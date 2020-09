ฮิตไม่เลิก!! เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนเดินเล่น จิบชาในสวน เลือกซื้อต้นไม้ ในงาน MBK CENTER GARDEN Society

เป็นกระแสที่ยังฮิตไม่เลิกกับความนิยมในความงามของต้นไม้ของชาวกรุง ที่ต่างมุ่งหามาประดับบ้าน คอนโด ออฟฟิศ หรือโต๊ะทำงาน เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าสะดวกกลางกรุงไม่พลาดที่จะเอาใจแฟนๆ พันธุ์ไม้สวยงาม หรือพันธุ์แปลกตา ซึ่งหลังจากประสบผลสำเร็จไปแล้วจากการจัดงาน “ตลาดไม้ใจกลางเมือง” ไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในครั้งนี้งานมาพร้อมกับการเปิดให้สัมผัสครบทุกไลฟ์สไตล์ ครบทุกประสบการณ์อารมณ์ ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง ผู้เข้าร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งต้นไม้สุดอินเทรนด์ หรือจะเลือกจิบชาดอกไม้ Organic กลิ่นหอมกรุ่นจากร้าน Tea Rayamane ที่เสิร์ฟพร้อมคู่กับเมนูขนมหวานแสนอร่อยที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันจากโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส หรือเลือกจิบเครื่องดื่ม Unicorn Splash ซิกเนเจอร์ม็อกเทล ของ ห้องอาหารอิตาเลียน เทอรราซซ่า ดื่มแล้วสดชื่น หรือลิ้มรสกาแฟ Cold Brew จาก Draft Brew from TTA Space ท่ามกลางเสียงเพลงอะคูสติกที่แสนไพเราะเนรมิตรพื้นที่จัดงานเป็นสวนสวย มีมุมถ่ายรูปให้เลือกถ่ายพร้อมแชร์ลงโซเชียลมีเดียอย่างจุใจ ทั้งมุมจิบชายามบ่ายตามสไตล์ผู้ดีอังกฤษ หรือจะเลือกถ่ายกับต้นไม้กิ๊บเก๋แล้วแชร์ลงโซเชียลเหมือนเหล่าคนดัง มางานนี้งานเดียวรับรองได้ทุกอารมณ์งานนี้พบกับบูธมากกว่า 70 ร้านค้า อาทิ ร้าน Things About Gardening ที่มาในแนวคิด “ All season blooming” คัดสรรและรวบรวมพันธุ์ไม้สำหรับผู้ชื่นชอบดอกไม้ และ สวนสไตล์ English cottage garden พร้อมด้วยกระถาง และอุปกรณ์ตกแต่งเพื่องานนี้โดยเฉพาะ รวมถึงร้านอื่นๆ เช่น Mimimill, Agri Creation เกษตรสรรค์สร้าง, แคคตัสบางบัวทอง จิราการ์เด้นส์, สามรดา พาราไดซ์, ไอเดียการเกษตร 1, AESOP ปรัมปรา Plants, CHEAP CHEAP, Lifeforest Studio, Draft Brew from TTA Space, Tea Rayamanee, โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส, Green House เป็นต้น พร้อมตื่นตาตื่นใจกับสารพัดพันธุ์ไม้ในราคาพิเศษ อาทิ ต้นไม้จิ๋ว ต้นไม้ฟอกอากาศ กระบองเพชร ต้นไม้ที่กำลังดังในกระแสโซเชียล สมุนไพรพืชผักกระถางเล็ก ช่อบูเก้ผัก สมุนไพรร้อนสลายไขมันจากพืชพรรณในกระถาง ผลิตภัณฑ์แปรรูป เซรามิกดินเผาอุปกรณ์แต่งสวน ชุดเพาะปลูก อุปกรณ์ปลูกเลี้ยง เช่น ปุ๋ย ดิน กระถาง และอื่นๆ อีกมากมายพิเศษเฉพาะวันเสาร์ที่ 26 และ อาทิตย์ 27 กันยายน บริเวณลานอเวนิว เอ และ บี มีบรรดาผู้รักกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ มากกว่า 100 บูธ มาร่วมออกร้าน ให้บรรดาคอแคคตัสได้เลือกชมและช็อปได้ตามความพึงพอใจอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth