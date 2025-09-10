นาโตตึงเครียด!โปแลนด์สอย‘โดรนรัสเซีย’ละเมิดน่านฟ้า ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐสมาชิกใช้อาวุธยิงใส่ในช่วงสงครามยูเครน

กองทัพโปแลนด์ยิงโดรนหลายลำตกในเขตน่านฟ้าของตนเมื่อวันพุธ (10 ก.ย.) โดยได้รับการหนุนหลังจากเครื่องบินทหารของเหล่าชาติพันธมิตรขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) หลังจากที่มอสโกเปิดปฏิบัติการโจมตีในภาคตะวันตกของยูเครน ถือเป็นครั้งแรกที่ทราบกันอย่างชัดเจนว่า รัฐสมาชิกหนึ่งของพันธมิตรทางทหารของฝ่ายตะวันตกกลุ่มนี้ได้มีการยิงอาวุธ ในสงครามที่รัสเซียทำกับยูเครน
นายกรัฐมนตรีโดนัลด์ ตุสก์ ของโปแลนด์ ยังแถลงในรัฐสภาวันเดียวกันนี้ว่า เหตุการณ์นี้ถือว่า “การเฉียดใกล้ที่สุดกับการเปิดการสู้รบขัดแย้งขึ้นเท่าที่เราเคยประสบมาภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2” ถึงแม้เขากล่าวด้วยว่า เขา “ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะเชื่อว่าเรากำลังอยู่ตรงริมขอบของสงคราม”
ทางด้านพวกผู้นำยุโรป ซึ่งในช่วงหลังๆ นี้พยายามโน้มน้าวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ให้เข้าร่วมกับพวกเขาในการดำเนินการแซงก์ชั่นคว่ำบาตรรัสเซียอย่างเข้มงวดกวดขันยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มความสนับสนุนให้แก่ยูเครน บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เป็นเหตุผลชอบธรรมที่จะต้องรวมกลุ่มกันตอบโต้ ถึงแม้ในเฉพาะหน้านี้ยังไม่มีการตอบสนองใดๆ จากกรุงวอชิงตัน
โปแลนด์แถลงว่า มีวัตถุรวม 19 ชิ้นได้ล่วงละเมิดเข้าสู่น่านฟ้าของตน ระหว่างที่รัสเซียเปิดการถล่มโจมตีขนาดใหญ่ในยูเครน และกองทัพโปแลนด์ได้ยิงทำลายวัตถุเหล่านี้โดยมองว่ามันเป็นภัยคุกคาม ขณะที่นากรัฐมนตรีตุสก์เรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็น “การยั่วยุขนาดใหญ่” และบอกว่าเขาได้ตัดสินใจขอใช้ความคุ้มครองตามมาตรา 4 ของสนธิสัญญานาโตแล้ว ซึ่งหมายความว่า โปแลนด์เรียกร้องที่จะปรึกษาหารือกับเหล่าชาติพันธมิตรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สำหรับนาโต โฆษกผู้หนึ่งแจ้งว่า มาร์ก รึตเตอ เลขาธิการนาโต มีการติดต่อกับคณะผู้นำโปแลนด์แล้ว และกลุ่มนาโตกำลังปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับโปแลนด์
แหล่งข่าวรายหนึ่งเผยว่า นาโตไม่ได้ถือเหตุการณ์ว่าเป็นการโจมตี และพิจารณาว่าเป็นการล่วงล้ำอย่างจงใจ แหล่งข่าวรายนี้บอกด้วยว่า ทั้งเครื่องบินขับไล่ เอฟ-16 ของโปแลนด์, เอฟ-35 ของเนเธอร์แลนด์, เครื่องบินตรวจการณ์เตือนภัยล่วงหน้า (เอแวกส์) และเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศของอิตาลี ภายใต้การปฏิบัติการร่วมของนาโต ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในคืนวันอังคารที่ผ่านมาด้วย
สำหรับทางฝ่ายรัสเซีย สำนักข่าวอาร์ไอเอของทางการแดนหมีขาว รายงานข่าวโดยอ้างคำพูดของ อันเดรย์ ออร์ดัช อุปทูตรัสเซียประจำโปแลนด์ ซึ่งเรียกข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าโปแลนด์ ว่า “ไม่มีมูล” พร้อมกับบอกว่าโปแลนด์ไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆ ว่าว่าพวกโดรนที่ถูกยิงตกมีต้นแหล่งมาจากรัสเซีย
ขณที่ ดมิตริ เปสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า คณะผู้นำของอียูและนาโตคอยกล่าวหารัสเซียว่ายั่วยุเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว โดยที่ส่วนใหญ่ที่สุดไม่ได้แม้กระทั่งพยายามเสนอเหตุผลข้อโต้แย้งอะไรสักนิดสักหน่อยด้วยซ้ำ
ระว่างเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมา กองบัญชาการฝ่ายยุทธการของกองทัพโปแลนด์ได้เรียกร้องให้ประชาชนอยู่กับบ้าน โดยเฉพาะใน 3 แคว้นทางภาคตะวันออกที่มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษ
มีรายงานว่า สนามบินในโปแลนด์หลายแห่งได้ปิดทำการชั่วคราว รวมทั้งสนามบินแห่งที่ถูกใช้เป็นจุดเข้าถึงหลักสำหรับการเดินทางเข้าสู่ยูเครนโดยทางบกของพวกเจ้าหน้าที่และสัมภาระต่างๆ ของฝ่ายตะวันตก
ระหว่างที่เกิดสงครามในยูเครน ประเทศต่างๆ ที่มีชายแดนติดต่อกับยูเครนได้รายงานเรื่องที่มีขีปนาวุธหรือโดรนของรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าของพวกเขาอยู่เป็นระยะ ทว่าไม่ได้มีขนาดใหญ่เช่นครั้งนี้ รวมทั้งไม่เป็นที่ทราบกันว่าพวกเขาได้ยิงวัตถุเหล่านี้ของรัสเซียตกหรือไม่ เมื่อปี 2022 มีผู้เสียชีวิต 2 คนในโปแลนด์จากขีปนาวุธที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบในยูเครน แต่การสอบสวนพบว่าเป็นขีปนาวุธจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนที่ยิงพลาดเป้า
สำหรับปฏิกิริยาจากสหรัฐฯ ดิก เดอร์บิน วุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครต บอกว่าการที่รัสเซียกล้าส่งโดรนรุกล้ำน่านฟ้านาโตบ่อยครั้งแสดงให้เห็นว่า “วลาดิมีร์ ปูติน กำลังทดสอบความมุ่งมั่นของเราที่จะปกป้องโปแลนด์และกลุ่มรัฐบอลติก”
“หลังจากที่ ปูติน ยังคงสังหารหมู่ในยูเครนอย่างต่อเนื่อง การรุกล้ำเช่นนี้จึงไม่สมควรถูกมองข้าม” เดอร์บิน โพสต์ข้อความบน X
ด้าน โจ วิลสิน ส.ส.รีพับลิกันซึ่งเป็นสมาชิกอาวุโสในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ถึงขั้นประกาศผ่าน X ว่า รัสเซีย “กำลังโจมตีโปแลนด์ซึ่งเป็นชาติพันธมิตรนาโต” ด้วยฝูงโดรน ซึ่งถือว่าเป็น “การก่อสงคราม”
วิลสัน ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรรัสเซียให้หนักยิ่งขึ้น “เพื่อทำให้เครื่องจักรกลสงครามของรัสเซียถังแตกเสียที”
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)