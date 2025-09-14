ม็อบขวาจัดกว่าแสนชุมนุมกลางลอนดอน ปลุกกระแสต้านผู้อพยพ-เรียกร้องฟรีสปีช

เอเอฟพี – ฝูงชนกว่าแสนร่วมเดินขบวนและชุมนุมกลางกรุงลอนดอนเมื่อวันเสาร์ (13 ก.ย.) เพื่อต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมาย ซึ่งทอมมี่ โรบินสัน นักเคลื่อนไหวขวาจัดที่เป็นแกนนำประกาศว่า เป็นเทศกาลฟรีสปีชครั้งใหญ่ที่สุดของอังกฤษ ขณะที่กลุ่มต่อต้านการเหยียดผิวจัดการประท้วงต่อต้านห่างกันแค่ 1 ไมล์ โดยมีผู้เข้าร่วม ราว 5,000 คน
ผู้คนที่เข้าร่วมการชุมนุม “ยูไนต์ เดอะ คิงด้อม” ของโรบินสัน เดินขบวนผ่านสะพานเวสต์มินสเตอร์และไปปักหลักใกล้ดาวนิ่งสตรีทเพื่อฟังการปราศรัยของเหล่านักเคลื่อนไหวขวาจัดจากทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือ
โรบินสันประกาศว่า พลังเงียบส่วนใหญ่จะไม่เงียบอีกต่อไป และวันนี้คือการจุดประกายการปฏิวัติทางวัฒนธรรมและการแสดงออกถึงความรักชาติ
ตำรวจอังกฤษประเมินจากภาพจากกล้องวงจรปิดและคลิปที่ถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ว่า มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมราว 110,000 คน
ขณะเดียวกัน ห่างออกไปราว 1 ไมล์ทางเหนือ ประชาชนประมาณ 5,000 คนร่วมชุมนุมต่อต้านการเหยียดผิว โดยมีตำรวจราว 1,000 นายควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ผู้ชุมนุมของสองฝ่ายเผชิญหน้ากัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่มีความไม่พอใจปัญหาคนเข้าเมืองมากขึ้น โดยกลุ่มรีฟอร์ม ยูเคของไนเจล ฟาราจที่สนับสนุนเบร็กซิต มีคะแนนนำในโพลล์ และผู้ประท้วงพุ่งเป้าที่โรงแรมที่จัดให้เป็นที่พักผู้ขอลี้ภัย
โรบินสัน วัย 42 ปี ที่ถูกตัดสินกระทำผิดในคดีอาญาหลายคดี และมีผู้ติดตามทางโซเชียลจำนวนมากหลังจากเป็นแกนนำต่อต้านมุสลิมและผู้อพยพนั้น โหมกระพือกระแสต่อต้านดังกล่าวด้วยการอ้างว่า อังกฤษตอนนี้กำลังปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
ฟิลิป ดอดจ์ ที่เดินทางจากเชฟฟิลด์ไปร่วมชุมนุม บอกว่า ในหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้มีแต่ข่าวคนถูกจับเพราะกล้าพูดเรื่องปัญหาการลักลอบเข้าเมืองหรือประเด็นเกี่ยวกับเพศ ซึ่งทำให้เขากังวลมากเพราะไม่เคยคิดว่า จะได้เห็นปรากฏการณ์นี้ในอังกฤษ
ในระหว่างการปราศรัย อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีอเมริกันที่มักแทรกแซงการเมืองอังกฤษและสนับสนุนโรบินสันรวมถึงนักเคลื่อนไหวขวาจัดอื่นๆ เรียกร้องผ่านวิดีโอลิงก์ให้รัฐบาลอังกฤษเปลี่ยนแปลง โดยบอกว่า คนอังกฤษกำลังถูกข่มขู่ไม่ให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ด้านผู้ร่วมชุมนุมหลายคนที่รวมถึงผู้หญิงและหนุ่มสาว บอกว่า กังวลมากขึ้นเรื่องผู้อพยพ
ริตชี ชายหนุ่มวัย 28 ปี บอกว่า ช่วงหลายปีมานี้มีผู้อพยพเข้าสู่สหราชอาณาจักรจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงผู้ขอลี้ภัยนับหมื่นคนที่นั่งเรือลำเล็กๆ ข้ามช่องแคบ และสำทับว่า รัฐบาลพรรคแรงงานที่มีแนวทางกลาง-ซ้าย และรัฐบาลจากพรรคอนุรักษ์นิยมชุดก่อนๆ ไม่เข้าใจว่า ประชาชนต้องการทวงประเทศคืน
ในการชุมนุมต่อต้านการเหยียดผิว ไดแอน แอ็บบ็อตต์ สมาชิกรัฐสภาจากพรรคแรงงาน กล่าวหาโรบินสันและพรรคพวกเผยแพร่คำโกหกไร้แก่นสารและอันตรายว่า ผู้ขอลี้ภัยเป็นภัยคุกคามของอังกฤษ พร้อมเรียกร้องให้คนอังกฤษสามัคคีกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ขอลี้ภัย
การชุมนุมเหล่านี้มีขึ้นหลังจากเมื่อปีที่แล้วเกิดจลาจลต่อต้านผู้อพยพในหลายเมือง ซึ่งโรบินสันถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้โพสต์ยุยงปลุกปั่นบนโซเชียล อีกทั้งยังเกิดขึ้นขณะที่คนอังกฤษกังวลมากขึ้นเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
รัฐบาลอังกฤษถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังจากสั่งแบนกลุ่มปาเลสไตน์แอ็กชันเมื่อเดือนกรกฎาคม และนับจากนั้นตำรวจได้จับกุมผู้ประท้วงอย่างสันติที่ถือป้ายสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวโดยอ้างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย
ขณะเดียวกัน การจับกุมแกรม ลินิแฮน นักแสดงตลกและนักเขียนชาวไอร์แลนด์ เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยข้อหาดูถูกคนข้ามเพศทางออนไลน์ ทำให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างกว้างขวาง และหลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ ออกมาเรียกร้องตำรวจให้โฟกัสปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด
ทางด้านมาร์ก ราวลีย์ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลอนดอน ชี้ว่า รัฐบาลควรแก้กฎหมาย ก่อนสำทับว่า เขาไม่เชื่อว่า ตำรวจควรต้องมาดูแลจัดการการโต้เถียงที่เป็นพิษเกี่ยวกับสงครามวัฒนธรรม