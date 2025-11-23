สวนหน้าชา!โตเกียวงัดข้อมูลโต้ปักกิ่ง' หลังจีนเตือนเลี่ยงเยือนญี่ปุ่นเพราะ'ไม่ปลอดภัย'

หลังจากจีนเตือนพลเมืองของตนเองให้หลีกเลี่ยงเดินทางเยือนญี่ปุ่น โดยอ้างเหตุผลความกังวลด้านความปลอดภัย ท่ามกลางศึกพิพาททางการทูตระหว่าง 2 ชาติ ล่าสุดเมื่อวันศุกร์(21พ.ย.) กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเผยแพร่ข้อมูลอาชญากรรมตอบโต้คำกล่าวอ้างของทางปักกิ่ง
ข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรม 7 คดี ชิงทรัพย์ 21 คดีและวางเพลิง 0 คดีในญี่ปุ่น ที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองชาวจีนระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคมในปีนี้ ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีคดีฆาตกรรม 14 คดี ชิงทรัพย์ 18 คดีและวางเพลิง 3 คดี ที่เกี่ยวข้องกันพลเมืองชาวจีน
ในข้อมูลดังกล่าวพบว่ามีอยู่หลายคดี ที่ถูกกระทำผิดเป็นพลเมืองชาวจีน อ้างอิงถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น พร้อมระบุว่าตลอดทั้งปี 2023 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนเกือบ 50 คดี แบ่งเป็นฆาตกรรม 15 คดี ชิงทรัพย์ 31 คดีและวางเพลิง 2 คดี
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ระบุว่าถ้อยแถลงของจีนเมื่อเร็วนี้ ทำให้ดูเหมือนราวกับว่ามีคดีอาชญากรรมเกิดกับพลเมืองชาวจีนในญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นในปีนี้ และบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างดังกล่าวนั้น "ไม่ถูกต้อง"
ในคำประกาศเตือนด้านการเดินทางสำหรับการเยือนญี่ปุ่น ที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน กระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวอ้างว่าญี่ปุ่นมีความปลอดภัยน้อยลงในปีนี้ และมีเหตุอาชญากรรมกับพลเมืองชาวจีนรุนแรงขึ้น
นอกจากนี้แล้วประกาศเตือนดังกล่าว ยังระบุว่า "ถ้อยคำยั่วยุ" จากผู้นำญี่ปุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับไต้หวัน ได้ทำให้บรรยากาศการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนของทั้ง 2 ประเทศ เสื่อมทรามลงอย่างรุนแรง ก่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมากต่อประชาชนชาวจีนในญี่ปุ่น
นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น กล่าวกับรัฐสภาเมื่อช่วงกลางเดือนว่า ถ้ามีกรณีฉุกเฉินในไต้หวัน เกาะปกครองตนเองตามระบอบประชาธิไตย ที่ปักกิ่งมองว่าเป็นดินแดนของตนเอง มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่สถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งทางญี่ปุ่นอาจดำเนินการภายใต้สิทธิ์ของตนเอง ในการป้องกันตนเองร่วมกัน
ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในปี 2016 ในสมัยของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เปิดทางให้ญี่ปุ่นใช้สิทธิดังกล่าวภายใต้กรณีแวดล้อมที่จำกัด กฎหมายนี้ถูกบัญญัติขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นหาทางเสริมความเข้มแข็งในความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ
นับตั้งแต่ ทาคาอิจิ พูดในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน จีนใช้มาตรการต่างๆนานาที่จะเล็งเป้าเล่นงานภาคต่างๆในเศรษฐกิจญี่ปุ่น อาทิออกคำเตือนด้านการเดินทางและระงับนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น
(ที่มา:ไมนิชิ)