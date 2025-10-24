นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิ​ เตรียมต่อสายตรงคุยทรัมป์ครั้งแรก

โตเกียว (24 ต.ค.) - แหล่งข่าวรัฐบาลเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ คนใหม่ของญี่ปุ่นกำลังเตรียมการหารือทางโทรศัพท์ครั้งแรกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์
คาดว่าผู้นำทั้งสอง ซึ่งยังไม่ได้มีการติดต่อกันโดยตรงนับตั้งแต่ทาคาอิจิขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคาร จะย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างพันธมิตรญี่ปุ่น-สหรัฐฯ ก่อนที่ทรัมป์จะเยือนญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้า
แหล่งข่าวระบุว่า มีแนวโน้มว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงความก้าวร้าวที่เพิ่มมากขึ้นของจีนในภูมิภาค และการยิงขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือ
นายมิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวในการแถลงข่าวประจำวันพฤหัสบดีว่า นายทาคาอิจิตั้งเป้าที่จะสร้าง "ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ไว้วางใจ" กับทรัมป์ ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลาสามวัน ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมสุดยอด
นายคิฮาระ โฆษกรัฐบาลระดับสูง กล่าวเสริมว่า ญี่ปุ่นหวังที่จะยืนยันความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา ในการเสริมสร้างพันธมิตรญี่ปุ่น-สหรัฐฯ ส่งเสริมภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง และแก้ไขปัญหาพลเมืองญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัว
แหล่งข่าวรัฐบาลกล่าวก่อนหน้านี้ว่า ทรัมป์มีกำหนดเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ซึ่งน่าจะเป็นในวันจันทร์ การเจรจากับนายทาคาอิจิจะจัดขึ้นในวันอังคาร
คาดว่าประธานาธิบดีจะพบปะกับครอบครัวของผู้ที่ถูกลักพาตัวบางคนก่อนเดินทางไปยังเกาหลีใต้ในวันพุธ