วิสทุกวัน ตั้งแต่ 12 พ.ย. ราคาเริ่มต้นที่ 1,010 บาท/ท่าน/เที่ยวนางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า สายการบินไทยสมายล์ได้มีการเปิดเส้นทางบินใหม่อย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์การขยายเส้นทางบินให้ครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยวันนี้ (12 พ.ย.) ได้เปิดเที่ยวปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯ-น่าน ด้วยบริการแบบฟูลเซอร์วิส ตอกย้ำมาตรฐานการบินและบริการยอดเยี่ยมระดับโลก พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐมุ่งสู่ความเป็น “น่านหนึ่งเดียว” ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมแห่งเมืองน่านนคร รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวน่านและจังหวัดใกล้เคียงการเปิดเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ-น่าน เป็นการขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์การขยายเส้นทางให้ครอบคลุมหัวเมืองที่สำคัญ เรามองเห็นโอกาสความเติบโตด้านการท่องเที่ยวในประเทศภายหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งนักท่องเที่ยวกลับมาให้ความสนใจการเดินทางไปสัมผัสกับสถานที่จริงของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือกลับภูมิลำเนาการเปิดเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ-น่านนั้น ไทยสมายล์เล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญของจังหวัด รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและตอบสนองนโยบายภาครัฐมุ่งสู่ความเป็น "น่านหนึ่งเดียว" เพื่อให้จังหวัดน่านมีความสวย สะอาด สงบ และสุข ซึ่งได้รับการรับรองเป็น ผู้นำหนึ่งในร้อย ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความยั่งยืนของโลก และปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว หรือ GSTCโดยจะให้บริการกรุงเทพฯ-น่าน ไทยสมายล์ ทุกวัน พร้อมบริการแบบฟูลเซอร์วิส บริการอาหารบนเครื่อง จองที่นั่งล่วงหน้า และบริการฟรีน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 30 กิโลกรัม โดยให้บริการ 2 ชั้นที่นั่งโดยสาร ได้แก่ พรีเมียมอีโคโนมี หรือ Smile PLUS Class 12 ที่นั่ง และชั้นอีโคโนมี หรือ Smile Class 150/156 ที่นั่ง โดยเครื่องบินแอร์บัส A320-200 ที่พร้อมพรั่งไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ราคาเริ่มต้นที่ 1,010 บาท/ท่าน/เที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว) เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป สนใจสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com, ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) โทร. 1181 หรือ 0-2118-8888, ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ (Smile Service Center) และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ (Smile Travel Agents) ทั่วประเทศนอกจากการขยายเส้นทางใหม่แล้ว ทางไทยสมายล์ยังเห็นความสำคัญด้านการบริการ โดยได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Best Regional Airline-Asia) เป็นครั้งที่ 3 และรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย (Best Airline Thailand) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการจัดอันดับโดยเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ (Tripadvisor Travellers’ Choice Airline Awards) ประจำปี 2563 อีกทั้งยังเป็น 2 สายการบินแรกร่วมกับการบินไทยที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยให้แก่ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง