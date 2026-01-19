ท่านพ่อ!! หญิงตุรกีอ้างตัวเป็นลูกสาวแท้ๆ ของ 'โดนัลด์ ทรัมป์' ท้าพิสูจน์ DNA

หญิงวัย 55 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงอังการาของตุรกี ออกมาอ้างว่าตนเองคือลูกสาวแท้ๆ ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และกำลังเดินหน้าต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้นำสหรัฐฯ ยอมตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกกับเธอ
“ฉันไม่ได้ต้องการสร้างปัญหาให้เขา ฉันแค่ต้องการรู้ความจริง” เนคลา ออซเมน (Necla Ozmen) กล่าวกับหนังสือพิมพ์ฮูร์ริเยตของตุรกี
“ฉันแค่อยากรู้ว่า เขาเป็นพ่อของฉันหรือไม่ ฉันอยากให้เขาคุยกับฉัน ฉันสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการ DNA ถ้าเขายินยอม ฉันเชื่อว่าเขาเป็นพ่อที่ดี และฉันก็เชื่อว่าเขาจะไม่ปฏิเสธฉัน”
เนคลา ซึ่งเติบโตขึ้นในกรุงอังการาโดยมีพ่อแม่คือ ซาติ และ เดอร์ซุน ออซเมน อ้างว่าเธอรับรู้เรื่อง "พ่อที่แท้จริง" ในปี 2017 เมื่อแม่ของเธอสารภาพว่า เธอคือลูกที่พวกเขารับมาเลี้ยง
เนคลา อ้างว่าแม่ของเธอแท้งลูก แต่ได้รับการติดต่อจากหญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ชื่อ "โซเฟีย" ซึ่งฝากลูกสาวของเธอไว้ให้ดูแล และ โซเฟีย เปิดเผยว่า เธอมีลูกสาวตัวน้อยกับ โดนัลด์ ทรัมป์
แม้จะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเพื่อพิสูจน์คำกล่าวอ้างของเธอ แต่ เนคลา ออซเมน เชื่อเช่นนั้นเพราะมองว่าตัวเธอเองกับลูกๆ ของ ทรัมป์ มีความคล้ายคลึงอย่างน่าประหลาด รวมถึงข้อมูลในเอกสารทะเบียนราษฎร์ของเธอที่ไม่สอดคล้องกันอย่างร้ายแรง
เธอหวังว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะยอมรับคำขอของเธอในการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ว่าเธอเป็นพ่อของเขา
อย่างไรก็ดี เดือน ก.ย. ปีที่แล้ว ศาลครอบครัวอังการาปฏิเสธคำขอตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อของเนคลา โดยชี้ว่าหลักฐานที่เธอให้มาไม่เพียงพอที่จะเริ่มต้นกระบวนการดังกล่าว โดยในตุรกีนั้นบุคคลต้องแสดงหลักฐานที่สำคัญก่อนจึงจะสามารถขอตรวจ DNA ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติ และในกรณีนี้ชาวต่างชาติรายนั้นก็ดันเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก เสียด้วย
หญิงวัย 55 ปี ยังคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เธอได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาล และยังส่งคำร้องหลายฉบับไปยังสถานทูตอเมริกันในตุรกีและศาลอเมริกัน และเวลานี้ก็กำลังรอคำตอบจากหน่วยงานเหล่านั้นอย่างใจจดใจจ่อ
ที่มา: odditycentral