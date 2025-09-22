xs
เหมือนกันหมด!เจ้าหญิงน้อยกัมพูชาเห็นใจชาวบ้าน กล่าวหาไทยไม่เลิกว่าเป็นฝ่ายรุกราน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แสดงความกังวลและเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับประชาชนชาวกัมพูชาผู้น่าสงสารในชุมชนโอเบยชอย กล่าวอ้างอันเป็นเท็จว่าคนเหล่านี้ได้รับความทุกข์ทรมานจากพฤติกรรมรุกรานซ้ำๆของไทย

บนข้อความที่โพสต์บนบัญชีเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ เจ้าหญิงเจนณา เขียนว่า "ความรู้สึกของฉันในตอนนี้ มีแต่ความเศร้าใจและทุกข๋ใจ เมื่อได้เห็นประชาชนชาวกัมพูชาผู้น่าสงสารกำลังทุกข์ทรมานจากการรุกรานโดยประเทศเพื่อนบ้าน"

เจ้าหญิงเจนณา ยังเน้นย้ำคุณค่าความเป็นมนุษย์ ซึ่งประชาชนของทุกชาติพึงมี ไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาหรือประเทศเพื่อนบ้าน ที่ซ้อนเร้นความปรารถนารุกรานอธิปไตยของกัมพูชามาโดยตลอดในหลายยุคหลายสมัย

เธอบอกต่อว่า "หวังว่าโลกจะเห็นความโหดร้ายของการรุกรานอันป่าเถื่อนของประเทศเพื่อนบ้าน ที่ม่ต่อแผ่นดินกัมพูชาและประชาชนชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ ฉันยังภาวนาให้โลกมีแต่ความรัก ความเห็นอกเห็นใจและสันติสุข"

(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส/mgronline)

