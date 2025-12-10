ขยาด F-16! สื่อกัมพูชายุทรัมป์ กดดันไทยไม่ให้ใช้อาวุธสหรัฐฯ โจมตีเขมร

ท่ามกลางเครื่องบินขับไล่ของไทยที่จัดหาให้โดยสหรัฐฯ กำลังบินคำรามอยู่เหนือดินแดนกัมพูชา ทางสื่อมวลชนเขมรทั้งตั้งคำถามและออกแนวเสนอแนะ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะใช้อิทธิพลเหนือกองทัพไทย ขัดขวางไม่ให้ใช้อาวุธโธปกรณ์ของสหรัฐฯกับทหารเขมร
เว็บไซต์แคมโบเดียเนสส์ ระบุว่าคำถามนี้โผล่ขึ้นมา ท่ามกลางคำกล่าวอ้างที่ว่าวอชิงตันมีระบบ "kill switch" เพื่อควบคุมเครื่องบินขับไล่ล่องหน F35 ที่อเมริกาขายให้แก่บรรดาชาติพันธมิตร
รายงานของแคมโบเดียเนสส์ บอกว่ากองทัพอากาศไทยไม่มีฝูงบิน F35 แต่มีเครื่องบิน F-16 ที่ผลิตโดยอเมริการาวๆ 54 ลำ
พวกผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์กับแคมโบเดียเนสส์ แม้ไม่มี kill switch ในเครื่องบินทั้ง 2 รุ่น แต่ในอีกด้านหนึ่ง มันมีการออกแรงงัดข้อใช้อิทธิพลบีบบังคับในโลกแห่งความจริง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น “soft kill switch”
แคมโบเดียเนสส์ อ้างข้อมูลจาก Global4cast.org. ระบุว่าในอดีต สหรัฐฯเคยมีประวัติการล็อคซอฟต์แวร์, สร้างรั้วเสมือนและกำหนดขอบเขตการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทาน ในระบบอาวุธ เพื่อรับประกันว่ายุทโธปกรณ์เหล่านั้นจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของวอชิงตัน
สหรัฐฯสามารถหยุดป้อนอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเช่นกระสุน หรือปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นอย่างเช่นการอัพเกรดซอฟต์แวร์
สื่อมวลชนกัมพูชาระบุว่าวอชิงตันเคยดำเนินการเช่นนี้มาก่อน และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ในนั้นรวมถึงช่วงไม่กี่ปีก่อนสงครามอิรัก-อิหร่านปะทุขึ้นในปี 1988 ทางอิหร่านซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ ณ ขณะนั้นและใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลด้านอาวุธ
แต่พอสหรัฐฯตัดขาดการป้อนอาวุธตามหลังเหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามในปี 1979 ครั้งที่สงครามอิรัก-อิหร่านปะทุขึ้นในอีก 9 ปีต่อมา กองทัพอิหร่านตกอยู่ในสภาพกลายเป็นง่อย ไม่สามารถใช้เครื่องบินรบของตนเองและเติมเต็มคลังจรวดที่ร่อยหรอ
แคมโบเดียเนสส์อ้างผู้เชี่ยวชาญ แนะนำว่าทฤษฎีนี้อาจเกิดขึ้นกับไทย ถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ คิดว่ากองทัพไทยกำลังขยี้ข้อตกลงสันติภาพที่เขาเป็นสักขีพยานในกรุงกัวลาลัมเปอร์
อย่างไรก็ตามแคมโบเดียเนสส์ ยอมรับไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ทรัมป์ จะดำเนินการถึงขั้นนี้หรือไม่ หรือไทยจะสามารถเดินหน้าสู้รบต่อไปอีกนานแค่ไหน ก่อนที่เครื่องบินรบของเขาจะต้องจอดนิ่งและเสียงปืนใหญ่งบสงบลง
อ้างอิงข้อมูลจากนิตยสารฟอร์บส์ เหตุปะทะตามแนวชายแดนเกี่ยวช้องกับอาวุธจากทั้งตะวันตกและตะวันออก ทั้งเก่าและใหม่ โดยกองทัพกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากจีน ส่วนกองทัพไทย ติดอาวุธของสหรัฐฯ, อิสราเอล, ยูเครน, ฝรั่งเศส, สวีเดนและอื่นๆ
ในรายงานของแคมโบเดียเนสส์ ระบุต่อมา ไทยและสวีเดน เห็นพ้องกันในเดือนสิงหาคม สำหรับซื้อขายเครื่องบินขับไล่กริพเพน E/F ของบริษัท Saab ด้วยอ็อปชั่นซื้อเพิ่มอีก 8 ลำ กัมพูชาคัดค้านอย่างหรักแน่นต่อการขายดังกล่าวของสวีเดน ซึ่งเกิดขึ้นตามหลังเหตุปะทะระหว่างกัมพูชาและไทยในเดือนกรกฏาคม ในขณะที่บทบาทดั้งเดิมของสวีเดนคือผู้สร้างสันติภาพ
กระนั้นก็ตามแคมโบเดียเนสส์ อ้างนิตยสารฟอร์บส์รายงานว่า ไทย หันหน้าเข้าหาจีนมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในด้านอาวุธและการซ้อมรบร่วมทางทหาร
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)