เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดแคมเปญ SUPER M POWER

ห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมฉลองครบรอบ 11 ปี M Card และ 2 ปี SCB M VISAจัดแคมเปญ SUPER M POWER มอบความพิเศษสมาชิก M Card ใช้ M Point แลกรับคูปองส่วนลดสูงสุด 40% ชอปรับเงินคืนรวมสูงสุด 15,000 บาทห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ร่วมฉลองครบรอบ 11 ปี M Card และ 2 ปี SCB M VISA จัดแคมเปญ “SUPER M POWER : พกพอยท์ มาช้อปเวอร์” ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-24 กันยายน 2563 มอบความพิเศษสมาชิก M Card ใช้ M Point แลกรับคูปองส่วนลดสูงสุด 40% และชอปผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15,000 บาทนางสาวนงลักษณ์ โลหะมาณพ ผู้จัดการใหญ่การตลาด Corporate Promotion บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Miss Nonglak Lohamanop ; Group General Manager: Corporate Promotion, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวถึงการจัดแคมเปญ “SUPER M POWER : พกพอยท์ มาช้อปเวอร์” ว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ปจัดแคมเปญมอบความคุ้มค่าในการชอปปิ้งอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมฉลองครบรอบ 11 ปี M Card บัตร Loyalty Card ของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่มีสมาชิกผู้ถือบัตร M Card กว่า 4 ล้านราย และฉลองครบรอบ 2 ปี SCB M VISA ซึ่งถือเป็นลูกค้าคนสำคัญของห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงได้จัดแคมเปญนี้ขึ้นเพื่อมอบความพิเศษนี้ให้แก่สมาชิก M Card เพียงใช้คะแนน M Point แลกรับคูปองส่วนลดสูงสุด 40% ( Lucky Point เริ่มต้นใช้ 80 M Point ขึ้นไปแลกรับคูปองส่วนลด : คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ได้ที่ Power Mall / Gourmet market / Home Fresh Mart ) พร้อมกันนี้ ยังมอบความคุ้มค่าเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA เมื่อชอปภายในห้างฯ ผ่านบัตร รับความพิเศษสุดคุ้มทุกสุดสัปดาห์ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ชอปครบรับ Lucky Cashback เครดิตเงินคืนรวมสูดสุด 2,000 บาท และเมื่อชอปสะสมตลอดการจัดแคมเปญครบ 150,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 13,000 บาท รวมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15,000 บาท ตลอดรายการ (รวมชอปที่ Power Mall / Gourmet market/ Home Fresh Mart) พร้อมรับคืนรวมสูงสุด 30% จากบัตร M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนางสาวนงลักษณ์กล่าวปิดท้ายว่า “อย่างไรก็ตาม เรายังรักษาความปลอดภัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการชอปปิ้งรูปแบบใหม่รับ New Normal ด้วยมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดครอบคลุมทุกมิติในทุกตารางนิ้วของห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยเชื่อมั่นว่าการจัดแคมเปญ SUPER M POWER : พกพอยท์ มาช้อปเวอร์” จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยจะก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน”