ซีพี-เมจิจัดแข่งกาแฟออนไลน์ครั้งแรกของโลก

ซีพี-เมจิ เจ้าของแบรนด์เมจิ นมพาสเจอไรซ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งจากกลุ่มผู้บริโภค และจากธุรกิจร้านกาแฟ จัดการแข่งขัน CP-Meiji E-Speed Latte Art Championship 2020 สานต่อแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบาริสต้าไทยสู่สากล โดยปีนี้ ยกระดับความสนุกและตื่นเต้นด้วยรูปแบบการแข่งขันภายใต้วิถีปกติใหม่ New Normal แข่งออนไลน์ครั้งแรกของโลก 17-18 พฤศจิกายนนี้ ที่ ทรู ดิจิตอล ปาร์คชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เปิดเผยว่า ธุรกิจกาแฟ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของซีพี-เมจิ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมการดื่มกาแฟเปลี่ยนไป ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพ รสชาติ และแหล่งที่มาของกาแฟมากขึ้น ซีพี-เมจิ เล็งเห็นว่า บุคลากรในธุรกิจกาแฟจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กันเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จึงได้ริเริ่มโครงการ CP-Meiji for Barista ในปี 2015 เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะพัฒนาบาริสต้า (ผู้คิดค้นเครื่องดื่มกาแฟ) ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในระดับสากล”ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โครงการ CP-Meiji for Barista ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้ง CP-Meiji Barista Camp แคมป์อบรมบาริสต้าแบบเข้มข้นและเจาะลึก โดยกรรมการและแชมป์ลาเต้อาร์ตจากเวทีระดับโลก, CP-Meiji Speed Latte Art Championship เวทีประลองฝีมือและความเร็วด้านลาเต้อาร์ตสุดท้าทาย ที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันมากที่สุด, CP-Meiji Barista Workshop เวิร์คช็อปเสริมความรู้ให้กับบาริสต้ามือใหม่ เป็นต้นสำหรับปี 2020 นี้ ซีพี-เมจิ ได้ปรับรูปแบบการแข่งขัน CP-Meiji Speed Latte Art Championship ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม และยังเป็นการใช้ประโยชน์จากดิจิตอลเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ CP-Meiji E-Speed Latte Art Championship การแข่งขันแบบ Virtual Battle ที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถทำการแข่งขันจากร้านกาแฟของตัวเองได้ และมีการถ่ายทอดสดแบบ Real Time ผ่าน Facebook: CP-Meiji for Barista ให้ผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆ กัน นับเป็นความแปลกใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเวทีการแข่งขันกาแฟของไทยและของโลก“เราภูมิใจที่โครงการ CP-Meiji for Barista ได้สร้าง ส่งเสริม และพัฒนาบาริสต้ารุ่นใหม่ของไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บาริสต้าที่ผ่านเวทีแข่งขันและแคมป์ของซีพี-เมจิ ได้เป็นแชมป์ระดับประเทศและระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในเวทีกาแฟสากล ซีพี-เมจิจะไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาบาริสต้าและร่วมขับเคลื่อนธุรกิจกาแฟของไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงต่อไป”สำหรับตารางการแข่งขัน CP-Meiji E-Speed Latte Art Championship หลังจากจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน บาริสต้าที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวน 64 คนไปแล้วนั้น จะจัดให้มีการแข่งขันรอบออนไลน์ วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ ทรู ดิจิตอลปาร์คและการแข่งขันรอบ 32 คนถึงรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ W Hotel Bangkokสามารถร่วมลุ้นร่วมเชียร์ และติดตามชมไลฟ์การแข่งขัน ได้ที่ Facebook: CP-Meiji for Barist