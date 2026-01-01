ยอดเหยื่อไฟไหม้บาร์ในสกีรีสอร์ตสวิตเซอร์แลนด์พุ่งไม่ต่ำกว่า 40 ศพ-บาดเจ็บนับร้อย คาดต้นเพลิงเกิดจาก 'พลุ'

เจ้าหน้าที่สวิตเซอร์แลนด์แถลงข้อมูลล่าสุดวันนี้ (1 ม.ค.) ว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ภายในบาร์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวระหว่างงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ในรีสอร์ทสกีหรู แครนส์-มอนทานา (Crans-Montana) เพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 40 คน บาดเจ็บราว 100 คน และส่วนใหญ่อาการสาหัส
เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 01.30 น. (0030 GMT) ในบาร์ชื่อ "เลอ คองสเตลลาซิยง" (Le Constellation) ในสกีรีสอร์ททางตะวันตกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ สาเหตุของการระเบิดยังไม่ชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุ
"ขณะนี้เรากำลังพิจารณาว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ และเราไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของการโจมตี" เบียทริส ปิลลูด อัยการสวิส ระบในงานแถลงข่าว พร้อมเสริมว่าเจ้าหน้าที่ได้เปิดการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
สเตฟาน กันเซอร์ หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของเขตปกครองวาเลส์ (Valais) กล่าวว่า เหยื่อบางคนเดินทางมาจากต่างประเทศ ขณะที่ เฟรเดอริก กิสเลอร์ ผู้บัญชาการตำรวจประจำเขตปกครอง ระบุว่าได้เปิดสายด่วนสำหรับญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว
“ผมไม่อาจปฏิเสธได้ว่า พวกเราทุกคนต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่แครนส์” กิสเลอร์ กล่าว
“เราประเมินว่า มีผู้บาดเจ็บประมาณ 100 ราย ส่วนใหญ่อาการสาหัส และเป็นเรื่องน่าเศร้าที่คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตหลายสิบราย”
เขาเสริมว่า ผู้บาดเจ็บถูกลำเลียงส่งไปยังโรงพยาบาลในเมืองซียง โลซาน เจนีวา และซูริคแล้ว
กระทรวงการต่างประเทศอิตาลีอ้างข้อมูลจากตำรวจสวิสซึ่งระบุว่า มีผู้เสียชีวิตประมาณ 40 ราย แต่ กิสเลอร์ ปฏิเสธที่จะให้ตัวเลขที่แน่ชัด
ก่อนหน้านี้ ตำรวจระบุว่า ผู้คนจำนวนมากถูกส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บจากไฟไหม้ และพื้นที่เกิดเหตุถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีการประกาศเขตห้ามบินเหนือ แครนส์-มอนทานา และทางการได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ 10 ลำและรถพยาบาล 40 คันไปยังที่เกิดเหตุแล้ว
“สิ่งที่ควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข กลับกลายเป็นความโศกเศร้าในวันแรกของปีที่แครนส์-มอนทานา ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วประเทศและไกลออกไป” กาย ปาร์เมลิน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สวิตเซอร์แลนด์ ระบุในถ้อยแถลงแสดงความเสียใจ
อัยการ ปิลลูด กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กำลังพยายามนำศพของผู้เสียชีวิตส่งให้ครอบครัว
“เราได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากในการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อระบุตัวตนของผู้เสียชีวิต ทรัพยากรเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราสามารถนำศพส่งให้ครอบครัวได้โดยเร็วที่สุด” เธอกล่าว
อันโตนิโอ ทาจานี รัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลี กล่าวว่าต้นเหตุของเพลิงไหม้อาจเกิดจากพลุ
“ดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟไหม้ การระเบิด หรือดอกไม้ไฟที่ถูกจุดในระหว่างการเฉลิมฉลองปีใหม่” เขากล่าวกับสถานีโทรทัศน์ Sky TG24 ของอิตาลี
ที่มา: รอยเตอร์