'ทรัมป์' คาดสหรัฐฯ จะบรรลุข้อตกลงกับ 'จีน' ทั้งเรื่องการค้า-ถั่วเหลือง-อาวุธนิวเคลียร์

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธ (22 ต.ค.) ว่า ตนคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนได้เมื่อทั้งสองพบกันที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่การทำให้จีนกลับมาซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ อีกครั้ง เรื่อยไปจนถึงการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์
ทรัมป์ บอก กับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวว่า เขามีแผนที่จะหารือเรื่องที่จีนรับซื้อน้ำมันรัสเซีย และมาตรการหยุดยั้งสงครามรัสเซียในยูเครนซึ่งขณะนี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 3 แล้ว
“ผมคิดว่าเราจะบรรลุข้อตกลงกันได้” ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมกับ มาร์ก รึตเตอ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) พร้อมเสริมว่า เขาเชื่อว่า สี จิ้นผิง ได้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสงครามในยูเครนแล้ว และจะเปิดรับการหารือเกี่ยวกับการยุติสงคราม
“ตอนนี้เขาอยากให้ – ผมไม่แน่ใจว่าเขาอยากให้สงครามยุติลงตั้งแต่แรก – ตอนนี้เขาอยากให้สงครามยุติลง” ทรัมป์ กล่าว
ความคิดเห็นของ ทรัมป์ ขัดแย้งกับคำพูดที่แข็งกร้าวกว่าของผู้แทนการค้าสหรัฐฯ และรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปเอเชียในวันพุธ (22) เพื่อทำให้การประชุมระหว่าง ทรัมป์ กับ สี จิ้นผิง ซึ่งเป็นครั้งแรกในรัฐบาลสมัยที่ 2 ของเขายังคงดำเนินต่อไปได้
ผู้นำสหรัฐฯ ลดความสำคัญของการควบคุมการส่งออกแม่เหล็กหายากของจีนซึ่งสร้างความวุ่นวายให้กับตลาด โดยเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเพียง "ความติดขัด" (disruption) และอธิบายว่าเรื่องภาษีศุลกากรเป็นประเด็นที่ "รุนแรงกว่า"
ทรัมป์ ซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันจากเกษตรกรสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งซื้อถั่วเหลืองของจีนที่ลดลงอย่างมาก ระบุว่าเขาคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับ สี จิ้นผิง ในประเด็นนี้ได้
ทรัมป์ เชื่อว่าข้อตกลงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็เป็นไปได้เช่นกัน โดยระบุว่าประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้เอ่ยถึงความเป็นไปได้ในการลดระดับความตึงเครียดของอาวุธนิวเคลียร์แบบทวิภาคี และจีนอาจเข้าร่วมในความพยายามดังกล่าวด้วย
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งเป็น 2 ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากสถานการณ์ค่อนข้างสงบมาหลายเดือน โดย ทรัมป์ ได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าเพิ่มเติม 100% ต่อสินค้าจีนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พ.ย. หลังจากที่จีนประกาศควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากเกือบทั้งหมด
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กำลังเดินทางไปยังมาเลเซียเพื่อคลายความตึงเครียดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากของปักกิ่ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ในวอชิงตันเตรียมกำหนดมาตรการใหม่หากตกลงกับจีนไม่สำเร็จ
รอยเตอร์รายงานก่อนหน้านี้ว่า รัฐบาล ทรัมป์ กำลังพิจารณาควบคุมการส่งออกสินค้าที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทไปยังจีน ตั้งแต่แล็ปท็อปไปจนถึงเครื่องยนต์เจ็ท หลังจากที่ ทรัมป์ ขู่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าจะห้ามการส่งออก "ซอฟต์แวร์สำคัญ" ไปยังจีน
เบสเซนต์ กล่าวว่า กรีเออร์กำลังเดินทางไปยังกัวลาลัมเปอร์แล้ว และจะเดินทางไปที่นั่นในช่วงบ่ายวันพุธ (22) ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมทริปเอเชียกับ ทรัมป์ ในช่วงที่เหลือ
“นี่คือการต่อสู้ระหว่างจีนกับโลก ไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกา” เบสเซนต์ กล่าวกับรายการ “คุดโลว์” ทางช่อง Fox Business Network “ระบบการออกใบอนุญาตที่พวกเขาเสนอมานั้นใช้ไม่ได้ผลและยอมรับไม่ได้”
ทรัมป์ มีกำหนดเดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อร่วมการประชุมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งจะเริ่มต้นในวันอาทิตย์นี้ (26) และคาดว่าจะเดินทางไปยังเกาหลีใต้ในช่วงปลายสัปดาห์ ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. ที่เมืองคยองจู
เบสเซนต์ กล่าวว่า ทรัมป์ จะเดินทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อพบกับ ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ด้วย
ที่มา: รอยเตอร์