อ่วมแน่เขมร!ท่องเที่ยว'นครวัด-เสียมราฐ'เงียบเชียบแม้เป็นช่วงไฮซีซั่น ผลจากความขัดแย้งกับไทย

เดือนธันวาคม ปกติแล้วเป็นช่วงเวลาพลุกพล่านที่สุดของฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวไม่ได้เพียงเพลิดเพลินกับปราสาทต่างๆของกัมพูชา แต่ยังได้สัมผัสสภาพอากาศที่เย็นสบายกว่าเดิม ยกเว้นแต่ฤดูหนาวนี้ปี 2025 ที่ความขัดแย้งกับไทยกำลังสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้มาเยือน และส่งผลกระทบอย่างหนักแก่ภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชา โดยเฉพาะนครวัดและเสมียมราฐ ตามรายงานของทราเวลโมล แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว
ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่น่ากังวลดังกล่าว มีขึ้นแม้ว่าสถานการณ์ในเสียมราฐยังคงอยู่ในความสงบ เช่นเดียวกับจุดหมายปลายทางด้านวัฒนธรรมอื่นๆอย่างเช่นพนมเปญ, จังหวัดแกบและตามชายฝั่งต่างๆ วิถีการท่องเที่ยวยังคงปกติ รถบัสและรถไฟแล่นให้บริการตามเดิม สนามบินนานาชาติทั้งพนมเปญ-เตโช และเศียมราฐ ไม่ได้ประสบปัญหาความปั่นป่วนด้านเที่ยวบินใดๆ แม้กระทั่งบินไปยังกรุงเทพฯก็ตาม
อย่างไรก็ดีแม้โรงแรมยังเปิดตามปกติ แต่เมืองและวัดวาอารามในตำนานทั้งหลายยังคงเงียบเชียบทั้งที่เข้าสู่ไฮซีซั่นแล้ว โดยในเดือนพฤศจิกายน จากข้อมูลพบว่ามีนักเดินทางขาเข้ามุ่งไปยังเสียมราฐลดลง 18% และบริษัทนำเที่ยวบางราย พูดถึงขึ้นมีความเป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยวจะลดลงถึง 40% เลยทีเดยว
แม้ในพนมเปญ ผู้คนยังคงพลุกพล่านเนื่องจากเป็นเมืองหลวง แต่สถานการณ์สำหรับเมืองเสียมราฐนั้นน่ากังวลมากกว่า เหตุเพราะเมืองแห่งนี้พึ่งพิงการท่องเที่ยวเป็นอย่างสูง แรงงานจำนวนมากของเมืองพึ่งพารายได้จากผู้มาเยือนแต่เพียงอย่างเดียว จากการขายอาหารและของที่ลึกๆอยู่ข้างๆวัด โรงแรมจำนวนมากอยู่ในโหมดดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ขณะเดียวกันที่นครวัด พบเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่กี่กลุ่ม สัญญาณบวกเดียวของสถานการณ์นี้คือ แหล่งมรดกโลกของยูเนสโกแห่งนี้ จะอยู่ในบรรยากาศที่ดีเลิศ ไม่แออัดยัดเยียดไปด้วยผู้คน
รายงานของทราเวลโมล ระบุว่าตัวเลขสามารถพูดแทนสถานการณ์ทั้งหมดได้เป็นอย่างดี ภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชามียอดนักท่องเที่ยวขาเข้าดำดิ่งอย่างหนักในปีนี้ โดยจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน กัมพูชาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5.173 ล้านคน ลดลง 1.38% เมื่อเทียบกับปี 2024 แม้นักเดินทางขาเข้าจากยุโรปจะดีขึ้นต่อเนื่อง เติบโต 6.3% แตะระดับ 6.2 แสนคน แต่นักท่องเที่ยวเอเชียลดลงฮวบฮาบ
ในช่วง 11 เดือนแรก ตลาดเอเชียลดลงเกือบทั้งหมด ยกเว้นจีนที่คาดหมายว่านักท่องเที่ยวขาเข้าจากแดนมังกรจะแตะระดับ 1.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 42.5% ส่วนทางกับตลาดอื่นๆในเอเชีย โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2025 นักเดินทางขาเข้าจากเกาหลีใต้ ลดลง 16.2% ญี่ปุ่น ลดลง 4.5% ไทย ลดลง 47.1% อินโดนีเซีย ลดลง 17.5% อินเดีย ลดลง 9.9% และลาว ลดลง 57.9%
ทราเวลโมล ระบุว่าสงครามกับไทยที่แปรเปลี่ยนสู่การปิดชายแดน เป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางนักเดินทางจำนวนมากสัญจรทางบกไปยังกัมพูชา นอกจากนี้แล้วปัญหาสแกมและอาชญากรรมทางไซเบอร์ยังส่งผลกระทบต่อตลาดท่องเที่ยวต่างๆของกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น อินเดีย ฮ่องกงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีใต้ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวขาเข้าจากสหรัฐฯลดลง 2.7% ส่วนนักเดินทางจากออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.4%
รายงานระบุว่าสถานการณ์ความเป็นปรปักษ์ที่คืนชีพขึ้นมาอีกรอบกับไทยในเดือนธันวาคม จะยังคงส่งผลกะทบอย่างรุนแรงต่อการท่องเที่ยวของกัมพูชา และหนทางเดียวที่จะตอบโต้มุมมองในแง่ลบของประเทศ ก็คือต้องใช้กลยุทธ์รณรงค์ทางการตลาดครั้งใหญ่จัดกิจกรรมพิเศษ นอกจากนี้แล้วกัมพูชาควรคิดถึงการละทิ้งชั่วคราว เกี่ยวกับข้อบังคับด้านวีซ่าต่างๆนานา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเดินทางแบบฉับพลัน อย่างไรก็ตามไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะเห็นพ้องกับมาตรการเช่นนี้ เนื่องจากมันจะทำให้รายได้หดหาย
"กัมพูชาจำเป็นต้องเพิ่มการสื่อสารและยกระดับรณรงค์ภาพลักษณ์เพื่อตอบโต้กระแสของเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้" จากความเห็นของ Jacques Guichandut กรรมการผู้จัดการบริษัททัวร์ All Dreams พร้อมระบุ "เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวกัมพูชาควรใช้แผนบี เป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะดูเหมือนว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม จะได้รับการยึดถือเมื่อเวลาผ่านไป"
(ทราเวลโมล)