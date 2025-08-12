ต่อรอง? ปักกิ่งเตือนบ.ท้องถิ่นเลี่ยงชิปเอไอH20-ชี้เสี่ยงความมั่นคง ด้านทรัมป์เล็งยอมอินวิเดียขายรุ่น‘แบล็กเวลล์’ที่ไฮเทคกว่าให้จีน

ทรัมป์ออกโรงปกป้องข้อตกลงที่ทำกับ 2 บริษัเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่เรื่องแบ่งรายได้จากยอดขายชิปในจีนให้รัฐบาลสหรัฐฯ พร้อมระบุว่า ชิปเอช 20 ของอินวิเดียนั้นล้าสมัยแล้ว รวมทั้งแย้มว่าอาจอนุญาตให้ขาย “แบล็กเวลล์” ที่เป็นชิปรุ่นทันสมัยกว่าให้แดนมังกรแต่ต้องลดสเปกลง อย่างไรก็ตาม ทางด้านจีนเตือนบริษัทท้องถิ่นหลีกเลี่ยงการใช้ เอช20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางการ พร้อมย้ำสนับสนุนให้ใช้ชิปเอไอที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันอังคาร (12 ส.ค.) โดยอ้างอิงบุคคลที่ทราบเรื่องดี ระบุว่า ทางการจีนได้ส่งหนังสือไปยังบริษัทแห่งต่างๆ ของจีน เตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้ชิป เอช20 ของบริษัทอินวิเดียในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเซมิคอนดักเตอร์รุ่นที่ถูกลดประสิทธิภาพให้ต่ำลงมาเพื่อมุ่งขายในตลาดจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีที่รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนแดนมังกรจะนำมาใช้กับกิจการซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือความมั่นคงแห่งชาติ
ทางด้าน อินวิเดียได้ออกคำแถลงในวันเดียวกัน ยืนยันว่าว่า เอช20 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการทหาร หรือมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล
“จีนมีซัปพลายชิปภายในประเทศอย่างมากมายเพื่อสนองความต้องการของพวกเขาเอง จีนไม่ได้จะต้องและก็ไม่เคยต้องพึ่งพาอาศัยชิปอเมริกันสำหรับการดำเนินงานของรัฐบาล แบบเดียวกับที่รัฐบาลสหรัฐฯก็จะไม่พึ่งพาอาศัยชิปจากจีน” คำแถลงนี้ระบุ
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา วอชิงตันได้ยกเลิกคำสั่งห้ามขายชิป เอช20 ในจีน และเวลานี้ชิปตัวนี้ยังคงเป็นชิปปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) รุ่นทันสมัยที่สุดซึ่ง อินวิเดีย ได้รับอนุญาตให้ส่งไปขายในแดนมังกรได้
อย่างไรก็ดี สื่อมวลชนภาครัฐของจีนได้เสนอรายงานข่าวแสดงความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของ เอช20 และอินวิเดียได้แถลงมาหลายครั้งว่า ชิปดังกล่าวนี้ไม่มี “ประตูหลัง” เพื่อเปิดทางให้สามารถเจาะเข้าไปหรือดำเนินการควบคุมจากระยะไกล
ในวันอังคาร (12) สื่อไฟแนนเชียลไทมส์ของสหราชอาณาจักร รายงานว่า ปักกิ่งกำลังกดดันพวกบริษัทเทครายยักษ์ของจีน อย่างเช่น อาลีบาบา และ ไบต์แดนซ์ ในเรื่องการสั่งซื้อชิป เอช20
รายงานข่าวนี้ซึ่งอ้างอิงบุคคลที่ทราบเรื่องดีกล่าวว่า บริษัทจีนเหล่านี้ได้รับการสอบถามจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของแดนมังกร ให้อธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องสั่งซื้อ เอช20 แทนที่จะใช้พวกชิปภายในประเทศ แรงกดดันจากภาครัฐเช่นนี้ส่งผลให้บริษัทเทคบางแคนวางแผนลดการสั่งซื้อชิปอเมริกันลงมา
ทั้งนี้ ทางการจีนยังกำลังพยายามส่งเสริมการใช้พวกเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ รวมทั้งพวกชิปเอไอซึ่งผลิตโดยหัวเว่ย บริษัทจีนที่เป็นคู่แข่งของอินวิเดียในการต่อสู้เพื่อยึดครองฐานะเหนือล้ำกว่าใครๆ ในวงการชิปเอไอ
ในรายงานข่าวของบลูมเบิร์กระบุว่า คำชี้แนะใหม่ของทางการจีนเรื่องให้หลีกเลี่ยงใช้ชิปเอไอ เอช20 ยังส่งผลกระทบกระเทือนถึงบริษัทชิปอเมริกันยักษ์ใหญ่อีกรายหนึ่งอย่าง แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์ (เอเอ็มดี) ถึงแม้เวลานี้ไม่มีความชัดเจนว่า คำเตือนนี้มีการพาดพิงเจาะจงถึงชิปเอ็มไอ308 ซึ่งเป็นชิปเร่งความเร็วด้านเอไอของเอเอ็มดีหรือไม่
ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อวันจันทร์ (11) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า อาจอนุญาตให้ อินวิเดีย ขาย แบล็กเวลล์ ซึ่งเป็นชิปจีพียูขั้นสูงรุ่นใหม่ทันสมัยยิ่งกว่า เอช20 ในแดนมังกร แต่อาจเป็นรุ่นที่ลดความสามารถในการประมวลผลลง 30-50% แม้มีความกังวลกันอย่างมากในวอชิงตันว่า อาจเป็นการเปิดทางให้ปักกิ่งเข้าถึงพลังการประมวลผลขั้นสูงยิ่งขึ้นขณะที่สองประเทศกำลังขับเคี่ยวกันในสงครามเทคโนยี รวมทั้งทำให้จีนสามารถใช้ศักยภาพเอไอของอเมริกาเพื่อเพิ่มแสนยานุภาพทางทหารให้กับกองทัพ
ทรัมป์ยังปกป้องข้อตกลงที่คณะบริหารของเขาทำกับอินวิเดียและเอเอ็มดี โดยบริษัททั้ง 2 ต้องแบ่งรายได้ 15% จากการขายชิปเอไอรุ่นก้าวหน้าพอประมาณแก่จีนมาใหรัฐบาลสหรัฐฯ โดยที่เขาระบุว่า เอช20 นั้นล้าสมัยแล้วและจีนก็มีใช้อยู่แล้ว
อย่างไรก็ดี ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์สร้างความกังวลอย่างยิ่งในวอชิงตัน ซึ่งพวกนักการเมืองสายเหยี่ยวจากทั้งสองพรรคต่างพยายามกดปักกิ่งให้ล้าหลังอเมริกาในด้านเทคโนโลยีเอไอ
ซาอิฟ ข่าน อดีตผู้อำนวยการหน่วยงานเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งชาติของสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวในสมัยอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่จำกัดการส่งออกชิปเอไออย่างเคร่งครัด วิจารณ์ว่า แม้เป็นเวอร์ชันที่ลดสเปก แต่จีนสามารถทุ่มเงินซื้อชิปเหล่านั้นจำนวนมากจนเพียงพอเพื่อสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์เอไอขนาดใหญ่ชั้นนำของโลก และส่งให้ศักยภาพด้านเอไอของจีนก้าวกระโดดแซงหน้าอเมริกา
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)