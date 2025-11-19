MI5 เตือนจีนจ้องล้วงข้อมูลสภาอังกฤษ สถานทูตมังกรสวนทันควัน-ชี้ถูกใส่ร้าย

รอยเตอร์ – หน่วยข่าวกรอง MI5 เตือนสายลับจีนกำลังพยายามล้วงข้อมูลสมาชิกรัฐสภาอังกฤษ ด้านสถานทูตจีนในลอนดอนโต้ทันควัน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเมืองผู้ดีหยุดใส่ร้ายและบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างกัน
เมื่อวันอังคาร (18 พ.ย.) สมาชิกสภานิติบัญญัติอังกฤษได้รับแจ้งว่า พวกเขากำลังตกเป็นเป้าหมายของสายลับจีนที่ปลอมตัวเป็นบริษัทจัดหางานหรือบริษัทต่างๆ โดยมีบุคคล 2 คนที่พยายามติดต่อผ่านลิงด์อิน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหางานชั้นนำ โดยอ้างว่า ทำการติดต่อในวงกว้างในนามรัฐบาลจีน
ประธานวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเผยว่า ได้รับแจ้งจาก MI5 ว่า กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนกำลังพยายามติดต่อสมาชิกสภาของอังกฤษอย่างจริงจัง
แดน จาร์วิส รัฐมนตรีความมั่นคงของอังกฤษ แถลงต่อรัฐสภาว่า คำเตือนดังกล่าวเผยให้เห็นความพยายามที่ซ่อนเร้นและคิดคำนวณมาล่วงหน้าของปักกิ่งในการแทรกแซงการเมืองของอังกฤษ และเสริมว่า รัฐบาลจะเริ่มแผนต่อต้านการจารกรรมเพื่อจัดการภัยคุกคามนี้
ช่วงหลายปีมานี้ อังกฤษและจีนต่างกล่าวหากันว่า สอดแนมข้อมูลของอีกฝ่าย สำหรับครั้งนี้ สถานทูตจีนในอังกฤษประณามว่า ข้อกล่าวหาล่าสุดไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงและมีเจตนาร้าย พร้อมเรียกร้องให้อังกฤษหยุดกล่าวหาผิดๆ และบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างกัน
คำเตือนของ MI5 ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา อัยการอังกฤษยกฟ้องพลเมืองอังกฤษ 2 คนที่ถูกกล่าวหาว่า สอดแนมสมาชิกรัฐสภาเพื่อส่งข้อมูลให้จีน โดยให้เหตุผลว่า รัฐบาลอังกฤษไม่แสดงหลักฐานที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่า ปักกิ่งคุกคามความมั่นคงของประเทศ
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นักการเมืองฝ่ายค้านกล่าวหานายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ว่า ให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพกับปักกิ่งมากกว่าความมั่นคงของชาติ ทว่า รัฐบาลปฏิเสธข้อกล่าวหานี้
นอกจากนั้นในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ รัฐบาลอังกฤษยังต้องตัดสินใจว่า จะอนุมัติสถานทูตขนาดใหญ่แห่งใหม่ของจีนในลอนดอนที่ถูกวิจารณ์ว่า ก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงหรือไม่
ทั้งนี้ เดือนที่ผ่านมา MI5 ระบุว่า สายลับจีนจัดทำโฆษณารับสมัครงานปลอมเพื่อล่อหลอกให้ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษให้ข้อมูล โดยมีโฆษณารับสมัครงานต้องสงสัยหลายพันโพสต์บนแพลตฟอร์มรับสมัครงานออนไลน์
ในระหว่างการแถลงประจำปีเมื่อเดือนที่แล้ว เคน แม็กคัลลัม ผู้อำนวยการ MI5 ระบุว่า สายลับจีนคุกคามความมั่นคงของอังกฤษทุกวัน และ MI5 ได้แทรกแซงเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้น
ทางด้านจาร์วิสแถลงเพิ่มเติมต่อสภาว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวันที่ 6 พ.ย. โดยย้ำว่า อังกฤษจะไม่ยอมให้มีการกระทำใดๆ ก็ตามที่บ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศ
จาร์วิสเสริมว่า รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ 170 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ข้าราชการพลเรือนใช้เพื่อปกป้องผลงานและข้อมูลที่อ่อนไหว และตอบโต้การคุกคามจากจีนและประเทศอื่นๆ
นอกจากนั้นจะมีการให้คำแนะนำด้านความมั่นคงสำหรับผู้ลงสมัครเลือกตั้ง และเตรียมปรับปรุงกฎการบริจาคให้เข้มงวดขึ้น รวมทั้งได้ถอดกล้องวงจรปิดที่ผลิตในจีนออกจากพื้นที่อ่อนไหวแล้ว
จาร์วิสสำทับว่า จีนยังพยายามแทรกแซงผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอังกฤษ และแนะนำให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ จัดการประชุมแบบปิดกับผู้นำมหาวิทยาลัยเพื่อตอกย้ำความเสี่ยงในการแทรกแซงของต่างชาติ
ในเดือนมกราคม 2022 MI5 ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับคริสติน ลี นักกฎหมายที่ถูกกล่าวหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแทรกแซงทางการเมืองในสหราชอาณาจักรในนามพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งในเวลาต่อมา ลียื่นฟ้อง MI5 เพื่อกอบกู้ชื่อเสียง แต่แพ้คดีในท้ายที่สุด