เผยชื่อแล้ว!สหรัฐฯคว่ำบาตรบริษัทไทยและคนไทย ฐานเกี่ยวข้องสแกมเมอร์

สหรัฐฯคว่ำบาตรบุคคล 5 ราย และนิติบุคคล 3 แห่ง ในพม่าและไทย ตามคำกล่าวหาเกี่ยวข้องกับ "เขตล้อมรั้วบังคับใช้แรงงาน" ที่ดำเนินการสแกมหลอกลวงลงทุนออนไลน์ จากคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาเมื่อวันพุธ(12พ.ย.)
ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯระบุว่า "อเมริกาคว่ำบาตรบุคคล 5 รายและบริษัท 3 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพม่าและไทย สำหรับความเกี่ยวข้องในเขตล้อมรั้วบังคับใช้แรงงาน ที่ดำเนินการสแกมหลอกลวงลงทุนออนไลน์"
ในถ้อยแถลงอ้างถึงตัวเลขประมาณการของสหรัฐฯ ระบุว่า "มีชาวอเมริกาสูญเสียเงินอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 แก่ปฏิบัติการสแกมออนไลน์ที่มีแหล่งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้น 66% จากปีก่อนหน้า แก๊งอาชญากรทั่วภูมิภาค กำลังเอารัดเอาเปรียบทางออนไลน์ชาวอเมริกาเพิ่มมากขึ้น กำลังคุกคามความรุ่งเรืองของอเมริกา"
นอกจากนี้แล้วในถ้อยแถลงระบุต่อว่า "ถ้อยแถลงในวันนี้ เป็นความเคลื่อนไหวสนับสนุนอัยการวอชิงตัน ดี.ซี., เอฟบีไอ และกองโจมตีศูนย์สแกมของหน่วยงานลับสหรัฐฯ ที่ทุ่มเทสืบสวน ก่อความปั่นป่วนและดำเนินคดีกับศูนย์สแกมทั้งหลายและหัวหน้าแก๊งของพวกเขา มุ่งเน้นไปที่พม่า, กัมพูชาและลาว ทั้งนี้สหรัฐฯจะเดินหน้าใช้ทุกเครื่องไม้เครื่องมือปกป้องชาวอเมริกาจากพวกสแกมที่ปฏิบัติการอยู่ทั่วภูมิภาคและทั่วโลก"
ถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯเมื่อวันพุธ(12พ.ย.) ระบุว่า "สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง ขึ้นบัญชีดำกองทัพพุทธกะเหรี่ยงประชาธิปไตย(DKBA) กลุ่มติดอาวุธพม่า เช่นเดียวกับพวกผู้นำระดับสูงของกลุ่ม 4 คน สำหรับสนับสนุนศูนย์สแกมไซเบอร์ในพม่า ที่เล็งเป้าเล่นงานชาวอเมริกาโดยใช้อุบายหลอกลวงลงทุน
นอกจากนี้แล้วทาง OFAC ยังขึ้นบัญชีดำ ทรานส์เอเชีย อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง กรุ๊ป (Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited), ทรอธสตาร์ คอมปานี ลิมิเตด (Troth Star Company Limited) และบุคคลลชาวไทย ชื่อนาย Chamu Sawang(ชามู สว่าง) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมจีนและทำงานร่วมกับ DKBA และกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในการพัฒนาศูนย์สแกมเมอร์ ขณะที่บุคคลรายดังกล่าวมีชื่อในตำแหน่งผู้อำนวยการของ ทรานส์เอเชีย อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย
รายงานระบุว่ารายได้ที่ก่อขึ้นโดยพนักงานของศูนย์สแกมเมอร์ ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ จะถูกนำไปใช้สนับสนุนองค์กรอาชญากรรม และสนับสนุนทางการเงินแก่ DKBA นำไปดำเนินกิจกรรมที่เป็นภัยต่างๆนานา
