ไฮเออร์ X TikTok ชวนทำชาลเลนจ์ Magic Cooling Magic Now

ไฮเออร์ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก และเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 11 ปีซ้อน จับมือแอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง TikTok เชิญชวนคนไทยร่วมสนุกกับกิจกรรม Magic Cooling Magic Now นำทีมโดยแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ นักแสดงหนุ่มมาดแมนสุดกวน “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” พร้อมด้วยนักร้องแรปเปอร์ขวัญใจวัยรุ่น UrboyTJ จิรายุทธ ผโลประการ ที่มาร่วมสร้างสรรรค์บทเพลง และท่าเต้นสุดคูลให้กับกิจกรรมไฮเออร์ในครั้งนี้นอกจากนี้ยังยกขบวนเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังบน TikTok อีกมากมาย เช่น ล็อตเต้ ฐกร พรหมสถิตกุล, แบม นามิตา แก้วใหม่ มาร่วมชาลเลนจ์สร้างสรรค์คลิปวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์ และเพลง Haier Magic Cooling บน TikTok เพียงติดแฮชแท็ก #MagicCoolingMagicnow และแท็ก @Haier_Thailand ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับตู้เย็นไฮเออร์รุ่น HRF-BM325GI มูลค่า 16,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง พร้อมรางวัลอื่นๆ จากไฮเออร์อีกมากมาย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมได้ที่ FB : Haier Thailandกติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรม Magic Cooling Magic Now ดังนี้1. กดติดตาม @Haier_thailand บนแอปพลิเคชัน TikTok2. สร้างสรรค์วิดีโอ Magic Cooling, Magic Now ด้วยท่าเต้นตามสไตล์คุณ โดยเลือกเอฟเฟกต์ และเพลง Haier Magic Cooling อัปโหลดและติดแฮชแท็ก #MagicCoolingMagicNow และแท็ก @Haier_Thailand พร้อมตั้งค่าวิดีโอเป็นสาธารณะ3. คลิปไหนที่มียอดไลก์สูงสุดบน TikTok มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่ 1 ตู้เย็นไฮเออร์ HRF-BM325GI ราคา 16,990 บาท (1 รางวัล) และอันดับ 2-10 รับรางวัลแอร์พอด มูลค่า 5,990 บาท (9 รางวัล) และอันดับที่ 11-20 รับส่วนลดมูลค่า 50% สำหรับซื้อตู้เย็นสองประตูของไฮเออร์ (10 รางวัล)4. สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 17 พฤศจิกายน 63 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในวันที่ 25 พฤศจิกายน 63 บนเฟซบุ๊กเพจ Haier Thailand*หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด