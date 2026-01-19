ทำเพื่อโลก!สหรัฐฯอ้างอีกเหตุผลอยากยึดกรีนแลนด์ ยุโรปอ่อนแอต่อกรรัสเซีย-จีนไม่ได้

จากความอ่อนแอของยุโรป ทางสหรัฐฯจึงมีความจำเป็นต้องควบคุมเกาะกรีนแลนด์ เพื่อเสถียรภาพโลก ตามคำกล่าวอ้างของสกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังอมเริกาในวันอาทิตย์(18ม.ค.) แม้ว่าสมาชิกรัฐสภาบางส่วนส่งเสียงแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในความพยายามครอบครองดินแดนในแถบอาร์กติกแห่งนี้ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเดนมาร์ก
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอ็นบีซี ทาง เบสเซนต์ บอกว่าการเข้าเป็นเจ้าของกรีนแลนด์มีความสำคัญมาก ในการวางหมากทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อกรกับรัสเซียและจีน ความคิดเห็นของเขามีขึ้น 1 วัน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศรีดภาษีสมาชิกสหภาพยุโรปที่คัดค้านการเข้าควบคุมเกาะแห่งนี้ของสหรัฐฯ ในนั้นรวมถึงเดนมาร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรตัวยงมาช้านานของวอชิงตัน
"เราเป็นประเทศที่เข้มแข็งที่สุดในโลก" เบสเซนต์กล่าว "ยุโรปถูกมองว่ามีความอ่อนแอ และสหรัฐฯถูกมองว่ามีความเข้มแข็ง"
ท่ามกลางความตึงเครียดกับอียูที่ลุกลามบานปลายยิ่งขึ้นในวันอาทิตย์(18ม.ค.) ทาง เบสเซนต์ เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้ว พวกผู้นำยุโรปจะเห็นด้วยกับแนวคิดให้สหรัฐฯควบคุมกรีนแลนด์ "ผมเชื่อว่ายุโรปจะตระหนักว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องดีสำหรับกรีนแลนด์ ดีสำหรับยุโรป และดีสำหรับอเมริกา"
รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯบอกว่า เมื่อเร็วๆนี้เขาไม่ได้พูดคุยหารือกับทรัมป์ว่ายังคงพิจารณาใช้อำนาจฉุกเฉินอ้างความชอบธรรมในการใช้กำลังเข้ายึดกรีนแลนด์หรือไม่ แต่ รันด์ พอล วุฒิสมาชิกรีพับลิกันจากเคนทักกี ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งสมตุภูมิของวุฒิสภา ชี้ว่าการทำเช่นนั้นเป็นเรื่อง "ไร้สาระ" เพราะไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินในกรีนแลนด์
ทิม เคน วุฒิสภาพรรคเดโมแครตจากเวอร์จิเนีย เปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของวุฒิสภา อาจผลักดันญัตติเกี่ยวกับอำนาจในการสงคราม เพื่อจำกัดอำนาจของทรัมป์ในการใช้กำลังทหาร หรือญัตติหนึ่งๆที่คัดค้านทรัมป์จากการใช้มาตรการรีดภาษีเล่นงานพันธมิตรอียู
พอล ไม่ใช่สมาชิกรีพับลิกันเพียงคนเดียว ที่ในวันอาทิตย์(18ม.ค.) ออกมาท้าทายประธานาธิบดีจากพรรคของเขา โดย ไมค์เนอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรรีพับลิกันจากโอไฮโอ ก็เตือนว่ากลยุทธ์การใช้กำแพงภาษีอาจคุกคามความสัมพันธ์กับบรรดาพันธมิตรนาโต
ส่วนสมาชิกสภาคองเกรสคนอื่นๆ ในนันรวมถึงวุฒิสมาชิกคริสต์ ฟาน โฮลเลน จากแมรีแลนด์ พรรคเดโมแครต และ เท็ด ครูซ จากเทกซัส พรรครีพับลิกัน ชี้ว่าทรัพยากรทางธรรมชาติของกรีนแลนด์ อาจเป็นแรงจูงใจสำหรับเข้าครอบครองมัน แม้พวกเขามีความเห็นต่างกันออกไป เกี่ยวกับคำโต้แย้งของทรัมป์ สำหรับความจำเป็นของสหรัฐฯในการผนวกเกาะแห่งนี้
ฟาน โฮเลน กล่าวหา ทรัมป์ ต่อคำกล่าวอ้างจอมปลอมเกี่ยวกับคุณค่าของกรีนแลนด์ ในด้านความมั่นคงแห่งชาติ และบอกว่าประธานาธิบดีรายนี้แคร์แค่เฉพาะกับทรัพยากรทางธรรมชาติของดินแดนแห่งนี้เพียงอย่างเดียว "ประธานาธิบดีกำลังโกหกประชาชนชาวอเมริกา ตอนที่เขากล่าวอ้างว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคง"
(ที่มา:รอยเตอร์)