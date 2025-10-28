รองจตช. ลั่น! ไม่ละเว้น “ตำรวจทำผิด” สั่งให้ออกราชการ รอง ผกก.ดอนเมือง เอี่ยวแก๊งหลอกเทรดหุ้นออนไลน์

รองจเรตำรวจแห่งชาติ ลั่น! “ตำรวจทำผิด ไม่ละเว้น” หลังมีคำสั่งให้ออกจากราชการ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง พัวพันคดีหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ ย้ำ สตช.เอาผิดเด็ดขาด ไม่สนยศตำแหน่ง หากพยานหลักฐานมัดตัว ดำเนินคดีทั้งหมด
วันนี้ (28 ต.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอง ผอ.ศปอส.ตร.) เปิดเผยถึงกรณีรองผกก.(สอบสวน)สน.ดอนเมือง ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เนื่องจากถูกดำเนินคดีเกี่ยวข้องการหลอกลวงลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปกระทำความผิดอาญา ที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ซึ่งพฤติการณ์ของตำรวจเช่นนี้ ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กรและภาพลักษณ์ของตำรวจเป็นอย่างมาก แต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจด้วยกันจับกุมดำเนินคดีอยู่ดี จึงสะท้อนให้เห็นว่า เราไม่มีการละเว้นหากผู้กระทำความผิดเป็นตำรวจเสียเอง เราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ตนเองในฐานะที่ทำงานด้านจเรตำรวจด้วย จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบระเบียบวินัยและจรรณยาบรรณของตำรวจด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามที่พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการกำชับเอาไว้ให้จเรตำรวจแห่งชาติและฝ่ายจเรตำรวจ ออกตรวจเยี่ยมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะตามท้องที่สถานีตำรวจต่าง ๆ ยิ่งหากมีประชาชนร้องเรียนมาและเราตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจนายใดใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยมิชอบหรือเป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด
"เราต้องกำชับให้ตำรวจยึดมั่นในอุดมคติและจรรยาบรรณของตำรวจ ต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนวินัยของตำรวจหรือกฎหมายเสียเอง หากตำรวจนายใดฝ่าฝืนก็จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางคดีอาญาและทางวินัยอย่างเต็มที่ ผมมองว่า ตำรวจที่กระทำเช่นนั้นย่อมรู้ด้วยตนเอง ก็ขอให้ท่านตระหนักรักษาไว้ในเรื่องของระเบียบวินัย ทำอะไรให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เลี้ยงตำรวจที่ฝ่าฝืนวินัยและทำผิดกฎหมายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะชั้นยศไหนก็ตาม หากกระทำความผิด เราก็ดำเนินคดีทั้งหมด" รอง จตช.ระบุ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวด้วยว่า บุคคลไม่ว่าจะระดับใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมือง หรือจะเป็นใครก็ตาม หากตำรวจพบพยานหลักฐาน เราก็จับกุม ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็เคยกล่าวไว้แล้วว่า เรื่องใดที่มาถึงตำรวจ เราก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ ทุกอย่างต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐาน เราไม่สนใจยศตำแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น เราดูแค่ว่าพยานหลักฐานไปถึงและพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดหรือที่เรียกว่า พยานหลักฐานมัดตัว ก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม