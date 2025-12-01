อาเซียนวิปโยค!ยอดตายรวมฝนถล่มทะลุ600 อินโดฯหนักสุด435-ไทยอย่างน้อย170 กระทบคน4ล้าน

ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมและดินถล่มอันเนื่องมาจากฝนตกหนักใน 3 ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้นเหนือ 600 รายแล้ว ตามรายงานของรอยเตอร์อ้างข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในวันอาทิตย์(30พ.ย.) ในขณะที่ความพยายามกู้ภัยสำหรับประชาชนผู้พลัดถิ่นฐานหลายหมื่นคน ยังคงเดินหน้าไม่หยุดในช่วงสุดสัปดาห์
อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย เผชิญภัยพิบัติเลวร้ายในวงกว้าง หลังพายุโซนร้อนลูกหนึ่งก่อตัวในช่องแคบมะละกาที่เกิดขึ้นน้อยครั้งมากๆ โหมกระพือฝนตกหนักและลมแรงซัดถล่มดินแดนต่างๆของทั้ง 3 ชาติเป็นเวลาราวๆ 1 สัปดาห์ ส่งผลให้มีรายงานผู้เสียชีวิต 435 คนในอินโดนีเซีย 170 คนในไทยและ 3 รายในมาเลเซีย
พวกหน่วยช่วยเหลือและกู้ภัยในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหล่านี้ ยังคงพยายามเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมหลายจุดในวันอาทิตย์(30พ.ย.) แม้ระดับน้ำลดลงแล้วและมีการอพยพประชาชนหลายหมื่นคนในทั้ง 3 ชาติ ทั้งนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 4 ล้านคน เกือบ 3 ล้านคนในทางภาคใต้ของไทยและ 1.1 ล้านคนในภาคตะวันตกของอินโดนีเซีย
ในอีกภัยพิบัติ ข้ามอ่าวเบงกอล มีผู้เสียชีวิต 453 รายจากเหตุพายุไซโคลนซัดถล่มเกาะศรีลังกา จากการปิดเผยของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้แล้วยังมีอีก 191 คนสูญหาย และอีกกว่า 1 ล้านคนได้รับผลกระทบ
ยอดผู้เสียชีวิตในอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นจาก 303 คนในวันเสาร์(29พ.ย.) เป็น 435 คน ในขณะที่เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลความสูญเสียและความเสียหายที่ไหลบ่ามาจากเกาะสุมาตรา ทางตะวันตกของประเทศ บริเวณที่ 3 จังหวัดถูกทำลายล้างจากดินถล่มและอุทกภัย หลังฝนตกหนัก
หลายพื้นที่ถูกตัดขาดเนื่องจากถนนถูกปิดตาย ขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร ทีมกู้ภัยและช่วยเหลือต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามพื้นที่ต่างๆที่การสัญจรทางถนนเข้าไม่ถึง
ช่างภาพรอยเตอร์รายงานจากเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือที่บินเหนือเมืองปาเลมบายาน ทางสุมาตราตะวันตก พบเห็นผืนแผ่นดินขนาดใหญ่และบ้านเรือนจำนวนมากถูกซัดไปตามกระแสน้ำ ทั้งนี้ระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์กำลังลงจอดที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่ง มีประชาชนหลายสิบคนที่ตกค้าง ได้มายืนรอคอยความช่วยเหลือทางอาหารอยู่ก่อนแล้ว
มีรายงานชาวบ้านปล้นสะดมเสบียงอาหาร ในขณะที่พวกที่ผู้ในพื้นที่อื่น มีความสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ ทั้งนี้นอกจากตัวเลขผู้เสียชีวิตข้างต้นแล้ว ยังมีผู้สูญหายอีก 406 คนในอินโดนีเซียและ 213,000 ราย ต้องไร้ถิ่นที่อยู่อาศัย
ในส่วนของไทย กระทรวงสาธารณสุขรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในทางภาคใต้ อยู่ที่ 170 ราย เพิ่มขึ้นจาก 8 คนในวันเสาร์(29พ.ย.) และบาดเจ็บ 102 ราย โดยจังหวัดสงขลา มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากสุด 131 ราย
รายงานของรอยเตอร์ระบุว่า อำเภอหาดใหญ่ เมืองใหญ่ที่สุดของสงขลา มีฝนตกลงมาถึง 335 มิลลิเมตรในวันศุกร์ที่แล้ว(21พ.ย.) ถือเป็นปริมาณสูงสุดในวันเดียวในรอบกว่า 300 ปี ท่ามกลางห่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวัน
เพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย ยังคงมีประชาชนราว 18,700 คนอยู่ในศูนย์อพยพ โดยแม้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยายกเลิกประกาศเตือนพายุโซนร้อน แต่ยังเตือนว่าอาจยังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่องในวันเสาร์(29พ.ย.) อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันก็พยากรณ์ว่าท้องฟ้าจะแจ่มใสสำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
ในขณะที่ในประเทศต้องเผชิญกับฝนตกหนักและลมแรงในสัปดาห์ที่แล้ว ทางกระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย รายงานว่าได้ทำการอพยพชาวมาเลเซียกว่า 6,200 คน ที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทย
(ที่มา:รอยเตอร์)