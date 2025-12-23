สหรัฐฯยืนยันไม่มีเจตนาปกป้องทรัมป์ อ้างเหยื่อเรียกร้องลบข้อมูลคดีเอปสตีน

เอเอฟพี/รอยเตอร์ – กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยอมใส่ภาพทรัมป์กลับเข้าแฟ้มคดีเอปสตีนที่เผยแพร่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว หลังถูกวิจารณ์ยับ ยืนยันไม่มีเจตนาปกป้องประธานาธิบดี แต่ได้รับการร้องขอจากเหยื่อและทนายความ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แถลงผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์เมื่อวันอาทิตย์ (21 ธ.ค.) ว่า ทางกระทรวงฯ ได้นำภาพที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กลับเข้าแฟ้มการสอบสวนคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กและค้าประเวณีของเจฟฟรีย์ เอปสตีน ที่เผยแพร่ทางออนไลน์ โดยไม่มีการแก้ไขหรือเซ็นเซอร์ ภายหลังจากทบทวนและเห็นว่า ไม่มีเหยื่อในคดีดังกล่าวปรากฏอยู่ในภาพ
ภาพดังกล่าวคือภาพโต๊ะทำงานที่ลิ้นชักเปิดอยู่ และภายในลิ้นชักมีภาพทรัมป์กับผู้หญิงหลายคน และถูกติดป้ายกำกับโดยศาลแขวงนิวยอร์กให้ตรวจสอบเพื่อปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ
ก่อนหน้าที่จะมีการออกแถลงการณ์ดังกล่าว ท็อด บลานช์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในรายการมีต เดอะ เพรสส์ วิธ คริสเทน เวลเกอร์ของเอ็นบีซีว่า กระทรวงฯ นำภาพนั้นออกจากแฟ้มเนื่องจากกังวลกับผู้หญิงที่อยู่ในภาพ ไม่เกี่ยวกับทรัมป์
เมื่อถูกถามว่า การลบข้อมูลเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ บลานช์ อดีตทนายความส่วนตัวของทรัมป์ ยืนยันว่า ไม่อย่างแน่นอน ทั้งนี้ เนื่องจากหากเป็นเหตุผลดังกล่าวจะเข้าข่ายทำผิดกฎหมาย
เมื่อวันศุกร์ (19 ธ.ค.) กระทรวงยุติธรรมได้เผยแพร่เอกสารหลายพันชุดที่เกี่ยวข้องกับคดีเอปสตีนที่ถูกระบุว่า ฆ่าตัวตายในเรือนจำระหว่างรอการพิจารณาคดีเมื่อปี 2019 อย่างไรก็ดี เหยื่อบางคนในคดีนี้ และสมาชิกรัฐสภาที่รวมถึงสมาชิกจากพรรครีพับลิกันของทรัมป์ พากันวิจารณ์อย่างรุนแรงเนื่องจากเนื้อหาหลายส่วนถูกคาดทับด้วยสีดำและรูปภาพถูกเซ็นเซอร์
ฮาคีม เจฟฟรีส์ ผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องระหว่างให้สัมภาษณ์กับเอบีซี นิวส์เมื่อวันอาทิตย์ ให้เปิดการสอบสวนอย่างครอบคลุมและครบถ้วนว่า เหตุใดกระทรวงยุติธรรมจึงเผยแพร่เอกสารน้อยกว่าที่กฎหมายระบุอย่างชัดเจน
นิวยอร์ก ไทมส์, เอ็นพีอาร์ และเอพีรายงานว่า ภาพ 16 ภาพที่รวมถึงภาพลิ้นชักที่มีรูปทรัมป์ ถูกลบออกจากเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมเมื่อวันเสาร์ (20 ธ.ค.)
ในวันต่อมา กระทรวงยุติธรรมพยายามชี้แจงว่า ได้รับการร้องขอจากเหยื่อและทนายความให้ลบข้อมูลเหล่านั้นออก
อย่างไรก็ตาม เดโมแครต กล่าวหาทรัมป์ท้าทายกฎหมายที่กำหนดให้เผยแพร่แฟ้มข้อมูลการสอบสวนทั้งหมดในคดีเอปสตีน นักการเงินที่สนิทชิดเชื้อกับมหาเศรษฐีและคนดังมากมาย
เจมี รัสกิน สมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครต โจมตีว่า ทั้งหมดนี้เป็นความพยายามของทรัมป์ในการปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝูง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ทั้งนี้ ข้อมูลคดีเอปสตีนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมมีอาทิ รูปอดีตประธานาธิบดีบิลล์ คลินตันจากพรรคเดโมแครต และป๊อปสตาร์อย่างมิก แจ็กเกอร์ และไมเคิล แจ็กสัน
โทมัส แมสซี สมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันที่เรียกร้องให้เผยแพร่แฟ้มคดีเอปสตีนทั้งหมด วิจารณ์ในรายการเฟซ เดอะ เนชันของซีบีเอสว่า กระทรวงยุติธรรมจงใจฝ่าฝืนเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นปัญหาอย่างมาก และตนจะกดดันให้มีการแก้ไขเรื่องนี้จนกว่าเหยื่อในคดีจะพอใจ
แมสซีสำทับว่า กระทรวงยุติธรรมยังพยายามปิดบังข้อมูลบางส่วน ด้วยการไม่เปิดเผยคำฟ้องที่มีการระบุความผิด 60 กระทงและพาดพิงบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก
ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทรัมป์พยายามขัดขวางการเปิดเผยแฟ้มคดีเอปสตีน ทว่า ในที่สุดก็ต้องยอมจำนนต่อกระแสกดดันภายในคองเกรสส์ ซึ่งรวมถึงสมาชิกรีพับลิกัน และลงนามกฎหมายอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลการสอบสวนในคดีนี้เมื่อเดือนที่แล้ว
ทรัมป์เคยร่วมวงสังสรรค์กับเอปสตีนที่ปาล์มบีชและนิวยอร์กตลอดทศวรรษ 1990 แต่ยุติความเกี่ยวข้องนานหลายปีก่อนที่เอปสตีนจะถูกจับกุมและถูกกล่าวหาในปี 2019 นอกจากนั้นเขายังไม่ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้