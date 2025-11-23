ไม่พูดถึงเวียดนามถมทะเล!กัมพูชาจะกู้เงินลุยขุดคลองฟูนันเตโช หลังโดนจีนเทลดสัดส่วนหุุุ้นเหลือ49%

เงินกู้เกือบ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับโครงการเรือธง "คลองฟูนินเตโช"ของกัมพูชา ถูกรวมอยู่ในร่างงบประมาณของประเทศประจำปี 2016 ที่เวลานี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสมัชชาแห่งชาติและวุฒิสภา ตามรายงานของ CamboJA News ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากจีนลดสัดส่วนหุ้นในโครงการนี้เหลือไม่ถึงครึ่ง และมีข่าวว่าเวียดนามกำลังถมทะเลปิดกั้นทางเข้าออกคลองแห่งนี้
รายงานข่าวของ CamboJA News ระบุว่าเงินกู้ดังกล่าวจะป้อนสู่บริษัทต่างๆของกัมพูชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการร่วมทุนมูลค่าเกือบ 1,200 ล้านดอลลาร์(ราว 39,000 ล้านบาท) ซึ่งถือเป็นรายละเอียดทางการเงินล่าสุดที่ปรากฏออกมา ทั้งนี้มีข่าวว่าคลองแห่งนี้จะดำเนินการก่อสร้างภายใต้การลงทุนของกัมพูชา 51% และหุ้นส่วนจีน 49% ถือเป็นเปลี่ยนจุดยืนก่อนหน้านี้ของรัฐบาล ที่เคยบอกว่าปักกิ่งจะออกเงินทุนสำหรับโครงการนี้แบบ 100%
โครงการพัฒนาแห่งชาติกัมพูชาดังกล่าว ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Tonle Bassac Navigation Road and Logistics System จะเชื่อมแม่น้ำแม่โขงกับอ่าวไทย ช่วยกัมพูชาลดการพึ่งพิงการขนส่งทางเรือผ่านเวียดนาม คลองแห่งเริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่เกือบ 1 ปีก่อน แต่แทบไม่มีความคืบหน้าที่มองเห็นได้ใดๆ และต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อม และงบประมาณที่ไม่เพียงพอสำหรับจ่ายเงินชดเชยแก่พวกชาวบ้านที่ต้องโยกย้ายถิ่นที่อยู่ ตามรายงานของ CamboJA News
เมื่อเดือนตุลาคม ในรายงานของสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (the Council for the development of Cambodia : CDC) ได้รวมโครงการคลองฟูนันเตโช เข้าไปในรายงานโครงการการลงทุนต่างๆนานาที่ได้รับการอนุมัติ รวมราว 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 45,000 ล้านบาท) ในเดือนดังกล่าว แม้มีการจัดสรรงบประมาณแก่โครงการคลองฟูนันเตโช ผ่านการกู้ยืมเพียง 26.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ทาง cambojanews เน้นย้ำว่านักลงทุนจีนขับเคลื่อนกระแสทุนของโครงการนี้คิดเป็นสัดส่วนราว 49% ในขณะที่พันธมิตรภายในประเทศ มีสัดส่วนตามมาติดๆที่ราวๆ 48%
Hoeurn Samnieng ของเลขาธิการสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นเมื่อถูกถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนที่เหลือที่คาดหมายว่ากัมพูชาจะใช้สนับสนุนโครงการนี้ โดยโยนให้ไปถาม Phan Rim โฆษกกระทรวงโยธาธิการและคมนาคมแทน
ในเวลาต่อมา Phan Rim ปฏิเสธให้รายละเอียดเช่นกัน เกี่ยวกับเงินทุนเพิ่มเติมหรือเงินชดเชยสำหรับประชาชนที่ต้องโยกย้ายถิ่นฐาน และโยนต่อให้ไปถามกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง แต่คาดหมายว่าการเดินหน้าก่อสร้างจะเริ่มในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคม
ด้าน Meas Sok Sensan โฆษกกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง บอกว่ากระบวนการชดเชยได้เริ่มขึ้นแล้ว แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเขาชี้แจงว่าเงินกู้ข้างต้น เป็นเงินทุนสำหรับเฟสแรกของโครงการนี้
คลองแห่งนี้ที่มีมูลค่า 1,156 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯและมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2028 จะได้เห็นกัมพูชาเป็นฝ่ายออกเงินเองมากกว่าครึ่งของโครงการ หรือราวๆ 590 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 19,000 ล้านบาท) ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนราวๆ 5.8% ของร่างงบประมาณของประเทศ ประจำปี 2026
การลงทุนมโหฬารเช่นนี้เคยก่อความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของผลตอบแทนเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ด้วยที่ Phnom Penh Autonomous Port (PPAP) และ Sihanoukville Autonomous Port (PAS) 2 รัฐวิสาหกิจ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยังคงปิดปากเงียบเช่นเดียวกับพวกผู้ถือหุ้น ในความเกี่ยวข้องกับโครงการคลองฟูนันเตโช กระตุ้นให้พวกนักลงทุนบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าโครงการนี้อาจเป็นโมเดลแบบสร้าง-ดำเนินการ-ถ่ายโอน(รูปแบบสัญญาที่เอกชนเป็นผู้สร้าง โครงการ แล้ว ดำเนินการ บริหารจัดการและเก็บรายได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อครบกำหนดสัญญา จึงจะถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการกลับคืนสู่หน่วยงานภาครัฐ)
(ที่มา:cambojanews)