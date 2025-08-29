หนานจิงเปิดตัวภูเขาหนิวโส่วซานที่กรุงเทพฯ ดึงนักท่องเที่ยวไทย

หน่วยงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหนานจิงจับมือไทยนำภูเขาหนิวโส่วซานเปิดตัวที่กรุงเทพฯ เพื่อทำการการประชุมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโปรโมทอย่างเต็มรูปแบบ เผยเสน่ห์ “เมืองโบราณที่งดงาม”
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2025 การเสวนาแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว “เมืองโบราณที่สวยงาม นครหนานจิงอันทรงเสน่ห์” 2025 และงานประชาสัมพันธ์เขตการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูเขาหนิวโส่วซาน ได้จัดขึ้นสำเร็จอย่างงดงาม ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน กรุงเทพฯ กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหนานจิง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีสนทนาเชิงลึกกับแวดวงการท่องเที่ยวไทย ร่วมกันผลักดันการฟื้นตัวและพัฒนาของตลาดการท่องเที่ยวขาเข้า พร้อมทั้งยกระดับการบริการและการดูแลให้ดียิ่งขึ้นตลอดจนขยายเส้นทางและการให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปยังนครหนานจิง
กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการฉายวิดีโอประชาสัมพันธ์เวอร์ชันสากลของนครหนานจิง ซึ่งถ่ายทอดผ่านมุมมองของเด็ก ๆ เพื่อนำเสนอรากฐานทางประวัติศาสตร์ของนครหลวงหกสมัย ความมีชีวิตชีวาแห่งยุคสมัยใหม่ และทัศนียภาพที่ผสานภูเขา สายน้ำ เมือง และป่าเมือง ตัวแทนจากกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหนานจิงกล่าวว่า ปี ค.ศ. 2025 เป็นวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน–ไทย นครหนานจิงกำลังมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับสากล พร้อมทั้งเปิดตัว “บัตร LeYou” และมาตรการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับการท่องเที่ยวขาเข้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ร่วมสัมผัสความงดงามของนครหนานจิง
แขกรับเชิญจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ได้ชื่นชมทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภาพลักษณ์นครหนานจิง พร้อมแสดงความหวังที่จะได้เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการส่งเสริมทางการตลาด ขณะเดียวกัน แขกรับเชิญจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ก็กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งนักท่องเที่ยวขาเข้าที่สำคัญของจีนมาโดยตลอด และคาดหวังว่าภาคการท่องเที่ยวของนครหนานจิงและไทยจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและเชื่อมโยงตลาด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองพื้นที่
นอกจากนี้ภายในงาน ตัวแทนเขตท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูเขาหนิวโส่วซานได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า ภูเขาหนิวโส่วซานได้รับการยกย่องให้เป็น “มรดกใหม่แห่งวัฒนธรรมพุทธศาสนาของโลก และภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมศิลปะร่วมสมัยแห่งใหม่” ปัจจุบันได้จัดเตรียมบริการนำชมหลายภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รองรับวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศที่หลากหลาย รวมถึงระบบจำหน่ายบัตรอัตโนมัติอัจฉริยะ เพื่อให้แขกผู้มาเยือนจากนานาประเทศสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นดุจบ้าน
ในช่วงการแลกเปลี่ยนอย่างอิสระ ตัวแทนนครหนานจิงและตัวแทนฝ่ายไทยได้หารือเชิงลึกเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านเที่ยวบินเช่าเหมาลำตรง รวมถึงการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวแบบปรับแต่งตามความต้องการส่วนบุคคล และได้บรรลุเจตนารมณ์ความร่วมมือในเบื้องต้น สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ระบุว่าจะเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนครหนานจิงในเส้นทางการเดินทางไปจีนที่มีอยู่แล้ว พร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวภูเขาหนิวโส่วซาน และจะใช้ช่องทางของสมาคมในการจัดคณะนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปยังนครหนานจิง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ “เมืองโบราณที่งดงาม” ด้วยตนเอง
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนครหนานจิงได้เข้าร่วมงานมหกรรมการท่องเที่ยวของสมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิก (PATA) โดยได้บูรณาการเข้าสู่เส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพของนครหนานจิง และได้มีการเจรจาเชิงลึกกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่นหลายราย ในประเด็นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งช่วยเปิดเส้นทางใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของนครหนานจิงเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่างวันที่ 26–28 สิงหาคม งานประชุมการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 48 (PTM) จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยคณะผู้แทนจากนครหนานจิงได้นำเสนอเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของนครหนานจิงอย่างครอบคลุม ผ่านรูปแบบ "วิชวล + งานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม" พร้อมทั้งร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวขาเข้าชั้นนำจากจีน “China Odyssey Tours” เพื่อจัดทำแผ่นพับเส้นทางท่องเที่ยวเฉพาะสำหรับนครหนานจิง ในระหว่างงาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพในขั้นตอนสำคัญของ "การนำเสนอเนื้อหาสู่การแปลงเป็นธุรกรรม" จึงได้มีการเจรจาแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้ซื้อการท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 50 รายจาก 23 ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงลึก โดยบริษัทท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของไทย " QUALITY EXPRESS CO.,LTD." วางแผนที่จะจัดคณะสำรวจตลาดเดินทางไปยังนครหนานจิงในเดือนกันยายน เพื่อสำรวจเส้นทางและนำเสนอโปรแกรมทัวร์พิเศษ “ภูเขาหนิวโส่วซาน” และคาดว่ากรุ๊ปทัวร์ชุดแรกจะเดินทางในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ China Odyssey Tours ส่งอีเมลเชิงการตลาดที่มีธีมนครหนานจิงไปยังผู้ติดตามกว่า 100,000 รายในตลาดหลักของยุโรปและอเมริกา โดยมุ่งเน้นการนำเสนอจุดขายหลักและเส้นทางใหม่ๆ เพื่อเสริมพลังใหม่ให้กับตลาดการท่องเที่ยวขาเข้าของนครหนานจิง
การเดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างนครหนานจิงกับแวดวงการท่องเที่ยวไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แต่ยังมอบทางเลือกการเดินทางที่หลากหลายและมีคุณภาพแก่ผู้คนทั้งสองพื้นที่ ในอนาคต นครหนานจิงจะยังคงต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูง บริการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศที่ครบถ้วน และการต้อนรับด้วยความจริงใจ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของ “เมืองโบราณที่สวยงาม นครหนานจิงอันทรงเสน่ห์”