ผวา! กงสุลจีนขู่ตัดหัว “นายกฯหญิงญี่ปุ่น” เดือดเปิดเงื่อนไขส่งทหารญี่ปุ่นปกป้องประเทศในสงครามไต้หวัน ร่วม “สหรัฐฯ” ใช้กำลังจัดการเด็ดขาด

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศวันจันทร์(10 พ.ย)ตัดสินใจเปิดเงื่อนไขอาจส่งกำลังทหารญี่ปุ่นร่วมกับสหรัฐฯหากปักกิ่งบุกไต้หวันหลังสุดสัปดาห์กงสุลจีนข่มขู่ประกาศจะตัดหัวผู้นำหญิงไม่ลังเล ถามเตรียมพร้อมหรือยัง?
นิวสวีคของสหรัฐฯรายงานวันนี้(10 พ.ย)ว่า นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ (Sanae Takaichi) วันจันทร์(10)อ้างอิงจากสำนักข่าวจีจี้แถลงหลังโดนฝ่ายค้านญี่ปุ่นบี้หนักว่า
“ดิฉันได้แสดงความเห็นเป็นไปตามสถานะตามธรรมเนียมของรัฐบาล ดังนั้นดิฉันจะไม่ขอถอนคำพูด”
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า ทาคาอิจิ ผู้นำหญิงเพิ่งขึ้นเป็นผู้นำแดนอาทิตย์อุทัยเดือนที่แล้วแต่เป็นผู้นำญี่ปุ่นคนแรกที่แสดงจุดยืนจะส่งกำลังทหารเข้าแทรกแซงหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็น
ทั้งนี้ก่อนหน้าในวันศุกร์(7)อ้างอิงจากสำนักข่าวเกียวโด ทาคาอิจิได้แถลงต่อรัฐสภาญี่ปุ่นว่า “หากสถานการณ์ไต้หวันพัฒนาไปสู่ความร้ายแรง พวกเราสมควรต้องคิดไปถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายมากที่สุด”
และเมื่อเธอถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่ไต้หวันจะโดนปิดล้อมโดยกองกำลังทางน้ำของปักกิ่ง ทาคาอิจิตอบว่า ความเคลื่อนไหวเช่นนั้นมีเป้าหมายเพื่อกันไม่ให้กองกำลังสหรัฐฯเข้ามาแทรกแซง และการใช้กำลังจากเรือรบนั้นควรจะมีความชอบธรรมในการตอบโต้จากโตเกียว
และผู้นำญี่ปุ่นชี้ว่า ในขณะที่การอพยพพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นสิ่งที่ต้องทำอันดับแรก แต่ “พวกเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด”
อย่างไรก็ตามการแถลงของทาคาอิจิสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับปักกิ่ง
นิวสวีครายงานว่า กงสุลจีนประจำโอซาก้าไม่พอใจอย่างหนักถึงขึ้นโพสต์ประกาศข่มขู่จะตัดศีรษะนายกรัฐมนตรีหญิงญี่ปุ่น ถามเตรียมใจหรือยัง?
เสวี่ย เจี้ยน (Xue Jian) กงสุลใหญ่จีนประจำโอซาก้าได้โต้กลับบนแพลตฟอร์ม X สุดสัปดาห์ก่อนที่จะลบไปมีใจความว่า
“คอที่สกปรกเคลื่อนไหวบนตัวเอง ผมไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตัดมันออกโดยไร้ความลังเล” และถามต่อว่า “คุณเตรียมพร้อมต่อสิ่งนั้นหรือยัง?”
การโพสต์ของกงสุลจีนสายเหยี่ยวประจำเมืองโอซาก้าเรียกเสียงวิจารณ์ไปทั่วจากชาวเน็ตแดนอาทิตย์อุทัยรวมถึงนักการเมืองญี่ปุ่นที่มีบางส่วนเรียกร้องให้ออกมาขออภัยทางสาธารณะหรือไม่ประกาศให้นักการทูตจีนรายนี้กลายเป็นบุคคลไม่น่าปราถนา (persona non grata) สั่งขับออกนอกประเทศไป
แต่อย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์(9) เสวี่ยได้โพสต์เรียกร้องให้สาธารณะหยุดวิพากษ์วิจารณ์ ขยายความ หรือบิดเบือนคำพูดของเขา
การแถลงมีใจความว่า “ผมขอย้ำว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาอยู่ที่บรรดานักการเมืองญี่ปุ่นทั้งหลายที่ไม่สนใจต่อแถลงการณ์ของเราที่ย้ำและกล่าวซ้ำถึงการต่อต้านการประกาศบ่อยครั้งที่ไม่เป็นทางการที่ว่า “แผนฉุกเฉินไต้หวันคือแผนฉุกเฉินญี่ปุ่น” โดยที่ไม่มีการเอ่ยชื่อ ซานาเอะ ทาคาอิจิออกมา
นักการทูตจีนเสริมว่า การอ้างนี้เป็นเหมือนการก่อภัยคุกคามความรุนแรงต่อจีน
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า เสวี่ย เจี้ยน เคยถูกกล่าวหาถึงความไร้มารยาททางการทูตในอดีต และอีกทั้งสไตล์แสดงการเผชิญหน้าของเขาส่งผลทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักการทูตนักรบหมาป่าของจีน
ฮิโรชิ ยามาดะ (Hiroshi Yamada) สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า “ประกาศให้ (เสวี่ย เจียน) เป็นบุคคลไม่น่าปราถนาก่อนสั่งขับออกนอกประเทศทันท”
ด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำญี่ปุ่น จอร์จ กลาส (George Glass) โพสต์ว่า “หน้ากากได้หลุดออกมาอีกครั้ง เมื่อไม่กี่เดือนก่อน (เสวี่ย เจียน) เพิ่งเปรียบอิสราเอลว่าเป็นเหมือนนาซีเยอรมัน แต่ในเวลานี้เขาข่มขู่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทาคาอิจิ นาซาเอะ และประชาชนญี่ปุ่น”