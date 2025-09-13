แรงงาน 'ฮุนได' กลับเกาหลีใต้แฉยับ ICE สหรัฐฯ 'ละเมิดสิทธิ' จับขังห้องรวม 'ที่นอนติดส้วม-ขับถ่ายไร้ฉากบัง'

หลังผ่านไป 8 วันนับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวระหว่างการปราบปรามผู้อพยพของสหรัฐฯ ในรัฐจอร์เจีย แรงงานชาวเกาหลีใต้ 316 คนได้เดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วในช่วงบ่ายวันศุกร์ (12 ก.ย.) ท่ามกลางสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอต้อนรับและปรบมือให้กำลังใจแก่พวกเขาที่เดินทางมาถึงอย่างปลอดภัย
เว็บไซต์ The Korea Herald รายงานว่า ขณะที่ออกจากสนามบิน แรงงานคนหนึ่งถึงกับตะโกนว่า “กลับบ้านได้แล้ว! ในที่สุดก็เป็นอิสระ!” พร้อมกับชูมือขึ้น หลายคนกล่าวขอบคุณผู้คนที่มายืนรอรับ และกล่าวว่าพวกเขา “มีความสุขมาก”
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า รู้สึกอย่างไรตอนที่ถูกควบคุมตัว? จาง ยองซอน (Jang Young Son) วัย 43 ปี ซึ่งทำงานเป็นวิศวกรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไซต์ก่อสร้างโรงงาน ฮุนได-แอลจี ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุบุกจับกล่าวว่า เขารู้สึก “ตกใจ” กับการกระทำของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
“เราได้รับแจ้งว่า อาจจะมีการปราบปรามในตอนเช้า แต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะเชื่อว่าวีซ่าเราไม่มีปัญหา” จาง บอกกับนักข่าวที่สนามบินอินชอน พร้อมระบุว่าตนถือวีซ่า B-1 ขณะที่ทำงานและพำนักอยู่ในสหรัฐฯ
“ทันใดนั้นก็มีคนถูกพาตัวไปโดยไม่มีคำอธิบายใดๆ เราเพิ่งได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากได้พบกับทนายความและเจ้าหน้าที่กงสุลแล้ว” เขากล่าว
โช ยองฮวี (Cho Young Hwi) วิศวกรวัย 42 ปี เล่าถึงประสบการณ์ภายในศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE) ในเมืองโฟล์คสตัน รัฐจอร์เจีย ว่า เขารู้สึกว่าไม่ได้รับการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
“ความลำบากที่สุดในการพักอยู่ที่ศูนย์มีทั้งเรื่องอาหาร และความจริงที่ว่าไม่มีการรับรองความเป็นส่วนตัว” โช กล่าว
“คน 2 คนถูกให้นอนห้องเดียวกัน และห้องน้ำก็อยู่ติดกับที่เรานอน การต้องใช้ห้องน้ำในพื้นที่เปิดโล่งแบบนั้นรู้สึกเหมือนเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน”
แต่เมื่อเวลาผ่านไป โช เล่าว่าท่าทีของเจ้าหน้าที่ ICE ที่มีต่อชาวเกาหลีที่ถูกควบคุมตัวก็ “อ่อนลง”
“ตอนแรกพวกเขาใช้กำลังมาก และปฏิบัติกับเราเหมือนอาชญากร” โช กล่าว “แต่เมื่อผ่านไปสักพัก พวกเขาเหมือนจะเริ่มตระหนักว่า ‘บางทีนี่อาจจะไม่ถูกต้อง’ จึงเปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อพวกเราเล็กน้อย"
แรงงานกลุ่มนี้ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์กักกันในรัฐจอร์เจียเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี (11) ตามเวลาท้องถิ่น หรือราว 1 สัปดาห์หลังถูกจับกุม และแม้ว่าเที่ยวบินเดิมมีกำหนดเดินทางถึงเกาหลีใต้ 1 วันก่อนหน้า แต่การปล่อยตัวผู้ถูกกักกันมีความล่าช้า เนื่องจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้สั่งระงับกระบวนการทางปกครอง และต่อมาก็มีคำแนะนำให้คนงานชาวเกาหลีอยู่ในสหรัฐฯ เพื่อช่วยฝึกอบรมคนงานชาวอเมริกันต่อไป
“หลังจากผ่านสถานการณ์แบบนี้มา ผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากอยู่ต่อหรอก” จาง กล่าวเสริม เมื่อถูกถามถึงความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับข้อเสนอของ ทรัมป์
“ถ้าผมต้องกลับไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาอีกในอนาคต ผมก็อาจจะไป แต่ผมคิดว่าผมต้องใช้เวลาคิดทบทวนดู”
แรงงานชาวเกาหลีกลุ่มนี้ตัดสินใจกลับเกาหลีใต้ในรูปแบบของ "การออกเดินทางโดยสมัครใจ" แทนที่จะถูกเนรเทศ
รัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่า สหรัฐฯ ยอมรับคำร้องขอที่ว่าแรงงานซึ่งถูกควบคุมตัวจะไม่เผชิญมาตรการกีดกันใดๆ หากจะกลับเข้าไปทำงานอีกในอนาคต ทว่าในทางปฏิบัติก็ยังไม่แน่ชัดว่า คำร้องขอดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หรือไม่
ที่มา: The Korea Herald