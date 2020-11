“ฉั่วฮะเส็ง”ปรับใหญ่จับคนรุ่นใหม่ สู่หลอดบีบ-ผนึกอาฟเตอร์ยูขยายฐาน

ผู้จัดการรายวัน360 - ฉั่วฮะเส็ง น้ำพริกเผาในตำนานที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 75 ปี กับการปรับตัวครั้งใหญ่ ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกน้ำพริกเผาสูตรใหม่ สูตรทาขนมปังแบบหลอดบีบ ภายใต้ชื่อ “ฉั่วฮะเส็ง สควีซ” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมปรับภาพลักษณ์อัดแคมเปญโฆษณา มั่นใจขึ้นแท่นท็อปแบรนด์น้ำพริกเผาครองใจผู้บริโภคนายวิสิทธิ์ ศุภเมธาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด กล่าวว่า “ฉั่วฮะเส็ง เติบโตอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากแบรนด์ฉั่วฮะเส็งที่เป็นผู้นำในกลุ่มสินค้าน้ำพริกเผา โดยเฉพาะในตลาดร้านอาหารและโรงแรม จุดแข็งคือความปราณีต พิถีพิถัน ใส่ใจในทุกรายละเอียดภายใต้ปณิธานการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดต่อลูกค้าปัจจุบันฉั่วฮะเส็งได้มีการปรับรูปแบบการบริหารในเชิงไฮบริด เพิ่มความรวดเร็ว และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ จากลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยสัดส่วนรายได้ภายในบริษัทฯ มาจากสินค้าไฮไลท์หลัก ได้แก่ น้ำพริกเผา 70% รองลงมาคือ น้ำมันพริกเผา น้ำจิ้มไก่ ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ และน้ำจิ้มบ๊วยกอ โดยมียอดขายภายในประเทศอยู่ที่ 70% และอีก 30% เป็นยอดขายจากตลาดต่างประเทศนอกจากนี้ ฉั่วฮะเส็ง ยังมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ ด้วยการลงทุนเพิ่มสายการผลิตใหม่สำหรับน้ำพริกเผาฉั่วฮะเส็งสควีซ เพื่อเป็นการนำร่องสู่กลุ่มลูกค้า B2C (Business to Consumer) มากขึ้น เพิ่มความสะดวกและความแปลกใหม่ในการบริโภคให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมเตรียมพัฒนาสินค้าใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรฐานความอร่อย ปลอดภัย ความเข้าใจในตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคนางสาวกุลฤทัย พรหมบันดาลกุล ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด กล่าวว่า “ฉั่วฮะเส็ง ได้มีการทำวิจัยเพื่อเก็บข้อมูล และเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่ชอบมองหาความแปลกใหม่ และความสะดวกสบาย ประกอบกับมีพฤติกรรมการบริโภคน้ำพริกเผาอยู่ 3 รูปแบบ คือ ต้ม ผัด และทาขนมปังจึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่น้ำพริกเผาสูตรทาขนมปังหลอดบีบ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ทั้งความต้องการ และพฤติกรรมการบริโภคอย่างแท้จริง เป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาสูตรใหม่ สูตรทาขนมปังแบบหลอดบีบ ภายใต้ชื่อ ‘ฉั่วฮะเส็ง สควีซ’ จุดขายที่สำคัญอยู่ตรงที่เป็นน้ำพริกเผาเนื้อละเอียด คัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติ เพราะ เทรนด์การรักสุขภาพ เป็นเทรนด์ที่มาแรงมากสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดย“ฉั่วฮะเส็ง สควีซ” ขนาด 150 กรัม ราคา 39 บาท วางจำหน่ายที่ 7-Elevenนอกจากนี้ เมื่อกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีพฤติกรรมการชอบอะไรแปลกใหม่ เบื่อกับความซ้ำซากจำเจ ฉั่วฮะเส็ง จึงฉีกกฎด้วยความอร่อยในรูปแบบใหม่ นั่นคือหลอดบีบที่นอกจากจะกินง่าย สะดวกแล้ว ยังสนุกทุกครั้งเมื่อได้บีบน้ำพริกเผาฉั่วฮะเส็งออกจากหลอด ซึ่งปากหลอดได้มีการออกแบบเป็นพิเศษโดยเฉพาะ ทำให้ได้เนื้อน้ำพริกเผาที่ บีบง่าย เนื้อเนียน ไม่ต้องเกลี่ยให้เลอะเทอะอีกต่อไป นอกจากนี้ยังผนึกความอร่อย โคแบรนด์ กับพาร์ทเนอร์ชื่อดัง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หลักของ ฉั่วฮะเส็ง ในการขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย สร้างการจดจำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทำให้เกิดประสบการณ์ตรงกับผลิตภัณฑ์ นั่นคือการโคแบรนด์ (Co-Branding) กับ อาฟเตอร์ ยู ร้านขนมหวานชื่อดัง ร่วมกันสร้างสรรค์เมนูขนมปังหมูหยองพริกเผา CHUA HAH SENG X AFTER YOU จากน้ำพริกเผาสูตรต้นตำรับฉั่วฮะเส็งสู่ขนมปังหมูหยองพริกเผามาให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมปรับภาพลักษณ์เดิม โดยเลือกใช้แคมเปญโฆษณาในรูปแบบใหม่อย่างครบวงจร