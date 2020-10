ช่อง 3 ส่งละครไทยขึ้นแพลตฟอร์ม VIU อาเซียน

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) นำละครยอดนิยมของช่อง 3 ไปออกอากาศบนแพลตฟอร์ม VIU ภายใต้บริษัท PCCW Media Group สามารถรับชมเนื้อหาต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ถึง 7 เรื่อง ได้แก่ รากบุญ 2 (Evil Box), ผมอาถรรพ์ (Haunted Hair), เงินปากผี (The Ghost Money), เจ้าบ้านเจ้าเรือน (The Guardian), เพลิงพรางเทียน (Candle in the Sun), เขาวานให้หนูเป็นสายลับ (My Secret Bride) และ ตราบฟ้ามีตะวัน (My Forever Sunshine) โดยข้อตกลงครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกับ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอลมีเดีย จำกัด (มหาชน) ที่เป็นตัวแทนช่อง 3 ในการเจรจาครั้งนี้การนำละครทั้ง 7 เรื่องไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตทางแพลตฟอร์ม VIU ในครั้งนี้ จะมี 4 เรื่องที่เป็นละครแนวสยองขวัญ ได้แก่ รากบุญ 2, ผมอาถรรพ์, เงินปากผี และ เจ้าบ้านเจ้าเรือน โดยจะสตรีมมิ่งในเดือน ตุลาคม 2563 นำออกอากาศที่ประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย และถือเป็นครั้งแรกของการขายละครในรูปแบบแพกเกจละครแนวสยองขวัญที่ช่อง 3 ได้จำหน่ายลิขสิทธิ์ไปในต่างประเทศ เพื่อให้เข้ากับธีมฮัลโลวีนที่ VIU ได้จัดขึ้น ส่วนอีก 3 เรื่อง ได้แก่ เพลิงพรางเทียน, เขาวานให้หนูเป็นสายลับ และ ตราบฟ้ามีตะวัน ออกอากาศในประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีที่ละครช่อง 3 ได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดต่างประเทศ รวมถึงนักแสดงของเราก็มีชื่อเสียงมากขึ้นในหลายประเทศ ผมหวังว่าละครช่อง 3 จะขยายตัวกว้างขึ้นไปสู่ตลาดใหม่ๆ และได้รับความสนใจไปทั่วโลก สำหรับละครทั้ง 7 เรื่องที่นำไปขึ้นสตรีมมิ่งทาง VIU ก็ล้วนมีเนื้อหาสนุกเข้มข้นทั้งสิ้น ซึ่งดีลนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันของช่อง 3 และบริษัทเจเคเอ็น ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีของเราเสมอมา” นายสุรินทร์กล่าวสำหรับละคร “ตราบฟ้ามีตะวัน” เป็นละครใหม่ของช่อง 3 ที่มีความพิเศษเพราะจะเป็นการออกอากาศในรูปแบบคู่ขนาน (simulcast) พร้อมกับประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นการโคจรมาเจอกันในบท พระ-นางครั้งแรกระหว่าง หมาก-ปริญ สุภารัตน์ และ เก้า-สุภัสสรา ธนชาต เป็นเรื่องราวของสองหนุ่มสาวที่บังเอิญต้องมาอยู่บ้านเดียวกัน และบังเอิญต้องเกลียดกัน เมื่อทั้งคู่จากกันไปถึง 4 ปี การกลับมาเจอกันอีกครั้งทุกอย่างจะจบลงอย่างไร ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือ เช่น ปั้นจั่น ปรมะ, หลิงหลิง ศิริลักษณ์, แจ๊ค แฟนฉัน, ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์, แหม่ม จินตหรา, ดุ๊ก ภาณุเดช ฯลฯ ผลงานการผลิตโดย บริษัท โซนิกซ์ บูม 2013 จำกัดการนำละครขึ้นสตรีมมิ่งออนไลน์ทางแพลตฟอร์ม VIU ครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่จะเปิดกว้างให้ละครไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในต่างประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน