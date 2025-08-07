เริ่มแล้ว! อเมริกาใช้ภาษีศุลกากรตอบโต้ เปิดศึกใหม่จัดหนักอินเดียเพิ่มเป็น 50%

เอเอฟพี – อเมริกาเริ่มบังคับใช้ภาษีศุลกากรตอบโต้กับหลายสิบประเทศแล้วในวันพฤหัสบดี (7 ส.ค.) รวมทั้งลงดาบอินเดียโทษฐานดื้อแพ่งซื้อน้ำมันรัสเซียด้วยการขึ้นภาษีสองเท่าเป็น 50%
คำสั่งฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันพฤหัสบดี ซึ่งส่งผลให้อัตราภาษีของอเมริกาที่เรียกเก็บจากประเทศคู่ค้าหลายสิบแห่งเพิ่มจาก 10% เป็น 15-41%
ผลิตภัณฑ์หลายรายการจากคู่ค้า อาทิ สหภาพยุโรป (อียู) ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ต้องเสียภาษีศุลกากร 15% แม้บรรลุข้อตกลงกับวอชิงตันเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีแพงลิบที่ทรัมป์ขู่ก่อนหน้านี้ก็ตาม แต่สำหรับประเทศอื่นๆ อย่างอินเดีย จะต้องเสียภาษีเพิ่ม 2 เท่าจากเดิม 25% ภายในสามสัปดาห์ ขณะที่ซีเรีย พม่า และลาวถูกเรียกเก็บสูงถึง 40-41% ทั้งนี้ หลังเที่ยงคืนวันพุธ (6 ส.ค.) ทรัมป์โพสต์บนทรูธโซเชียลว่า ภาษีหลายพันล้านดอลลาร์กำลังไหลเข้าอเมริกา
ภาษีศุลกากรตอบโต้ระลอกล่าสุดที่มีเป้าหมายในการจัดการแนวทางการปฏิบัติทางการค้าที่วอชิงตันมองว่าไม่เป็นธรรมนั้น จะไม่ครอบคลุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์เฉพาะอุตสาหกรรมที่ถูกกำหนดอัตราภาษีแยกต่างหาก เช่น เหล็กกล้า ยานยนต์ ยา และชิป
ทรัมป์เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า มีแผนเก็บภาษีเซมิคอนดักเตอร์ 100% กระนั้น ไทเประบุว่า ทีเอสเอ็มซีจะได้รับการยกเว้นเนื่องจากมีโรงงานผลิตในอเมริกา
แม้ผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่า ผลกระทบจากภาษีใหม่ต่อราคาสินค้าอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่หลายคนเชื่อว่า ผลสรุปสุดท้ายยังไม่ชัดเจน
มาร์ก บุช ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ที่เชี่ยวชาญด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศ คาดว่า ขณะที่ประเด็นอัตราภาษีมีความชัดเจนแล้วอย่างน้อยในขณะนี้ ธุรกิจในอเมริกาจะถ่ายโอนภาระไปยังผู้บริโภค และการระงับการเก็บภาษีตอบโต้ 90 วันก่อนหน้านี้ช่วยให้ผู้นำเข้ามีเวลาสต็อกสินค้าเตรียมไว้
อย่างไรก็ตาม บุชเตือนว่า สินค้าคงคลังเริ่มร่อยหรอลง ขณะที่เทศกาลช้อปปิ้งก่อนเปิดเทอมกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ อีกทั้งมีแนวโน้มว่า ผู้นำเข้าจะไม่สามารถสต็อกสินค้าสำรองได้ตลอดไป ซึ่งสถานการณ์นี้อาจส่งผลทางการเมืองในอเมริกา
นอกจากนั้น คู่ค้าหลายแห่งที่บรรลุข้อตกลงการค้ากับทรัมป์เมื่อเร็วๆ นี้ยังมีความเห็นขัดแย้งในรายละเอียดสำคัญหลายอย่างเกี่ยวกับมาตรการภาษี เช่น กำหนดเวลาการบังคับใช้มาตรการลดภาษีรถญี่ปุ่น อียู และเกาหลีใต้ จากระดับภาษีอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันที่อเมริกากำหนดไว้ที่ 25%
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนหนึ่งเปิดเผยว่า อัตราภาษีศุลกากร 15% ที่กำหนดสำหรับญี่ปุ่น จะบวกเพิ่มจากอัตราภาษีที่มีอยู่แล้ว ซึ่งตรงข้ามกับการคาดหวังของโตเกียว
ทางด้านอียูยังคงพยายามขอยกเว้นภาษีสำหรับอุตสาหกรรมไวน์ ขณะที่เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มยูเอส ไวน์ เทรด อัลไลแอนซ์ และกลุ่มอื่นๆ ส่งจดหมายถึงทรัมป์ขอให้ยกเว้นภาษีสำหรับอุตสาหกรรมนี้ โดยระบุว่า ยอดขายไวน์มีสัดส่วนถึง 60% ของอัตรากำไรขั้นต้นของร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ
นอกจากนั้นเมื่อวันพุธ ทรัมป์ยังเปิดศึกใหม่ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าอินเดียเป็น 50% โดยอ้างว่า เพื่อลงโทษที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซีย แต่ภาษีที่เพิ่มขึ้น 25% นี้จะบังคับใช้ในอีก 3 สัปดาห์
คำสั่งนี้ยังเป็นการขู่ประเทศอื่นๆ ที่นำเข้าน้ำมันรัสเซียทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทำให้มอสโกมีทุนรอนในการทำสงครามในยูเครน
ทรัมป์ยังขึ้นภาษีสินค้าหลายรายการของบราซิลจาก 10% เป็น 50% มีผลนับจากวันพุธ เพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลบราซิลดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนาโร ที่เป็นพันธมิตรของตนจากข้อกล่าวหาวางแผนก่อกบฏ อย่างไรก็ดี อเมริกายกเว้นภาษีน้ำส้ม เครื่องบินพลเรือน และอีกหลายรายการสำหรับบราซิล
มาตรการภาษีศุลกากรหลายรายการของทรัมป์ยังเผชิญความท้าทายทางกฎหมายจากการที่เขาใช้อำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีแนวโน้มว่า ที่สุดแล้วคดีเหล่านี้จะถูกส่งไปให้ศาลสูงสุดเป็นผู้วินิจฉัย