สื่อนอกรายงานข่าว “ทักษิณ” บินจาก “ดูไบ” กลับไทยเตรียมขึ้นศาลคดีชั้น 14 พรุ่งนี้

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เดินทางกลับถึงไทยในวันจันทร์(8 ก.ย)หลังขึ้นเครื่องบินเข้าดูไบ สหรัฐฯอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อคืนวันพฤหัสบดี(4 ก.ย)อ้างเพื่อพบหมอคนเดิมที่เคยรักษา เตรียมขึ้นศาลสูงสุดคดีชั้น14 พรุ่งนี้
รอยเตอร์รายงานวันนี้(8 ก.ย)ว่า อดีตผู้นำไทยเดินทางแบบไม่มีการประกาศล่วงหน้าในคืนวันพฤหัสบดี(4) สร้างความปั่นป่วนไปทั่วสังคมไทยว่าอดีตายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร จะหลบหนีคดีจากคำพิพากษาจำคุกเหมือนในอดีต
เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่พรรครัฐบาลเพื่อไทยของเขาแพ้โหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่กลางรัฐสภาในวันศุกร์(5)
ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ เจ้าหน้าที่พรรคเพื่อไทยแถลงต่อรอยเตอร์ยืนยันว่า “เขาเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้ว” ซึ่งหมายถึงทักษิณ
ทั้งนี้รอยเตอร์ก่อนหน้าได้เคยเผยแพร่ภาพของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร วัย 76 ปีเดินออกมาจากเทอร์มินอลผู้โดยสารเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวภายในท่าอากาศยานดอนเมือง
หนังสือพิมพ์สเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานเพิ่มเติมว่า อดีตนายกรัฐมนตรีไทยบินออกจากสิงคโปร์ในตอนบ่ายวันจันทร์(8)หลังสื่อไทยต่างรายงานว่าเขาอยู่ที่สิงคโปร์เพื่อตรวจเช็กสุขภาพ
และเกิดขึ้นก่อนที่ทักษิณจะต้องขึ้นศาลฎีกาเพื่อรับฟังคำพิพากษาคดีชั้น 14 ในวันพรุ่งนี้(9) หลังก่อนหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเปิดศาลไต่สวน "คดีชั้น 14” ที่มีข้อกังหาว่าเป็นการป่วยทิพย์
สื่อสิงคโปร์รายงานว่า เว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flightradar24 แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของทักษิณออกจากสนามบินเซเลตาร์ (Seletar Airport) ของสิงคโปร์เมื่อเวลา 13.46 น.ของวันจันทร์(8)
และเดินทางถึงกรุงเทพณในเวลา 14.55 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันเดียวกัร
ซึ่งก่อนหน้าผู้นำไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Thai Enquirer ว่าเขาจะเดินทางกลับกรุงเทพฯในค่ำวันที่ 8 ก.ย