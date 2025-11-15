สยอง! รถเมล์สองชั้นพุ่งชนผู้โดยสารที่เข้าคิวรอขึ้น ในเมืองหลวงสวีเดน ตาย3 เจ็บ3

ตำรวจแถลงว่า เกิดเหตุรถโดยสารประจำทางคันหนึ่ง พุ่งเข้าชนผู้โดยสารที่กำลังเข้าแถวรอขึ้นรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์แห่งหนึ่งในกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงของสวีเดน ระหว่างช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนบ่ายวันศุกร์ (14 พ.ย.) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บอีก 3 ราย
ตามการแถลงของตำรวจ คนขับรถเมล์คันนี้ถูกจับกุมแล้ว โดยที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนโดยถือเป็นคดีฆ่าคนโดยไม่เจตนา แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดมากกว่านี้เกี่ยวกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญคราวนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในย่านออสเตอร์มาล์ม ของเมืองหลวงสวีเดน
หลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่นาน มีตำรวจ รถพยาบาล และรถฉุกเฉินจำนวนมากเร่งรุดมายังจุดเกิดเหตุ ภาพที่เผยแพร่ทางสื่อแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายคนพยายามเข้าไปใต้รถโดยสารประจำทางสองชั้นคันดังกล่าว โดยดูเหมือนจะเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่
“การสอบสวนจะต้องระบุให้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอก และดิฉันก็ไม่ต้องการคาดเดา” นาเดีย นอร์ตัน โฆษกตำรวจ กล่าวกับเอเอฟพี
เธอกล่าวว่า ตำรวจได้เปิดการสอบสวนโดยถือเป็นคดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแล้ว ขณะที่การจับกุมคนขับรถเมล์ถือเป็นวิธีปฏิบัติตามปกติ ทางด้านสื่อสวีเดนรายงานว่าเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุ
“เราจำเป็นสอบปากคำเขา แล้วจากนั้นเราจึงจะพิจารณาว่าควรปล่อยตัวหรือควบคุมเขาเอาไว้” นอร์ตันกล่าว
ทางด้านนายกรัฐมนตรี อุลฟ์ คริสเตอร์สัน ของสวีเดน โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X
กล่าวถึงข่าวเศร้าซึ่งเกิดขึ้นที่ป้ายรถเมล์ใจกลางเมืองหลวงนี้อย่างสะเทือนอารมณ์
“ผมได้รับข่าวเศร้าว่ามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายที่ป้ายรถเมล์ในใจกลางกรุงสตอกโฮล์ม ผู้คนที่อาจกำลังเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัว เพื่อน หรือพักผ่อนยามเย็นที่บ้าน เรายังไม่ทราบสาเหตุ แต่สำหรับในตอนนี้ผมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอดจนผู้ที่พวกเขารักเป็นอันดับแรก”
สับสนวุ่นวาย
หญิงผู้หนึ่งซึ่งระบุว่า เป็นพยาบาล ชื่อมิเชลล์ แมคคีย์ บอกกับหนังสือพิมพ์เอ็กซ์เพรสเซนรายวันว่าเธอก้าวลงจากรถเมล์อีกคันหนึ่งในบริเวณจุดเกิดเหตุ แทบจะทันทีหลังจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นมา
"ฉันข้ามถนนไปและเห็นรถเมล์สองชั้นคันนั้นพุ่งชนผู้คนที่เข้าแถวรออยู่ตรงป้ายรถเมล์ทั้งแถวเลย" เธอกล่าว
เธอบอกว่าเห็นคนบาดเจ็บและเสียชีวิตนอนอยู่บนพื้น หลายคนกรีดร้อง ขณะที่คนอื่นๆ พยายามช่วยเหลือ
"ต้องมีคนมากกว่านี้อีกที่ถูกทับอยู่ใต้รถเมล์” เธอกล่าว "ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นการออกกำลังกาย คิดไปว่าบางทีพวกเขาอาจเป็นแค่ตุ๊กตาเท่านั้น มันไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ และก็สับสนวุ่นวายมาก"
ถนนวัลฮาลลาเจน ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุร้ายที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายคราวนี้ เป็นถนนที่มีการสัญจรพลุกพล่าน และได้เปิดให้สัญจรกันอีกครั้งแล้วในเย็นวันศุกร์
ตำรวจนิติเวชวิทยา ยังคงทำงานอยู่ที่นั่น ทว่าพวกรถพยาบาลได้ขับออกไปหมดแล้ว
(ที่มา: เอเอฟพี)