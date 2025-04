AIS คว้า GTI Awards ในงาน MWC 2025 จากแนวคิด "AIS Living Network"

กิตติ งามเจตนรมย์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี AIS กล่าวว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ AIS ในการนำเสนอนวัตกรรม 5G ที่สามารถก้าวข้ามทุกขีดจำกัด เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานบนโครงข่ายที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนAIS ได้พัฒนาบริการ 5G Mode ภายใต้แนวคิด “AIS Living Network” ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง AIS และ Huawei ที่ลูกค้าสามารถปรับโหมดการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบ On Demand ผ่าน Autonomous Network ในแบบ Real-Time นับเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการใช้งานเครือข่าย ที่ตอกย้ำว่า AIS เป็นผู้นำในการให้บริการ 5G และเข้าใจถึงความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริงลูกค้าสามารถเลือกใช้งานแพ็กเกจ 5G Mode ให้เหมาะกับความต้องการของตัวเอง ประกอบด้วย 3 โหมด ได้แก่- 5G BOOST Mode สำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูง หรือการใช้งานในพื้นที่ที่มีความหนาแน่น เช่น การเล่นโซเชียล การดูหนัง ฟังเพลง การประชุมออนไลน์ และการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่- 5G GAME Mode สำหรับการเล่นเกมบนมือถือที่เสถียรและลื่นไหล รองรับเกมยอดนิยมกว่า 13 เกม- 5G LIVE Mode สำหรับการสตรีมถ่ายทอดสดที่คมชัดต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับรางวัล GTI Awards จัดขึ้นโดย GTI (Global TD-LTE Initiative) ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี TD-LTE และ 5G ทั่วโลก และเป็นรางวัลระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อทิศทางของอุตสาหกรรม 5G โดยรางวัลสาขาการพัฒนาตลาดและมูลค่าทางธุรกิจ (Market Development and Business Value) มอบให้แก่องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน 5G ให้เกิดขึ้นจริงในเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งสร้างแนวทางธุรกิจที่ช่วยให้ 5G สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้