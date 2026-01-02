สื่อเขมรตีปี๊บ! 'ไทย' หลุดโผ 20 จุดหมายปลายทางดีที่สุดประจำปี 2026 ของ BBC แต่มี 'พนมเปญ' มาแทน!

สื่อ Fresh News ของกัมพูชาประโคมข่าวประเทศไทยหลุดจากรายชื่อ “20 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดประจำปี 2026” ของ BBC โดยมีกรุงพนมเปญของกัมพูชาเข้ามาแทนที่
สื่อกัมพูชาชี้ว่า นี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจสำหรับวงการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกมายาวนานไม่อยู่ในรายชื่อ “20 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดประจำปี 2026” ของ BBC อีกต่อไปแล้ว แต่ถูกแทนที่ด้วยกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา ซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Independent เมื่อวันที่ 2 ม.ค.
รายชื่อการท่องเที่ยวประจำปีของ BBC ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ปี 2025 เผยให้เห็นว่า ทำไมจุดหมายปลายทางเหล่านี้จึงมีความพิเศษ โดยในปีนี้ BBC มุ่งเน้นไปที่เมืองต่างๆ นอกเหนือจากชายหาดที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจ
BBC อธิบายว่ากรุงพนมเปญนั้น “มีการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ” เมืองหลวงของกัมพูชาซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองข้ามโดยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจน
กุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้คือสนามบินนานาชาติเตโชแห่งใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเท่าที่เคยมีมา ด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยและพระพุทธรูปสีเงินขนาดใหญ่ ทำให้สนามบินแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
กรุงพนมเปญเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประการหนึ่งคือความพยายามในการลดปัญหาการจราจรติดขัดซึ่งทำให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ถนนคนเดินจตุมุขริมแม่น้ำก็กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมประจำสัปดาห์ เต็มไปด้วยอาหาร งานหัตถกรรม และการแสดงต่างๆ เมืองแห่งนี้ยังมีรถสามล้อไฟฟ้าที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปรอบๆ เมืองหลวงได้อย่างง่ายดาย
บีบีซียังอ้างว่า แม้จะมีปัญหาความตึงเครียดบริเวณชายแดน แต่ภาคการท่องเที่ยวของเมืองก็ไม่ได้รับผลกระทบ
