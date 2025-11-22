จับมือสู้จีน! ไต้หวันยกเลิกมาตรการจำกัดนำเข้า 'อาหารทะเลญี่ปุ่น'

รัฐบาลไต้หวันและญี่ปุ่นแถลงเมื่อวันศุกร์ (21 พ.ย.) ที่ผ่านมาว่า ไต้หวันได้ยกเลิกข้อจำกัดการนำเข้าอาหารจากญี่ปุ่นทั้งหมด ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะเมื่อปี 2011
กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันระบุว่า “จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงของไต้หวันต่อการได้รับรังสีเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่น บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย”
หนึ่งวันก่อนหน้านั้น ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ ของไต้หวัน ได้โพสต์ภาพตนเองกำลังรับประทานซูชิจากญี่ปุ่นบนโซเชียลมีเดีย เพื่อแสดงการสนับสนุนญี่ปุ่นในข้อพิพาททางการทูตที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับจีน
เจ้าหน้าที่รัฐบาล 2 คนในโตเกียวกล่าวเมื่อวันพุธ (19) ว่า ปักกิ่งได้ส่งสัญญาณว่าจะห้ามการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นอีกครั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิของญี่ปุ่น กล่าวในเดือนนี้ว่า การโจมตีไต้หวันของจีนอาจกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้ทางทหารจากโตเกียว
ที่มา: รอยเตอร์