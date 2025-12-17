ไทยยังรอดลาวโดน!ทรัมป์โมโหแบนเพิ่มอีก7ชาติและปาเลสไตน์ ห้ามเดินทางเข้าสหรัฐฯ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันอังคาร(16ธ.ค.) ขยายมาตรการแบนด้านการเดินทางของสหรัฐฯ ห้ามเพิ่มอีก 7 ประเทศ ในนั้นรวมถึงลาวและซีเรีย เช่นเดียวกับพวกผู้ถือพาสปอร์ตปาเลสไตน์ จากการเดินทางเข้าอเมริกา หลังจากก่อนหน้านี้วอชิงตันเคยระบุว่าบรรดาชาติที่อยู่ในบัญชีดำดังกล่าวกำลังไหลบ่า "พวกฆาตกร" และ "พวกทำตัวเป็นกาฝาก" เข้าสู่สหรัฐฯ
ทำเนียบขาวเน้นย้ำว่าเคลื่อนไหวของทรัมป์ มีเจตนาจัดการกับนักเดินทางต่างชาติที่เป็นภัยคุกคามประชาชนชาวอเมริกา หลังจากประธานาธิบดีรายนี้รณรงค์มาช้านานต่อการสกัดพวกคนเข้าเมืองและส่งเสียงพูดใช้ถ้อยคำก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆ
"เขายังต้องการขัดขวางชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในสหรัฐฯ เพื่อบ่อนทำลายและบันทอนเสถียรภาพทางวัฒนธรรม รัฐบาล สถาบันต่างๆหรือหลักการสถาปนาประเทศของอเมริกา" ประกาศของทำเนียบขาวระบุ
ความเคลื่อนไหวของทรัมป์มีขึ้นไม่กี่วัน หลังจากทหารอเมริกา 2 นายและพลเรือนรายหนึ่งเสียชีวิตในซีเรีย ซึ่ง ทรัมป์ กำลังช่วยฟื้นฟูสถานะในระดับสากล นับตั้งแต่การล่มสลายของระบอบการปกครองของอดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด
เจ้าหน้าที่ซีเรียบอกว่าคนร้ายเป็นสมาชิกกองกำลังด้านความมั่นคงที่กำลังถูกปลดประจำการ โทษฐานที่มีอุดมการณ์อิสลามิสต์หัวรุนแรง
ที่ผ่านมา รัฐบาลทรัมป์ได้แบนด้านการเดินทางอย่างไม่เป็นทางการอยู่ก่อนแล้ว สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตองค์การปาเลสไตน์ เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับอิสราเอล ต่อต้านการรับรองความเป็นรัฐปาเลสไตน์ โดยผู้นำชาติตะวันตกอื่นๆ ในนั้นรวมถึงฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร
ประเทศใหม่อื่นๆที่อยู่ภายใต้คำสั่งแบนด้านการเดินทางเต็มรูปแบบ บางส่วนเป็นบรรดาชาติที่ยากจนที่สุดของทวีปแอฟริกา ประกอบด้วยบูร์กินาฟาโซ, มาลี, ไนเจอร์, เซียร์ราลีโอนและซูดานใต้ เช่นเดียวกับลาว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในการดำเนินการรอบใหม่ ทำเนียบขาวเผยว่าทรัมป์ยังได้กำหนดแบนด้านการเดินทางบางส่วนกับพลเมืองจากชาติแอฟริกาอื่นๆ ในนั้นรวมถึง ไนจีเรีย ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของทวีป เช่นเดียวกับบรรดาชาติแถบแคริบเบียน ที่มีคนผิวสีเป็นคนกลุ่มใหญ่
ช่วงไม่กี่สัปดาห์ท่ผ่านมา ทรัมป์ ใช้ภาษาดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆ ในการประณามพวกคนเข้าเมืองที่มีพื้นเพจากแอฟริกา โดย ณ เวทีชุมนุมหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาบอกว่าสหรัฐฯเอาแต่อ้าแขนรับผู้คนจากประเทศห่วยๆ แทนที่จะแสวงหาคนเข้าเมืองจากนอร์เวย์และสวีเดนแทน
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ได้แบนการเดินทางเข้ามาของชาวโซมาเลีย ส่วนประเทศอื่นๆที่ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการแบนด้านการเดินทางเต็มรูปแบบ ได้แก่อัฟกานิสถาน, ชาด, สาธารณรัฐคองโก, อิเควทอเรียลกินี, เอริเทรีย, เฮติ, อิหร่าน, ลิเบีย, พม่า, ซูดาน และเยเมน
เมื่อเดือนที่แล้ว ทรัมป์ ถึงขั้นแบนด้านการเดินทางอย่างครอบคลุมกว่าเดิมต่อชาวอัฟกัน ตัดโปรแกรมความช่วยเหลือที่จะนำชาวอัฟกานิสถานสู้รบกับตอลิบานเคียงข้างอเมริกา เข้ามาใช้ชีวิตในสหรัฐฯ หลังจากทหารผ่านศึกชาวอัฟกันรายหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนป่วยเป็นโรคเครียดจากประสบเหตุการณ์เลวร้าย ก่อเหตุยิงทหารจากกองกำลังป้องกันชาติในวอชิงตัน
สำหรับประเทศใหม่ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางส่วน นอกเหนือจากไนจีเรียแล้ว ยังมี แองโกลา, แอนทีกาและบาร์บิวดา, เบนิน, โดมินิกัน, กาบอง, แกมเบีย, ไอวอรีโคสต์, มาลาวี, มัวริเตเนีย, เซเนกัล, แทนซาเนีย, ตองกา, แซมเบียและ ซิมบับเว
ทั้งนี้ แองโกลา, เซเนกัล และ แซมเบีย ต่างเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐฯในแอฟริกา ที่อดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน เคยชื่นชมทั้ง 3 ชาติ สำหรับพันธสัญญาที่มีต่อประชาธิปไตย
