แดนผู้ดีเดือดประท้วงกลางลอนดอนไม่เอา “เมกกะโปรเจกต์สถานทูตจีน” ด้าน “ทำเนียบขาว” วิตก หวั่นใช้ “ 208 ห้องลับใต้ดิน” จารกรรมความลับสหรัฐฯ-ยุโรป

เอเจนซีส์ - ประชาชนชาวอังกฤษรวมส.ส พรรคฝ่ายค้านคอนเซอร์เวตีฟ เคมิ บาเดน็อค (Kemi Badenoch) และผู้นำ Hong Kong Watch กลุ่มสิทธิมนุษยชนฮ่องกงวันเสาร์(17 ม.ค) เปิดฉากประท้วงกดดันรัฐบาลอังกฤษไม่อนุญาตให้ ปักกิ่งใช้โรงกษาปณ์หลวงเก่าตั้งสถานทูตจีนใหญ่ที่สุด ด้านทำเนียบขาวเผยวิตก เชื่อจีนพยายามใช้สถานทูตแห่งใหม่มีห้องลับใต้ดินหลายร้อยสอดแนมทั่วยุโรป
หนังสือพิมพ์สเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานวันอาทิตย์(18 ม.ค)ว่า ผู้ประท้วงราว 1,000 คนมารวมตัวที่ตั้งโรงกษาปณ์หลวงเก่าของอังกฤษกลางกรุงลอนดอนวันเสาร์(17) ต่อต้านโปรเจกต์สถานทูตจีนขนาดใหญ่ที่เตรียมสร้างแถมมีห้องลับใต้ดิน 208 ห้องพร้อมความสูง 3 เมตรพิกัดใกล้ฮับไฟเบอร์ออปติกที่เชื่อต้องการใช้เพื่อสอดแนมจารกรรมลับความมั่นคงและพลเมืองจีนในต่างแดน
รัฐบาลพรรคแรงงานของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์มีกำหนดต้องตัดสินใจภายในวันที่ 20 ม.คที่จะถึง
ผู้ประท้วงส่วนใหญ่ปกปิดใบหน้าด้วยหน้ากากหรือผ้าพันคอตะโกนว่า “ไม่เอาสถานทูตจีน” พร้อมโบกธงที่มีข้อความ “ปลดปล่อยฮ่องกง ปฎิวัติเดี๋ยวนี้”
ส่วนคนอื่นๆถือป้ายประท้วงที่มีข้อความว่า “MI5 เตือน พรรคแรงงานคุกเข่า”
MI5 เป็นหน่วยงานความมั่นคงภายในอังกฤษ
และมีป้ายประกาศเตือนว่า “พรรคคอมมิวนิสต์จีน CCP กำลังจ้องมองคุณ หยุดโปรเจต์เมกกะสถานทูตจีน”
เบเนดิกต์ โรเจอร์ส (Benedict Rogers) หัวหน้ากลุ่มสิทธิมนุษยชนฮ่องกงของกลุ่ม Hong Kong Watch ออกมาเตือนว่า หากรัฐบาลสตาร์เมอร์ยอมไฟเขียว มีความเป็นไปได้สูงว่าสถานทูตแห่งใหม่จะถูกใช้เป็นสถานที่จารกรรมลับโดยชี้ไปถึงพิกัดที่ตั้งสถานทูตอยู่ใกล้เคเบิลสื่อสารใต้ดินที่อ่อนไหว
หนังสือพิมพ์ดิอิฟนิงสแตนดาร์ดของอังกฤษรายงานว่า การประท้วงวันเสาร์(17) มีนักการเมืองอังกฤษหลายคนเข้าร่วม เป็นต้น เคมิ บาเดน็อค (Kemi Badenoch) ส.สพรรคคอนเซอร์ตีฟอังกฤษซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านแดนผู้ดีเวลานี้ และป้ายประท้วงขาวดำกลุ่มสิทธิมนุษยชนฮ่องกง
บาเดน็อคนักการเมืองผิวสีแดนผู้ดีไฮปาร์คอย่างเผ็ดร้อนโจมตีรัฐบาลสตาร์เมอร์ว่า อ่อนแอและหวาดกลัว พร้อมชี้ว่า “จีน” เป็นชาติที่ก้าวร้าวข่มเหงคนอื่นและแซงค์ชั่นนักการเมืองอังกฤษ
ที่สำคัญเธอกล่าวว่า จีนกำลังช่วยศัตรูของอังกฤษคือ “รัสเซีย” ยังคงใช้ทาส และทำให้ระบบการค้าโลกติดขัด
สเตรทไทม์สรายงานว่า พนักงานโกดังสินค้าวัย 60 ปีจากฮ่องกงอาศัยในเมืองแมนเชสเตอร์เปิดเผยว่า สถานทูตจีนตั้งใหม่นี้จะถูกใช้เพื่อเป็นสถานที่สอดแนมทั่วอังกฤษและทั่วยุโรป
ส่วนพนักงานแบงก์วัย 23 ปีเดิมมาจากฮ่องกงอาศัยในเมืองแมนเชสเตอร์เช่นกันเปิดเผยว่า มีชาวฮ่องกงจำนวนมากย้ายมาอาศัยในอังกฤษเพื่อหลบซ่อนจากอำนาจเผด็จการในจีน
เดลีเทเลกราฟเคยรายงานเมื่อวันที่ 14 ม.ค ว่าทำเนียบขาวแสดงความวิตกอย่างลึกซึ้งต่อแผนของรัฐบาลพรรคแรงงานสตาร์เมอร์ที่จะไฟเขียวให้ปักกิ่งตั้งสถานทูตใหม่โดยที่มีห้องใต้ดินสถานทูตติดพิกัดฮับเคเบิลสื่อสารออกไปราว 1 เมตรที่สามารถดักฟังข้อมูลความมั่นคงของสหรัฐฯที่แชร์ให้อังกฤษและกลุ่มไฟว์อายได้
ที่ตั้งสถานทูตห่างจากหอคอยลอนดอน(Tower of London) ไปไม่เท่าไหร่ ตามแผนจีนเตรียมสร้างห้องลับใต้ดินจำนวนมากถึง 208 ห้อง
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยกับเดลีเมเลกราฟว่า “สหรัฐฯยังคงวิตกอย่างลึกซึ้งต่อศัตรูที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของพันธมิตรใกล้ชิดของพวกเรา”
ส่วน จอห์น มูเลนาร์ (John Moolenaar) ประธานกรรมาธิการชั่วคราวด้านจีนประจำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯแถลงว่า เขาต่อต้านแผนการสร้างสถานทูตใหม่ของจีนพร้อมแสดงความวิตกว่า ข้อมูลลับสหรัฐฯอาจตกอยู่ในอันตราย
“พรรคคอมมิวนิสต์จีน CCP เป็นภัยคุกคามต่ออังกฤษ พันธมิตรข่าวกรองกลุ่มไฟว์อายส์ (Five Eyes) และประชาชนเสรีนิยมทุกหนทุกแห่ง”