หมอห้ามผ่าตัด “มหาเธร์” อดีตนายกฯมาเลเซียอายุ 100 ปีเสี่ยงสูงหลังตกบ้านสะโพกขวาหัก

เอเจนซีส์ – ครอบครัวอดีตผู้นำแดนเสือเหลือง มหาเธร์ โมฮัมหมัด วันพุธ(7 ม.ค) เปิดเผย คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปิดช่องทางเลือกการรักษาสะโพกหักของมหาเธร์ โมฮัมหมัดด้วย "วิธีผ่าตัด" ชี้เสี่ยงสูงจากปัญหาอายุ 100 ปี
CNA ของสิงคโปร์รายงานวันพุธ(7 ม.ค)ว่า ผู้ช่วย ซูฟี ยูซูฟ ( Sufi Yusoff ) เปิดเผยกับเอเอฟพีว่า อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย มหาเธร์ โมฮัมหมัด ยังคงรู้สึกตังระหว่างถูกนำส่งด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินไปยังสถาบันโรคหัวใจแห่งชาติมาเลเซีย(National Heart Institute)ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันอังคาร(6) หลังเขาพลัดตกบ้านพักที่อาศัย
คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าสะโพกขวาหักและเชื่อว่าอดีตผู้นำที่ยาวนานของแดนเสือเหลืองจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้เพื่อการรักษาและการดูอาการ อ้างอิงจากผู้ช่วยส่วนตัว
ขณะที่บุตรชายคือ มุขฮริซ (Mukhriz) ออกแถลงการณ์วันพุธ(7)เปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะว่า มหาเธร์พลัดตกภายในบ้านของตัวเองหลังจากเขากลับมาจากการเดินเล่นออกกำลังกาย
“โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงอายุของเขาที่เวลานี้ครบ 100 ปี..ดังนั้นทำให้การผ่าตัดไม่ใช่ทางเลือกที่ดี” บุตรชายมหาเธร์กล่าวในวิดีโอคลิปที่ถูกโพสต์กลุ่มแชต WhatsApp ของพรรคการเมืองของเขา
และเสริมว่า “และดังนั้นแล้วพวกเราได้รับคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสำหรับเขาในกระบวนการมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถนะที่ต้องใช้เวลา”
มุขฮริซแถลงต่อว่า “เป้าหมายแน่นอนที่สุดสำหรับเขาเพื่อที่จะทำให้สามารถกลับมามีสุขภาพตามปกติของตัวเองและสามารถที่จะทำหน้าที่ของเขาต่อไปที่ได้ทำมาตลอด”
บุตรชายอดีตผู้นำแดนเสือเหลืองได้กล่าวขอบคุณไปยังผู้คนที่ขอให้มหาเธร์หายป่วยโดยไวพร้อมร้องขอต่อสาธารณะในความเป็นส่วนตัวเพื่อให้อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนั้นสามารถพักฟื้นอย่างเต็มที่เพื่อให้หายป่วยเป็นปกติโดยสมบูรณ์
สื่อสิงคโปร์รายงานว่า ทั้งนี้ก่อนหน้าในวันอังคาร(6) บุตรสาวมหาเธร์ มารินา (Marina)ตามการรายงานของสำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียกล่าวว่า “อาการบาดเจ็บของของพ่อนั้นร้ายแรงแต่ไม่อันตราย”
มหาเธร์ โมฮัมหมัด รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างปี 1981 - ปี 2003 และกลับมารับตำแหน่งอีกครั้งระหว่างปี 2018 - ปี 2020