“ชัชวาล” ย้ำหนุนนายกฯ ที่จริงใจต่อประชาชนทำประเทศเดินหน้า ชี้ 2 ปีรัฐบาลเพื่อไทยแก้ปัญหาล้มเหลว

“ชัชวาล” ย้ำ 1 เสียงหนุนนายกฯ ที่จริงใจต่อประชาชน ทำประเทศเดินหน้า หลัง 2 ปีรัฐบาลเพื่อไทยแก้ปัญหาไม่ได้ ทั้งเรื่องชายแดน-เศรษฐกิจ-เกษตรกร-ยาเสพติด
เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 1 ก.ย.68 นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด เขต 7 เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า สวัสดีพี่น้องทุกท่าน ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผมเข้าใจดีถึงความลำบากที่พี่น้องกำลังเผชิญ กว่า 2 ปีที่ผ่านมา ปัญหาชายแดน เศรษฐกิจ เกษตรกร และยาเสพติด ยังไม่ได้รับการแก้ไขจริงจังเกษตรกรยังเจอราคาตกต่ำ หนี้สินล้นพ้นตัว ปัญหายาเสพติดแพร่กระจาย กระทบครอบครัวและเยาวชน ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลก็ถูกสั่นคลอนจากหลายกรณี
สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่า รัฐบาลที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง
นายชัชวาล ระบุว่า ผมยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศต้องกระทำด้วยความจริงใจและความมุ่งมั่น เพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ขณะเดียวกัน รัฐบาลเพื่อไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญเหล่านี้ได้
ผมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายคิดถึงประชาชนเป็นหลัก บ้านเมืองวันนี้ต้องการการแก้ปัญหาที่ตรงจุด ไม่ใช่เพียงการประคับประคองอำนาจ
“ท้ายที่สุด แม้เสียงของผมจะมีเพียง 1 เสียง ผมพร้อมยืนเคียงข้าง และสนับสนุนทุกคนที่มีใจจริงต่อประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน”นายชัชวาล กล่าว