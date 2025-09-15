ส่อเอาจริง!ฝูงบินล่องหนF-35เดินทางถึงเปอร์โตริโก หลังลือทรัมป์เล็งโจมตีเวเนฯจัดการแก๊งยาเสพติด

เครื่องบิน F-35 จำนวน 5 ลำ ลงจอดในเปอร์โตริโกในวันเสาร์(13ก.ย.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สั่งหารให้ฝูงบินขับไล่ล่องหนรุ่นนี้ 10 ลำ เข้าเสริมกำลังทหารในแถบแคริบเบียน เพื่อตอบโต้แก๊งยาเสพติด ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับเวเนซุเอลา
ช่างภาพของรอยเตอร์รายงานว่าพบเห็นเครื่องบิน F-35 ลงจอดที่ฐานทัพทหารเก่า "รูสเวลท์ โรดส์" ในเมืองเซบา ของเปอร์โตริโก หลังจากก่อนหน้านี้พบเห็นเฮลิคอปเตอร์, เครื่องบินออสเปรย์ เช่นเดียวกับอากาศยานขนส่งอื่นๆของสหรัฐฯและบุคลากรทางทหาร ถูกพบเห็นที่ฐานทัพแห่งนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
การพบเห็นอากาศยานของสหรัฐฯ มีขึ้นตามหลังการเดินทางเยือนเปอร์โตริโกแบบเซอร์ไพรส์ของ พีท เฮกเซ็ธ รัฐมนตรีกลาโฆมสหรัฐฯ ร่วมด้วยนายพลระดับสูงของอเมริกา ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับเวเนซุเอลา
เมื่อถูกถามถึงเครื่องบิน รองเจ้าหน้าที่ด้านสื่อสารมวลชนของเพนตากอน กล่าวว่า "เวลานี้เราไม่มีอะไรจะแถลง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัดวางกองกำลังของเรา"
แหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่ารัฐบาลทรัมป์ออกคำสั่งให้ประจำการฝูงบินขับไล่ F-35 จำนวน 10 ลำ ในเปอร์โตริโก เพื่อปฏิบัติการต่อต้านแก๊งคายาเสพติด ในคำแถลงเกี่ยวกับการส่งเครื่องบินเพิ่มเติมไปยังภูมิภาคแถบนี้ ทรัมป์เน้นย้ำว่าสหรัฐฯไม่ได้พูดถึงการหาทางเปลี่ยนการปกครองในเวเนซุเอลา
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กองทัพสหรัฐฯสังหารไป 11 รายในปฏิบัติการโจมตีเรือลำหนึ่งที่ล่องมาจากเวเนซุเอลา ตามคำกล่าวหาลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมาย ถือเป็นครั้งแรกของปฏิบัติการ นับตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์ส่งกองเรือรบเข้าไปยังทางใต้ของแคริบเบียนเมื่อไม่นานที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามทางเวเนซุเอลา ตอบโต้ว่าทั้ง 11 คนที่เสียชีวิตนั้น ไม่ใช่พวกลักลอบขนยาเสพติด
รัฐบาลเวเนซุเอลาแถลงในวันเสาร์(13ก.ย.) ว่าเรือพิฆาตลำหนึ่งของสหรัฐฯ ได้สกัดและขึ้นไปบนเรือประมงหาปลาทูน่าลำหนึ่งของเวเนซุเอลา พร้อมทำการยึดไว้เป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ เมื่อวันศุกร์(12ก.ย.)
พวกเขากล่าวหาว่ากองกำลังสหรัฐฯขึ้นไปบนเรือแบบผิดกฎหมายและในแนวทางที่เป็นปรปักษ์ ทั้งที่ลูกเรือของเรือลำดังกล่าวมีเพียงชาวประมง 9 คนและไม่เป็นอันตรายใดๆ ทั้งนี้ฝ่ายอเมริกายังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
อนึ่งเครื่องบิน F-35 เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนล้ำสมัยอย่างมาก และจะมีประสิทธิภาพในการต่อสู้ใดๆกับกองทัพอากาศเวเนซุเอลา ซึ่งมีเครื่องบินรบ F-16 ในครอบครอง
(ที่มา:รอยเตอร์)