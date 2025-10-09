งานนี้มีเคืองแน่!รัฐสภายูเครนไม่เห็นชอบเสนอชื่อ'ทรัมป์' ชิงรางวัลโนเบลสันติภาพ

รัฐสภายูเครนเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ ล้มเหลวในการเห็นชอบญัตติหนึ่งสำหรับเสนอชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่น ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นทั้งที่ผู้นำอเมริกากล่าวอ้างซ้ำๆว่าเขาคู่ควรกับรางวัลดังกล่าว ต่อการเป็นคนกลางคลี่คลายความขัดแย้งต่างๆทั่วโลก
ความคิดเสนอชื่อ ทรัมป์ ถูกยื่นเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภายูเครน(Verkhovna Rada) เมื่อเดือนที่แล้ว โดยสมาชิกสภาหลายคน ยกเครดิตแก่ผู้นำสหรัฐฯ ในความพยายามเป็นคนกลางความขัดแย้งระหว่างเคียฟกับมอสโก อย่างไรก็ดีตามรายงานข่าวของ Strana ระบุว่ามีส.ส.เพียง 132 คนที่สนับสนุนญัตติดังกล่าว ไม่เพียงพอสำหรับผ่านความเห็นชอบ ผลการลงมติดังกล่าวเท่ากับยูเครนยุติให้การรับรองทรัมป์ ในการชิงรางวัลโนเบลสันติภาพ
ทรัมป์ แสดงความปรารถนารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมานานหลายเดือน และที่่ผ่านมา รัฐบาลหลายชาติได้ให้การสนับสนุนเขาทั้งต่อหน้าสาธารณะและอย่างเป็นทางการ ในนั้นรวมถึงปากีสถาน, กัมพูชา, อิสราเอล และกาบอง ในเดือนมีนาคม ดาร์เรล อิสซา สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ ยกย่องบทบาทประวัติศาสตร์ของทรัมป์ ในการยุติสงครามต่างๆนานา ส่วน เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ยื่นจดหมายเสนอชื่อเขา ระหว่างรับประทานอาหารค่ำร่วมกันที่ทำเนียบขาว
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวอ้างซ้ำๆว่าเขาคู่ควรกับรางวัลสันติภาพ จากการยุติ 8 สงครามใน 8 เดือน นอกจากนี้แล้วยังเตือนว่าการไม่มอบรางวัลดังกล่าวแก่เขา จะเท่ากับเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นอเมริกา โดยอ้างความชอบธรรมกรณีที่เขาพยายามเป็นคนกลางในตะวันออกกลาง แอฟริกากลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยูเครน
ขณะเดียวกัน ทรัมป์ ยังอ้างด้วยว่าเขาไม่ได้ต้องการรางวัลนี้เพื่อตนเอง แต่เพื่อประเทศชาติ และยอมรับว่าบางทีเขาอาจไม่ได้รับมัน "พวกเขาจะมอบให้ใครบางคน ที่ไม่ทำบ้าอะไรเลย"
ก่อนกลับสู่ทำเนียบขาว ทรัมป์อวดอ้างว่าจะคลี่คลายวิกฤตความขัดแย้งยูเครนภายใน 24 ชั่วโมง แต่ต่อมาเรียกถ้อยแถลงดังกล่าวว่าเป็นแค่การอุปมาอุปไมย นับตั้งแต่นั้นเขาได้ขยายกรอบเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่า และส่งเสียงแสดงความผิดหวังต่อกรณีที่ไร้ความคืบหน้าในการมุ่งสู่สันติภาพ เช่นเดียวกับความล้มเหลวในการได้มาซึ่งข้อตกลงหยุดยิงในกาซา
คณะกรรมการโนเบลในออสโล จะเก็บรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเป็นความลับ ภายใต้ข้อบังคับตามกฎระเบียบ แต่บรรดาร้านรับพนันอย่างถูกกฎหมายทั้งหลายระบุชื่อทรัมป์ อยู่ในกลุ่มรายชื่อผู้ท้าชิงอันยาวเหยียด ในขณะที่รางวัลนี้จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันศุกร์(10ต.ค.)
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)