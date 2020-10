เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือ ธนาคารกสิกรไทย จัดแคมเปญพิเศษ “KBank x The Mall Group Knockout Deals” มอบความพิเศษชอปรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15%

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือ ธนาคารกสิกรไทย จัดแคมเปญ “KBank x The Mall Group Knockout Deals” ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 63-25 ต.ค. 63 อัดความพิเศษให้นักชอป 10 วันเต็ม รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% เมื่อชอปสินค้าผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และบลูพอร์ต หัวหิน พร้อมอัดความพิเศษเพิ่มขึ้น 3 วันเท่านั้น วันที่ 16-17-18 ต.ค. 63 ชอป 4,000 บาทขึ้นไป/เซลสลิป รับฟรี!! บัตรกำนัลห้างฯ 1,000 บาท(Ms. Nonglak Lohamanop; Group General Manager, Corporate Promotion, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า “สำหรับแคมเปญห้างฯ กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ปได้ร่วมกับบัตรเครดิตกสิกรไทย มอบความพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่ลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย และสมาชิกบัตร M Card รับความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่าย โดยอัดความพิเศษสุดคุ้มให้นักชอป ทั้งชอปออนกราวนด์ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และบลูพอร์ต หัวหิน และชอปออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ชอปได้ ผ่านเว็บไซต์ www.mcardshop.com หรือแอด Line @Mcardshop แชตมาเราชอปให้ต่อที่ 1 แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% เมื่อชอปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลสลิป เมื่อใช้คะแนน KBank Reward Point แลกเท่ายอดซื้อ (รวมชอปที่แผนก Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart)· ต่อที่ 2 รับคืนรวมสูงสุด 13% เมื่อชอปคู่กับบัตร M Card ครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลสลิป (รับ M Cash Coupon 200 บาท จากบัตร M Card และรับเครดิตเงินคืน 200 บาท จากบัตรเครดิตกสิกรไทย)พร้อมอัดความพิเศษเพิ่มขึ้น 3 วันเท่านั้น วันที่ 16-17-18 ต.ค. 63 รับฟรี!! บัตรกำนัลห้างฯ 1,000 บาท เมื่อชอปครบ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลสลิป (รวมชอปที่แผนก Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart)